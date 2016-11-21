Россия, которую мы потеряли, и которую некоторые хотят вернуть: отрывки из газет 1992 года

Михаил Борисович Ходорковский, один из создателей и лидеров международной финансовой группы "Менатеп", утвержден сегодня в качестве заместителя министра топлива и энергетики России. В его ведении, как предполагается, будет находиться стратегия привлечения частных инвестиций в отрасль.

*** Заботу о подследственном по делу ГКЧП Василии Стародубцеве проявило собрание членов Крестьянского союза Псковщины. Оно приняло резолюцию, обязывающую колхозы области собрать 68 тысяч рублей, которые решено направить на освобождение Стародубцева из камеры "Матросской тишины".





*** Депутат Моссовета Ирина Иващенко призвала женщин России провести забастовку против взлетевших цен на белье для новорожденных: пользоваться противозачаточными средствами и не рожать детей.

*** 12 марта в Кремлевском Дворце съездов состоялось тайное посвящение в "Смерть и Перевоплощение" - театрализованное супер-шоу, организованное буддийской общиной АУМ из Японии и Учителем Секо Асахару... На организацию шоу японская сторона затратила около 70 тысяч долларов. Весь сбор буддисты передали московскому детскому дому #17. В завершении Учитель Асахара поблагодарил за помощь Руцкого и Хасбулатова.

*** В городе Ермак снесен памятник покорителю Сибири Ермаку Тимофеевичу. Это решение городские власти приняли под давлением местных национал-демократических организаций, расценивающих сохранение памяти о Ермаке как почитание завоевательской политики Российское империи.

*** В одном из микрорайонов Твери были зарезаны двое мужчин, мясо которых затем продавалось населению.

*** Производство автоматического оружия калибров 5,45, 7,62 и 9 мм начато на заводе "Красный молот" в Грозном.

*** В Японию прибыл премьер-министр независимой Чечни Яраги Мамулаев в сопровождении трех телохранителей. Это был дебют чеченской дипломатии в далекой Японии, довольно продолжительный по времени, гость пробыл на Японских островах больше двух недель. Гость посетил практически все крупнейшие японские торговые корпорации, ряд ведущих компаний, производящих электротехническую продукцию, встречался с менеджерами универмагов, и другими деловыми людьми.

*** Начальник 7-го отряда колонии ОС-34/25 в Коми майор Лобаскин, сообщил в письме заключенный Ю.Козаков, принес на зону "видюшник" и берет с зэков по 4 рубля за просмотр кино. "За год он стал миллионером. Как же мне не ограбить его после освобождения?"

*** Деревня Калифорния в Нижегородской области прекратила свое существование. В ней стало некому жить.

*** В ночь с субботы на воскресенье состоялось очередное ограбление музея Советской Армии. Злоумышленники остались после закрытия в одном из залов и собрали со стендов больше десятка пистолетов и револьверов времен Гражданской и Великой Отечественной войны, несколько кинжалов и именных наручных часов видных советских военачальников. Ушли преступники через окно.

*** В Воркуте состоялся вечер инфернальной (матерной) лексики. Присутствовали местные знатоки и ценители. В конце своего выступления популярный в городе бард Виктор Гагин послал зрителей на три буквы.

*** 4 мая президент Джахар Дудаев посетил Грозненскую исправительно-воспитательную колонию для малолетних преступников. Найдя условия их содержания неудовлетворительными, президент распорядился выпустить на свободу всех заключенных.

*** В нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди, при попытке провезти пистолет, задержан выдающийся артист Иннокентий Смоктуновский. Смоктуновский должен был вылететь в Москву рейсом Аэрофлота №316 и проходил таможенный досмотр. Полицейские аэропорта надели на Смоктуновского наручники и отвели его в участок.

*** Цены на иностранную поношенную одежду в коммерческом магазине, что у платформы Красный строитель в Чертанове, шокируют покупателей редкой по нынешним временам доступностью. Самое дорогое пальто стоит 150 рублей, а вещи помельче - от "полтинника". Организовала продажу чукотская фирма "Залив святого креста", заключившая контракт с польским торговым предприятием "Реверентия". Поляки закупают одежду по три доллара за килограмм и в качестве благотворительной помощи предоставляют российским коллегам.

*** С.Б.Станкевич сокрушил стоявшую у выхода из станции метро "Китай-город" стелу с портретами передовиков производства и воздвиг на ее месте статуи передовиков славянского просвещения - святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

*** 23 июля бывший солист студии "Ласковый май" Юрий Шатунов обратился в Моссовет за помощью в решении квартирного вопроса: с 1987 г. он прописан на койке московского интерната №24. А директор студии Андрей Разин, по словам солиста, лишил Шатунова паспорта и намерен отобрать 5-этажный дом в Сочи, в который юный певец вложил все свои средства.

*** Вчера днем на постамент, где раньше стоял памятник Дзержинскому, залез казак 23-го Донского сводного полка Янис Бремзис в фуражке и при погонах. Он установил там деревянный крест в память о жертвах советского тоталитарного режима. Казак грозил облить себя бензином и поджечь при попытке тележурналистов запечатлеть его.

*** Задержанная заработная плата в акционерном обществе "Дружба", которая выдавалась здесь раньше даже маслом или мясом, наконец, стала выдаваться деньгами. Пятитысячные купюры (из-за невозможности размена) выдавали на две семьи.

*** Как стало известно, бывший министр иностранных дел бывшего СССР Шеварднадзе Эдуард Амвросиевич ныне имеет российское гражданство и прописан по адресу: Россия, г. Москва, Плотников пер. дом 13, кв. 21. Он также имеет личную дачу в Подмосковье, за квартиру в Москве исправно платит. Этот факт свидетельствует о том, что Россия в лице гражданина Шеварднадзе Э.А. ведет необъявленную войну против народа Абхазии.

*** Китайская компания "Хуаннань" взялась завершить строительство школы-долгостроя в поселке военных моряков, расположенной неподалеку от Советской Гавани. По условиям контракта компания уже к 15 сентября сдаст школу под ключ. За это она получит от Тихоокеанского флота полторы тысячи тонн металлолома - отслужившие срок корабли.

*** Премьер правительства столицы Ю.Лужков и глава администрации Московской области А.Тяжлов распорядились организовать охрану урожая на полях. 312 милиционеров Москвы с табельным оружием на 68 автомобилях прибыли в районы и начали охранять овощи и картошку от разбойничьих набегов воров. На "картофельной войне" есть уже убитые и раненые.

*** Закончив государственные труды, 27 августа президент РФ Борис Ельцин отправился с работы пешим. Выйдя из Спасской башни Кремля, президент, живо общаясь с народом, пересек Красную площадь и минуя гостиницу "Москва" двинулся вверх по Тверской (бывш. ул. Горького). По дороге глава государства заходил в магазины - его путь лежал мимо гастронома "Тверской", магазина "Российские вина", филипповской булочной и елисееевского гастронома. Трудящиеся живо интересовались ходом экономической реформы, президент разъяснял им динамику номинальных доходов населения и раскрыл текущие монетарные тенденции. Попутно глава исполнительной власти предъявил собеседникам ярлыки на подкладке своей одежды и доказал, что импортного платья не носит.

*** Бизнесмен Герман Стерлигов направил открытое письмо послу Соединенных Штатов Америки Роберт Страуссу. Поводом для резкого послания послужили попытки американского дипломата Давида Дж Уиддона завербовать руководителей "Алисы" в качестве поставщика информации, используя их обширные связи в деловых и других сферах.

*** Народный клуб "Алиментщик" зарегистрирован отделом юстиции Костромской области. Члены нового общественного объединения намерены создавать собственные предпринимательские структуры, которые и самим алиментщикам позволят жить безбедно, и прилично содержать по исполнительным листам своих детей. *** Четверо молодых людей из России (возрасте от 23 до 32 лет) на окраине Копенгагена захватили директора одного датского предприятия и, угрожая газовым пистолетом, потребовали в качестве выкупа 200 тыс. долларов. *** В газетах Камчатки все чаще появляются объявления о продаже офицерских кортиков. Обычная такса за кортик - 300 долларов или видеомагнитофон в упаковке.

*** Пока Россия и Япония спорят о том, кому будут принадлежать четыре Курильских острова, вице-губернатор Сахалинской области Виктор Сиренко сдал 278 гектаров на восточном побережье острова Шикотан в аренду гонконгской фирме "Карлсон энд Каплан ЛТД" на 50 лет. По мнению Виктора Сиренко местная администрация в праве распоряжаться своей территорией, поэтому разрешения на заключение контракта у правительства России испрошено не было.

*** 14 многодетных семей, самовольно вселившихся две недели назад в шестнадцатиэтажку на Нагатинской набережной, были выбиты в четверг вечером силами милиции. Как сообщили нам в 38-м отделении, защитники дома сопротивлялись и даже бросали в штурмовиков бутылки с зажигательной смесью.

*** Утром 13 сентября в возрасте 36 лет скончался Сергей Богдановский. Причиной смерти стала тяжелая травма, полученная 19 августа 1991 года при установлении радиопередатчика во дворе Белого дома, вследствие чего у Богдановского развилась болезнь - рак желудка. В свое время С.Богдановский был исключен из Московского университета за общение со священником Александром Менем.

*** Мичман Паничкин из учебного отряда подводного плавания Тихоокеанского флота, закрыв на замок личный состав караульного расчета, собрал в охапку 7 автоматов из пирамиды и более 2000 патронов и с пистолетом наперевес сел в подошедший автомобиль.

*** Командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов 25 августа заключил соглашение с частной фирмой "Лела" о продаже ей запасного командного пункта. Командный пункт продан за 60 миллионов рублей при его оценочной стоимости 3,5 миллиарда рублей. Оформлен акт передачи фирме "Лела" бункера, общежитий и всех других объектов, находящихся на пункте (всего 18 объектов).

*** Отсутствие в последние дни представителя президента, члена Верховного Совета РФ Сергей Шахрая на процессе в Конституционном суде (КС) по "делу КПСС" достоверный источник в КС объяснил его поездкой в ФРГ для изучения документов, способных подтвердить историческую версию о том, что Ленин был германским шпионом.

*** 12-летний Максим Коровин ограбил Ломоносовское отделение сбербанка Архангельска. Как сообщили в ГУВД, спрятавшись во время перерыва в одном из помещений банка, он дождался, пока работники ушли, а затем набил карманы деньгами, которые не были убраны, а просто лежали на рабочих столах. Похищенные таким образом 95 тысяч Максим истратил в три дня, купив много шоколада и жевательной резинки, а также раздав значительную часть 5-тысячных купюр своим друзьям и знакомым.

*** Министерство юстиции России зарегистрировало российское отделение католического ордена монахов-иезуитов (Общество Иисуса). В учредительных документах ордена отмечается, что он будет заниматься культурно-просветительской работой.

*** Согласно окончательным расчетам южнокорейского общества "Всемирная миссия Табера", ожидаемый апокалипсис состоится в нынешнюю субботу (30.Х.1992) "Спасенные" вознесутся на небо, а другие люди будут ждать суда в течение семи лет, после чего история человечества закончится. Конец света будет сопровождаться извержениями вулканов и землетрясениями.

*** Почти на две тысячи километров от Находки до Белогорска - растянулись брошенные на станциях Дальневосточной и Забайкальской железных дорог поезда. Стоят эшелоны с углем, комбикормами, продовольствием и другими грузами. Забиты составами подступы к портам Ванино, Восточный, Находка.

*** На прошедшей 24 декабря в Комитете по культуре г. Москвы пресс-конференции было сообщено, что впервые с 1917 года главный новогодний праздник будет отмечаться на Васильевском спуске Красной площади, Эти торжества под названием "Новогодняя елка у Кремля" пройдут с 1 по 10 января. Символом праздника станет 22-метровая елка, специально привезенная из Соединенных Штатов и смонтированная на Васильевском спуске американской компанией "Тугезер Интернейшнел Инк".

*** ...Это подтверждает поистине садистский способ краж белья, широко практикуемый в городе на Волхове. Привязанного к веревке котенка забрасывают на балкон первого-второго этажа, где развешена одежда. Обезумевшее от ужаса животное вцепляется когтями в ткань, а дальше... дело техники. Пользуются кстати, не только живой кошкой, но и металлической. На днях в горотдел милиции поступило заявление о пропаже 15 килограммов мяса с балкона 9 этажа.

*** Первые 700 килограммов испорченной колбасы вывезены на свалку Самарской области, но так и не проданы населению по более низкой цене до истечения сроков реализации. По данным областного центра Госсанэпиднадзора в поселке Нефтегорск два магазина сгноили 500 килограммов вареной колбасы. Стоя насмерть за свою торговую надбавку и первоначальную стоимость продуктов в райцентре Красный Яр, продовольственные магазины списали 58 килограммов вареной колбасы, более тонны мяса птицы и флягу сметаны.

*** Повышение розничных цен на газеты и журналы вызвало серию грабежей на улицах Петрозаводска. По сообщениям пресс-центра мэрии в ночь на 31 января воры "вскрыли" киоск "Союзпечати", чтобы взять свежую почту.

*** В среду, 15 января, во дворе Союза писателей (Москва, ул. Воровского) группа известных русских писателей во главе с Ю. Бондаревым под воздействием горячительных напитков с криками: "Долой жидов и поджидков!" сожгла чучело поэта Е.Евтушенко. После сожжения писатели направились в здание правления, где устроили дебош.

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