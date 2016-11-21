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Мои 17 лет пришлись на 1991 год

Страна | 21.11.2016


Мои 17 лет пришлись на 1991 год
"Мои 17 лет пришлись на 1991 год. Вся шваль, что сейчас критикует Путина, была у власти. Я не помню ничего, что они хорошего сделали. Я помню, как развалили мою страну, я помню, как люди годами не получали зарплату, как профессор ядерной физики работал у меня и мездрил шкуры косой, как моя мама, отработав 23 года старшей медсестрой детской реанимации, вытащившая с того света не один десяток детей, стала челноком-торгашом.

Я помню банды ублюдков, собиравших дань, даже со старушек, торговавших семечками. Я помню, как в моем городе похищение людей за выкуп было поставлено на поток, а мрази, этим занимавшиеся, считались уважаемыми людьми. Я помню, как американцев с радостью пускали на самые секретные военные объекты, как, в угоду им, резали на куски самолеты, ракеты, подлодки и прочие достижения моей Родины.


Я помню нищих стариков, просящих милостыню. Я помню униженных воинов-афганцев, искалеченных в боях, выполнивших приказ Родины и оплеванных сегодняшними либерастами. Я также помню, как, через две недели, после прихода к власти Путина, прекратились похищения людей. Помню, как чеченцы, которых лично я уважал всегда, из врагов России, переродились в ее верных воинов.

Я вижу, как моя страна стала вновь строить газопроводы, самолеты, корабли и прочее. Я вижу, как мои сыновья, подобно мне в детстве, стали гордиться своей страной. Все познается в сравнении. Отсюда вопрос: Как у либерастов, продавших Родину, вообще поворачивается язык, что бы вякать про Путина всякую чепуху. Что они ему оставили, чтобы гавкать , что "Путин развалил".

Это, в первую очередь, их вина в том, что сейчас творится на Украине, это они создали эту ситуацию еще в 1991 году. Немцову и ему подобным, не то что памятник в центре Москвы, им вообще нельзя ставить памятники. Обращаюсь к молодым: Не верьте либерастам, не смотрите на "звезд" типа Ксюши Собчак, не берите пример с проституток и ублюдков. Они все врут.

Мы - величайшая страна на свете. Поинтересуйтесь, сколько достижений, начиная от воинских подвигов и до науки, спорта и всего прочего, принадлежит нашим соотечественникам. Не позволяйте тем, кого мы научили мыться, учить нас культуре. Не позволяйте тем, кто родил фашизм, инквизицию и прочие зверства, учить нас человеколюбию. Тем, кто венчает гомиков в Храмах, учить нас человеческим ценностям. Мы - Россия, нам с ними не по пути."

Автор неизвестен

Но под этим может подписаться каждый, кто выжил в лихие 90-е.

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