Ломоносов против лживой русской истории

В XVIII в. разразилась настоящая война за русскую историю. Лжеакадемикам, выполнявшим политический заказ, противостоял великий русский учёный Михайло Васильевич Ломоносов. Его пытливый ум и жаркое сердце не могли смириться с засильем иностранцев в Российской академии наук, с остервенением взявшихся за перепись нашей истории.

Масштабы фальсификаций в русской истории можно оценить, приведя такие цифры. Со дня основания Российской академии наук и до 1824 г. её членами были всего лишь трое русских из 34-х академиков-историков! Это Ломоносов, Устяров и Ярцов. 117 лет длилась иностранная оккупация процесса написания истории. Война за русскую историю Сегодня нам известны имена самых злостных пакостников тех лет. Это "великие русские" (!) историки Шлёцер, Миллер и Байер.





Эти ребята имели бесконтрольный доступ к любым историческим документам. Сколько таких документов было подчищено и подделано можно только догадываться. Например, во многих летописях отсутствуют листы именно раннего исторического прошлого. Таким образом, создавалась почва для нормандской теории. Очень удачно и ко времени пришёлся пожар 1812 г., в котором сгорели подлинники: Троицкая летопись и "Слово о полку Игореве". Но, несомненно, апогеем их работы служит редактирование Радзивиловской летописи с плавным вытеканием из неё нормандской теории, против которой открыто выступал М. В. Ломоносов.

В "Кратком летописце", основываясь на свидетельствах античных историков, он доказывал, что славянские народы имели значительное влияние в Македонии, Истрии, Далмации и во Фракии; и даже «весьма много» способствовали разрушению Рима. Неоднократно критиковал диссертацию Миллера и труды Байера, показывая предвзятость и ложь, изложенную в его трудах. Заявлял во всеуслышание, что у русской истории украли минимум 1 500 лет, установив отчёт о начале государственности с призвания Рюрика, который и норманом-то не был. Это никак не вязалось с новой исторической картиной, которую так усердно писали немцы.

Лжеучёные пытались всячески дискредитировать имя Михайло Васильевича, писали пасквили и давили на первых лиц государства (Елизавету, Екатерину II), пытались добиться его исключения из Академии наук. Ломоносов даже сидел в тюрьме 7 месяцев за поддержку жалобы, поданной Нартовым о положении дел в Академии. Многих тогда сослали в Сибирь, Горлицкого казнили, зато наградили Тауберта и Шумахера (руководители Академии). Маразм крепчал После назначения Блюментроста президентом Академии наук, а Шлёцера - секретарём и Академиком по истории, руководство гимназией также отдали немцам.

Мало кто знает, что занятия в гимназии проходили на немецком языке, которого молодые студенты совершенно не знали. А преподаватели совсем не владели русским. Гимназия за 30 лет не подготовила ни одного студента для поступления в высшие заведения. А так как русские обучению не поддаются, решили привозить студентов из Германии. На жалобу Нартова в Сенат, правительство ответило арестами, казнями и ссылками. После смерти М. В. Ломоносова бесследно пропал весь его архив по русской истории.

Удивляться не приходится, т.к. ещё при жизни, бессовестные воры нашей истории предприняли попытку передать Шлёцеру архивы Ломоносова по русскому языку. Черновики Татищева постигла та же участь. Его работы, нисколько не подтверждённые черновиками, издали после его смерти. Вот что пишет Тауберт Миллеру в своей записке: На другой день после его (Ломоносова) смерти граф Орлов велел приложить печати к его кабинету.

Без сомнения, в нём должны находиться бумаги, которые не желают выпустить в чужие руки. Низкий поклон вам, Михайло Васильевич! Помним дела ваши светлые и радения бескорыстные за историю русскую, за правду-матушку. Имя ваше не затмят веков седины. Честь и хвала вам, великий муж своей страны с великой историей! #Ломоносов #Россия

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