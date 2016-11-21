Лидер сепаратистов Калифорнии: мы хотим отделиться от Штатов по крымскому сценарию

25 сентября в Москву прибыли борцы за независимость со всего мира — из Каталонии, Техаса, Пуэрто-Рико, Ирландии и даже Западной Сахары. Руководители национал-освободительных движений приняли участие в Международной конференции, посвящённой праву народов на самоопределение.

Один из участников этого так называемого "съезда сепаратистов", президент движения Yes California! Луис Джей Маринелли в преддверии своего визита дал интервью. Он рассказал о том, как организация намерена добиваться референдума о независимости Калифорнии, чем полезен опыт Крыма и почему Маринелли рассчитывает на поддержку со стороны России.





— Чего вы ждёте от участия в этом "съезде борцов за независимость" в Москве?

▬ Мы хотим заручиться поддержкой России, а также представителей других стран. В будущем, когда мы проведём референдум, нам будет необходимо международное признание результатов народного голосования. Мы рассчитываем на то, что власти России поддержат нас в этом вопросе, так как Крым ранее был отделен от Украины в результате референдума. Мы хотим выйти из состава Штатов аналогичным путём.

— Какое количество калифорнийцев вас поддерживают в этом вопросе?

▬ Мы проводили соцопросы среди граждан. Например, последний из них в этом году показал, что 9 тыс. опрошенных — более 3,6 тыс. человек "проголосовали" за отделение штата.

— Что нужно сделать, чтобы провести референдум о независимости вашего штата?

▬ В Калифорнии есть понятие "инициативный процесс", который позволяет любому гражданину штата предложить референдум по какому-либо вопросу. Если будет собрано достаточное количество подписей — 400 тысяч — правительство Калифорнии будет обязано провести голосование по всему штату. Но для этого мы должны будем представить общественности план финансового развития, чтобы доказать необходимость проведения этой процедуры.

— Что выиграют калифорнийцы, отделившись от остальных штатов Америки?

▬ Калифорния платит больше налогов, чем затем получает из федерального бюджета. В среднем мы отдаем примерно на $16 млрд больше, чем возвращается в штат, в то время как наша инфраструктура здравоохранения и образования остаются без финансирования. Если говорить об образовании, то у нас самые худшие показатели. Мы хотим иметь возможность самостоятельно распоряжаться нашими налогами у нас — в Калифорнии, а не субсидировать другие штаты, в то время как мы платим самые высокие налоги по стране. К тому же мы не хотим участвовать во внешней политике Америки — мы против зарубежных войн. Нам близка идея многополярного мира — без вот этого "хулиганства" Соединенных Штатов.

— Когда начнете собирать подписи?

▬ Этот процесс мы планируем начинать в 2017-м году, а сейчас в преддверии процесса разрабатываем стратегию по развитию нового государства.

— С какими препятствиями можете столкнуться на пути к независимости?

▬ Наших граждан дезинформируют — в СМИ специально распространяют информацию о том, что у Калифорнии огромный долг, и только в составе США она сможет выжить.

— Какую политику вы будете вести по отношению к России в случае выхода из состава Америки?

▬ Я люблю Россию, для меня это второй дом. Сейчас я живу в Екатеринбурге, потому что больше не могу жить "под американским флагом". Люди в Калифорнии — миролюбивые, и смысл нашей кампании — присоединиться к миру в качестве независимого государства. Поэтому мы будем вести по отношению к РФ дружественную политику. Отметим, что в XIX веке американский штат был независим от США и назывался Калифорнийской республикой. В 1850 году коммодор Военно-морского Флота США Джон Слоат высадился в заливе Сан-Франциско и объявил эту территорию принадлежащей Штатам.

Источник: источник