Forbes: "Большая семерка" отжила свое 42-й саммит

Саммит «Большой семерки», который состоялся в Японии в конце мая, должен стать последним, пишет обозреватель Forbes Жан-Пьер Леманн.

Более того, по его словам, организация должна была завершить свое существование давным-давно: «G7 – это атавизм; аномалия, которая не приносит никакой пользы в международных отношениях, напротив, она сохраняет сильный прозападный уклон, тем самым подрывая свою легитимность». Как напоминает автор статьи, первая встреча «семерки» состоялась в 1975 году во Франции.





В то время страны Запада все еще главенствовали в мировой экономике и стояли плечом к плечу в холодной войне с Советским Союзом. С точки зрения прагматичной политики остальной мир едва ли имел особое значение. Этот год также ознаменовался завершением 30-летнего периода, во время которого Западная Европа, США и Япония переживали беспрецедентный рост благосостояния.

Экономики стран Запада впервые столкнулись с катаклизмом, напоминавшим Великую депрессию 1930-х годов. Нефтяной кризис ОПЕК привел к ряду глобальных потрясений, безудержной инфляции и массовой безработице. Поэтому, поясняет Леманн, тогдашнее руководство Франции надеялось, что если лидеры ведущих экономик мира соберутся вместе, то они смогут укрепить взаимное доверие, начнут сообща решать насущные проблемы и таким образом им удастся избежать конфликта.

Это была «смелая и впечатляющая инициатива», и в течение последующих 10-15 лет «Большая семерка» хорошо послужила миру. Но по мере того как мир претерпевал беспрецедентную трансформацию, G7 утратила смысл существования.

Запад больше не занимает ведущую позицию на планете, появились новые игроки, новые сценарии и новые испытания. Это нашло отражение в проведении саммита «Большей двадцатки» в 2008 году, результаты которого в целом оказались неудовлетворительными, считает журналист. Однако, отмечает автор статьи, свою непригодность «семерка» ярко проиллюстрировала ранее, став «восьмеркой».

В 1998 году Россия получила приглашение присоединиться к G7. На фоне стремительного падения российской экономики этот шаг походил на подачку и с точки зрения глобального экономического управления не имел ни малейшего смысла. «Но предвзятость и лицемерие Запада предстали во всей красе 16 лет спустя, когда в июне 2014 года Россия была исключена из G8 за вторжение в Крым, – пишет Леманн. – Российская атака на Украину и вторжение на полуостров были нарушением международного права и прав человека.

Однако это мелочь по сравнению с незаконным американо-британским вторжением в Ирак 2003 года, если говорить о негативном влиянии, последствиях, смертях, пытках, беженцах и тому подобном. Хотя некоторые страны “семерки”, особенно Франция и Германия, выступили против вторжения, не было никаких попыток исключить Великобританию и США».

По мнению обозревателя Forbes, главная причина, по которой стоит ликвидировать G7, – это слишком большое влияние Запада в организации: «На этом повороте XXI века просто нет никакого смысла в том, что западноевропейские государства – Франция, Германия, Италия и Великобритания – занимают столь высокие позиции в глобальном управлении». Сохранение «Большой семерки» в 2016 году – это абсурдная аномалия. Альтернативой ей может стать реструктурированная и оздоровленная «двадцатка», при условии что европейские страны не будут автоматически получать в ней статус мировых держав, констатирует Леманн. https://russian.rt.com/inotv/2016-05-23/Forbes-Bolshaya-semerka-otzhila-svoe

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