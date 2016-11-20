В украинский танк вставили оптику от домофона

В Киеве приостановлены испытания танка "Азовец". Причина - некачественная оптика: вместо специальных камер на бронемашину установили "видеоглазки" от домофонов. Тендер на поставку оптико-электронных устройств для бронемашины выиграла фирма "АВИКОС".

Цена контракта - полтора миллиона гривен (60 тысяч долларов). Подрядчик не выполнил обязательства ни по срокам поставки, ни по номенклатуре, ни по качеству, говорится в заявлении проводящей испытания танка инженерной группы. Устройства от "АВИКОС", не отвечают заявленному стандарту, который выдвигается к аппаратуре группы 1.10 ГОСТ В20.39.304-85, а выполнены из дешевых компонентов китайского производства для бытового назначения. "Электронные платы не покрыты специальным лаком для защиты паяных соединений.





В качестве основы камеры использовано бытовые детали, которые используются в дверных глазках или домофонах. Узел механического крепления телевизионной матрицы и объектива является пластмассовым наконечником, который не выдерживает вибрационную нагрузку бронетехники", - констатировали испытатели. Военная прокуратура и служба безопасности Украины начали расследование. Напомним, испытания гусеничной бронемашины "Азовец" начались в марте.

По словам создателей из полка специального назначения "Азов", их детище представляет собой городской танк. В качестве основы использован демилитаризованный танк Т-64, превращенный в бульдозер. Старую машину вернули в строй и одели в новый бронекорпус, увешанный блоками динамической защиты. На крыше установлены самодельные боевые модули со спаренными 30-мм авиапушками, пулеметами ПКТ и пусковыми установками противотанковых ракет "Стугна".

По замыслу конструкторов, окружающую действительность экипаж танка наблюдает исключительно через телекамеры. Правда, командиру планируют установить панорамный прицел с тепловизором. Для него можно использовать камеру недорогого смартфона и термометр.

Украинский броневик стал героем множества шуток и ироничных комментариев. Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин, в частности, назвал его "мусорным танком" - предположив, что сварен "Азовец" из контейнеров для отходов. Несмотря на инновационность, конструктивно и внешне "Азовец" похож на американскую бронемашину M2 Bradley образца 1981 года. Создание машины обошлось в пять миллионов долларов, пожертвованных гражданами Украины и сторонними организациями.

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