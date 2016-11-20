Лавров: Россия будет парировать все риски и угрозы национальной безопасности

Российская сторона будет предпринимать все необходимые шаги для парирования рисков и угроз, возникающих для национальной безопасности страны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet в преддверии своего рабочего визита в Будапешт.

"Не хотелось бы уподобляться тем безответственным политикам, которые в угоду собственным амбициям готовы с легкостью принести в жертву интересы поддержания мира и стабильности в Европе и, не задумываясь о последствиях, продолжают повышать ставки, раскручивая маховик алармистских настроений", - отметил глава МИД РФ, комментируя увеличение присутствия сил НАТО в Центральной Европе.





"При этом, безусловно, не можем игнорировать нарастающие негативные тенденции, складывающиеся в результате взятого в НАТО курса на сознательный подрыв стратегического баланса сил в Европе, включая укрепление военного потенциала Североатлантического альянса вблизи российских границ, создание европейского сегмента глобальной ПРО США". "Иначе как дестабилизирующими и недальновидными такие действия назвать нельзя", - указал министр. "В этом контексте российская сторона будет предпринимать все необходимые шаги для парирования рисков и угроз, возникающих для нашей национальной безопасности", - подчеркнул глава российской дипломатии.

При этом Россия, напомнил Лавров, "по-прежнему привержена построению архитектуры взаимовыгодного и широкого общеевропейского сотрудничества в сфере безопасности на основе принципа ее неделимости, с опорой на международное право". "Рассчитываем, что в НАТО в конечном итоге возобладает здравый смысл, и наши западные партнеры найдут в себе силы отказаться от выстраивания конфронтационных схем, обусловленных стремлением обеспечивать собственную безопасность за счет других", - отметил министр.

Россия проводит самостоятельную и многовекторную внешнюю политику

Самостоятельность и многовекторность являются ключевыми принципами российской внешней политики, заявил Лавров. По его словам, в настоящее время продолжается работа над обновлением Концепции внешней политики России. "В обновленном тексте, - отметил он, - будут отражены наши оценки перемен в международных делах за последние три года, включая похолодание отношений с Западом, наращивание интеграционных процессов на евразийском пространстве, деградацию обстановки в регионе Ближнего Востока и Севера Африки и связанный с этим всплеск терроризма и экстремизма".

"Однако вести речь о новой внешнеполитической "доктрине" вряд ли корректно, - продолжил Лавров. - В документе будут подтверждены ключевые принципы внешней политики России, в том числе ее самостоятельность, многовекторность, открытость к равноправному взаимодействию со всеми, кто проявляет к этому встречный интерес, в том числе в целях эффективного решения многочисленных проблем современности. Они прошли проверку временем и доказали свою эффективность и востребованность".

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что "мир проходит через сложный, турбулентный период формирования новой полицентричной системы мироустройства". "Усиливается конкуренция по вопросу о том, какие контуры примет будущая международная система, - подчеркнул он. - В этих условиях последовательно выступаем за необходимость направить эти процессы в цивилизованное русло, за совместную работу по поиску адекватных ответов на общие вызовы, на первом месте среди которых сегодня - международный терроризм".

"Такие подходы России находят поддержку со стороны большинства государств, - констатировал министр. - Наша страна всемерно содействует оздоровлению ситуации, снижению конфликтности в мире. Используем для этого потенциал участия в ООН, "Группе двадцати", ЕАЭС, БРИКС, ШОС, других многосторонних форматах. Напомню, что во многом благодаря принципиальной и творческой линии России удалось выйти на договоренности по иранской ядерной программе, запустить "венский процесс" по содействию политическому урегулированию в Сирии, согласовать целый ряд других важных международных решений".

Кризис в отношениях РФ и ЕС стал результатом нежелания

Брюсселя выстраивать диалог Нежелание Евросоюза выстраивать партнерский диалог стало причиной кризиса в его отношениях с Россией, считает Сергей Лавров. "Прежде всего, хотел бы отметить, что нынешний кризис в отношениях с Евросоюзом стал результатом упорного нежелания партнеров выстраивать диалог на основе подлинного партнерства, - сказал министр. - Россия неизменно выражала готовность к взаимодействию с ЕС по широкому спектру вопросов - от отмены краткосрочных виз до сближения в сфере энергетики".

Однако, по его словам, в Брюсселе "возобладала близорукая линия на захват геополитического пространства". "Кульминацией такого курса стал поддержанный в том числе рядом стран ЕС государственный переворот на Украине, - подчеркнул Лавров. - Когда захватившие вооруженным путем в Киеве власть националисты своими безответственными действиями поставили страну на грань раскола, развязали гражданскую войну, страны Запада почему-то стали во всем обвинять Россию, ввели против нас односторонние рестрикции".

"Представляется, что украинский кризис высветил высокую степень зависимости ЕС от политического и экономического влияния Вашингтона. Нам же хотелось бы иметь дело с сильным Евросоюзом, который бы выстраивал отношения с партнерами на международной арене, исходя прежде всего из собственных интересов, а не ставя во главу угла солидарность с внерегиональными игроками", - продолжил министр.

Кроме того, отметил министр, санкции в отношении России "наносят ощутимый ущерб экономикам государств - членов ЕС, разрушая создававшиеся десятилетиями связи между коммерческими операторами, в целом не способствуют укреплению стабильности и доверия на европейском континенте, по сути, порождают новые разделительные линии в Европе".

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