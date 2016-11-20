Верховный суд РФ поддержал введение уголовной ответственности за оскорбление гимна

РФ Верховный суд РФ считает обоснованным введение уголовной ответственности за надругательство над государственным гимном России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе одного из авторов соответствующего законопроекта, председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вадима Тюльпанова со ссылкой на отзыв ВС РФ.

"Принимая во внимание положения статьи 9 Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 года №3-ФКЗ "О Государственном гимне РФ", в котором содержится прямое указание на то, что надругательство над Государственным гимном РФ влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ, а также исходя из равенства статусов государственных символов, предложение законопроекта о введении уголовно-правовой охраны Государственного гимна РФ представляется обоснованным", - говорится в документе за подписью зампредседателя Суда Владимира Давыдова.





Проект закона об уголовной ответственности за оскорбление российского гимна был разработан сенаторами Вадимом Тюльпановым и Андреем Клишасом, а также депутатом Госдумы Разиет Натхо. Авторы законопроекта определяют надругательство над гимном России как "умышленное искажение музыкальной редакции или текста Государственного гимна РФ при его публичном исполнении либо опубликовании в средствах массовой информации, электронных или информационно- телекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет)".

Санкции законопроекта

Документом предлагается наказание за это правонарушение в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на тот же срок, либо ареста на срок от трех до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до одного года. В настоящее время, при том, что 70-я статья Конституции наделяет герб, гимн и флаг России одинаковым статусом госсимволов, уголовное наказание до одного года лишения свободы распространяется только за оскорбление герба и флага.

"Гимн же защищен только статьей 17.10 КоАП РФ (нарушение порядка использования государственных символов РФ), и за надругательство над этим госсимволом грозит только штраф: для граждан - три тысячи рублей, должностных лиц - семь, а юрлиц - 150 тысяч рублей", - пояснили в пресс- службе Тюльпанова.

"Предлагаемые изменения в Уголовный кодекс позволят установить правовую защиту всех государственных символов России, поскольку надругательство над ними - это оскорбление нации и государства в целом", - процитировали в пресс-службе пояснительную записку к законопроекту.

ГИМН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Музыка А. Александрова Слова С. Михалкова

Россия — священная наша держава,

Россия — любимая наша страна.

Могучая воля, великая слава

— Твоё достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края

Раскинулись наши леса и поля.

Одна ты на свете! Одна ты такая

— Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни

Грядущие нам открывают года.

Нам силу даёт наша верность Отчизне.

Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

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