Белоруссия не будет выстраивать отношения с ЕС в ущерб традиционным партнерам

Белоруссия не намерена выстраивать отношения с Евросоюзом в ущерб отношениям с Россией и СНГ, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью телеканалу "ОНТ". "Мы всегда говорим нашим европейским партнерам, американским партнерам, другим партнерам, что мы никогда не будем выстраивать наши отношения с тем или иным государством или с той или иной интеграционной структурой в ущерб нашим традиционным союзникам или за счет наших традиционных союзников.

Мы всегда соблюдали и будем соблюдать наши обязательства в рамках ОДКБ, в рамках Евразийского экономического союза и тем более в рамках Союзного государства и СНГ", - сказал Макей.





Он отметил, что у партнеров Белоруссии такая позиция вызывает понимание. "Может быть, иногда требуются какие-то дополнительные шаги по разъяснению наших усилий, по разъяснению подлинных целей тех или иных наших встреч. Но хочу сказать, что ни в контактах с моими коллегами, ни в контактах по линии других официальных лиц у нас не возникало каких-либо проблем, которые заставили бы усомниться наших партнеров в правильности действий Беларуси", - продолжил министр.

"Поэтому здесь опасаться какого-то "разворота" Беларуси в ту или иную сторону не стоит. Мы, конечно же, заинтересованы в диверсификации наших внешнеполитических и внешнеэкономических отношений. Это в наших национальных интересах. Но это не значит, что мы будем отказываться от традиционных наших рынков и от сотрудничества с нашими традиционными союзниками. Поэтому здесь опасности никакой ни для кого не может быть, я имею в виду наших традиционных партнеров", - констатировал Макей.

Касаясь темы действовавших в отношении Белоруссии со стороны ЕС санкциях, глава МИД отметил, что "я лично считаю эти годы потерянным временем как для Беларуси, так и для Европейского союза". "Слава Богу, на каком-то этапе пришло понимание того, что санкции вредят всем сторонам в этой ситуации. Может быть, это кому-то набило оскомину, но мы не перестанем повторять о том, что Беларусь не является каким-то раздражителем спокойствия в регионе, она является донором стабильности в регионе. И мы будем повторять это до тех пор", - подчеркнул он.

"Наша позиция по ряду вопросов - самостоятельная, независимая позиция - привела, скажем так, к более позитивной атмосфере в наших отношениях с Европейским союзом. И это очень важно. И этим надо воспользоваться. Этим надо воспользоваться, начиная от членов правительства и заканчивая руководителем того или иного субъекта хозяйствования, а именно - реализовать вот эту наметившуюся политическую тенденцию улучшения отношений с Европейским союзом, материализовать ее, я бы сказал, превратить в конкретные торгово-экономические достижения с той или иной страной. Чем мы сейчас и занимаемся", - добавил министр.

Макей также отметил, что санкции вообще являются контрпродуктивной вещью, тем более в межгосударственных отношениях. "Если уж санкции не помогли решить какие-то "проблемы" (в понимании Европейского союза) в отношении Беларуси, то уж в отношении России санкции тем более бесполезны. Россия устоит перед любыми санкциями. Я в этом твердо убежден", - продолжил Макей.

"Уповать на санкции как на средство достижения тех или иных политических или, может быть, военных целей - это абсолютно беспочвенно. Тем более в отношении такой страны, как Россия. Мы всегда говорим об этом нашим европейским и американским партнерам, и я убежден, что рано или поздно понимание будет окончательным относительно необходимости отмены этих санкций в отношении России", - подытожил министр.

Источник: источник