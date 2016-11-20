Курсы валют: USD 19/11 65.1023 0.1869 EUR 19/11 68.9889 -0.5095 Фондовые индексы: РТС 18:50 990.77 -0.51% ММВБ 18:50 2038.29 -0.22%
rss новости   rss статьи   rss все

Белоруссия не будет выстраивать отношения с ЕС в ущерб традиционным партнерам

Мир | 20.11.2016


Белоруссия не будет выстраивать отношения с ЕС в ущерб традиционным партнерам. Белоруссия не будет выстраивать отношения с ЕС в ущерб традицион
Белоруссия не намерена выстраивать отношения с Евросоюзом в ущерб отношениям с Россией и СНГ, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью телеканалу "ОНТ". "Мы всегда говорим нашим европейским партнерам, американским партнерам, другим партнерам, что мы никогда не будем выстраивать наши отношения с тем или иным государством или с той или иной интеграционной структурой в ущерб нашим традиционным союзникам или за счет наших традиционных союзников.

Мы всегда соблюдали и будем соблюдать наши обязательства в рамках ОДКБ, в рамках Евразийского экономического союза и тем более в рамках Союзного государства и СНГ", - сказал Макей.


Он отметил, что у партнеров Белоруссии такая позиция вызывает понимание. "Может быть, иногда требуются какие-то дополнительные шаги по разъяснению наших усилий, по разъяснению подлинных целей тех или иных наших встреч. Но хочу сказать, что ни в контактах с моими коллегами, ни в контактах по линии других официальных лиц у нас не возникало каких-либо проблем, которые заставили бы усомниться наших партнеров в правильности действий Беларуси", - продолжил министр.

"Поэтому здесь опасаться какого-то "разворота" Беларуси в ту или иную сторону не стоит. Мы, конечно же, заинтересованы в диверсификации наших внешнеполитических и внешнеэкономических отношений. Это в наших национальных интересах. Но это не значит, что мы будем отказываться от традиционных наших рынков и от сотрудничества с нашими традиционными союзниками. Поэтому здесь опасности никакой ни для кого не может быть, я имею в виду наших традиционных партнеров", - констатировал Макей.

Касаясь темы действовавших в отношении Белоруссии со стороны ЕС санкциях, глава МИД отметил, что "я лично считаю эти годы потерянным временем как для Беларуси, так и для Европейского союза". "Слава Богу, на каком-то этапе пришло понимание того, что санкции вредят всем сторонам в этой ситуации. Может быть, это кому-то набило оскомину, но мы не перестанем повторять о том, что Беларусь не является каким-то раздражителем спокойствия в регионе, она является донором стабильности в регионе. И мы будем повторять это до тех пор", - подчеркнул он.

"Наша позиция по ряду вопросов - самостоятельная, независимая позиция - привела, скажем так, к более позитивной атмосфере в наших отношениях с Европейским союзом. И это очень важно. И этим надо воспользоваться. Этим надо воспользоваться, начиная от членов правительства и заканчивая руководителем того или иного субъекта хозяйствования, а именно - реализовать вот эту наметившуюся политическую тенденцию улучшения отношений с Европейским союзом, материализовать ее, я бы сказал, превратить в конкретные торгово-экономические достижения с той или иной страной. Чем мы сейчас и занимаемся", - добавил министр.

Макей также отметил, что санкции вообще являются контрпродуктивной вещью, тем более в межгосударственных отношениях. "Если уж санкции не помогли решить какие-то "проблемы" (в понимании Европейского союза) в отношении Беларуси, то уж в отношении России санкции тем более бесполезны. Россия устоит перед любыми санкциями. Я в этом твердо убежден", - продолжил Макей.

"Уповать на санкции как на средство достижения тех или иных политических или, может быть, военных целей - это абсолютно беспочвенно. Тем более в отношении такой страны, как Россия. Мы всегда говорим об этом нашим европейским и американским партнерам, и я убежден, что рано или поздно понимание будет окончательным относительно необходимости отмены этих санкций в отношении России", - подытожил министр. 

Источник: источник

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Мир
все новости
The Telegraph UK: Почему нужно приветствовать возрождение России
Сейчас перед Россией стоят две основные проблемы — экономические санкции и низкие цены на нефть.
Мне 41 год, я видел как хоронят Брежнева, Андропова, Черненко
О советских микропроцессорах или кто изобрел Pentium
Скучный СССР
Степан Бандера: 10 малоизвестных фактов из жизни....
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Министерством Печати как средство массовой информации "Лента "в Центре", регистрационный номер ЭЛ № 77-6583 от 22 октября 2002 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru