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Российские ученые придумали вечный хранитель информации

Мир | 19.11.2016


Российские ученые придумали вечный хранитель информации
Способ хранить информацию практически вечно нашли специалисты РХТУ им. Д.И. Менделеева, работающие по заказу Фонда перспективных исследований.

Для этого вместо пластикового CD-диска они впервые предложили использовать кварцевый диск. Способ записи на кварце отличается от записи на CD-диске тем, что информация наносится лазером не на поверхность, а в обьем диска слоями, а также записывается так называемыми нанорешетками, благодаря чему в одной точке записывается не один, а несколько (до пяти) бит данных.


Ученые назвали данный тип памяти многоуровневой объёмной памятью. В результате объем записанных данных получается в несколько раз больше. Специалисты говорят о возможности хранить на таких дисках порядка терабайта информации (1 Тбайт = 1024 Гбайта).

Для примера, на подобном диске можно будет записать около 500 фильмов или более 200 000 архивных документов. Так, архив Госфильмофонда России насчитывает 70 тысяч наименований кинолент, а значит они все поместятся на 140 компакт-дисках вместо огромных архивных хранилищ с пленкой.

Кроме того кварцевый диск отличается высокой степенью устойчивости к высоким давлениям и температурам – способен пережить пожар без потери информации. Не страшно ему также и электромагнитное излучение. Комментарий руководителя проекта из ФПИ Петра ХЕНКИНА: - Проблема долговременного архивного хранения данных актуальна для государственных архивов, государственных библиотечных фондов, медицинских учреждений, организаций ОПК.

На сегодняшний день высокая стоимость хранения, связана с размерами хранилищ, а также необходимостью перезаписи – современные носители живут максимум 10-20 лет. Информацию с кварцевых дисков уже не понадобится переписывать. Подобные исследования, но с использованием иных материалов, проводятся и в других странах, в частности в Англии и Японии.

Но на текущий момент существующие разработки либо не обеспечивают сохранность данных в случае экстремальных происшествий, либо отличаются невысокой емкостью. Так, например, компания Millenniata (США) выпустила на рынок диски с записью 25 Гб данных с заявленным сроком хранения данных до 1000 лет, однако эти диски не способны пережить пожар. 

Источник: источник

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