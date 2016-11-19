Реакция российских политиков на извинение Эрдогана

О мнении турецкой общественности

Замсекретаря Генсовета "Единой России", вице-спикер Госдумы Сергей Железняк считает, что принести извинения России за гибель ее летчика президента Турции Тайипа Эрдогана побудило мнение турецкой общественности.





▬ По мнению парламентария, жест Эрдогана может стать первым шагом для восстановления отношений с РФ. ▬ "Извинения за незаконно сбитый военный российский самолет и гибель нашего летчика, прозвучавшие со стороны лидера Турции в адрес России, может стать первым шагом на пути восстановления отношений между Россией и Турцией, если турецкое руководство продемонстрирует отказ от насилия в отношении курдского народа, прекратит связи с международным терроризмом и откажется от деструктивной политики в отношении Сирии и Ирака", - сказал Железняк журналистам.

▬ Он напомнил, что "Россия всегда придерживалась миролюбивой внешней политики, стремилась к решению самых сложных вопросов и проблем исключительно в конструктивном политическом ключе". ▬ "Очевидно, что экономические интересы Турции, которые связаны с Россией сильно пострадали в период обострения отношений", - добавил зампредседателя Госдумы. ▬ "Безусловно, "удар в спину", который получила Россия от страны, с которой мы всегда поддерживали партнерские отношения, останется в душах россиян надолго. Но мы понимаем, что диалог в международных отношениях - единственный возможный способ общения и готовы к обсуждению приемлемых для России путей восстановления отношений с Турцией", - заключил Железняк.

Об осознании разорительных последствий действий Эрдогана

▬ Извинения Эрдогана за гибель российского летчика связаны с осознанием разорительных последствий действий турецкого руководства, считает вице-спикер Госдумы, лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев. ▬ "Конечно, приятно слышать, что очевидные вещи, на которых держится международное право, будущее человечества, по большому счету, - они все-таки доходят до тех, кто выходит за рамки международного права, и люди начинают переосмысливать и возвращаться к пониманию, что есть обязательные правила, которые надо соблюдать", - сказал Васильев в кулуарах форума "Единой России".

▬ Политик напомнил, что "Россия с Турцией развивала отношения длительное время, это не заслуга даже ее руководства, это во многом уже и бизнес, и народы". "И сейчас, после того, как мы ответили на этот вызов в отношении России, который был ничем не спровоцирован, это появление агрессии с жертвами, - (в Анкаре) пришло понимание, что это разорительно для экономики Турции", - продолжил вице-спикер. ▬ "Хотя, конечно, жаль, что руководство Турции в свое время не могло оценить те последствия, к которым приводят их, мягко говоря, труднообъяснимые шаги", - заключил он.

Об изменении подходов по Сирии и Ираку

▬ Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия помимо извинений будет ждать от Турции изменения подходов по Сирии и Ираку. ▬ "Нужно понимать, что разногласия между Россией и Турцией значительно глубже и носят значительно более системный характер, чем, собственно, последняя трагедия, которая, естественно, всех нас потрясла", - сказал Косачев.

"Они касаются отношения к причинам, к ходу, к возможным результатам ряда конфликтных ситуаций сейчас в Сирии, не в последнюю очередь в Ираке, в ряде других конфликтных точек", - добавил он. ▬ "И здесь мы будем ожидать от Турции такого же пересмотра, если хотите, подходов, такой же переоценки тех позиций, которые они исповедовали в последнее время и которые привели не только к ухудшению отношений с Россией, но и к прямой деградации ситуации в соответствующих конфликтных точках через прямое посредничество террористическим структурам, которые действуют на территории соответствующих государств", - подчеркнул Косачев.

▬ "Поэтому помимо тех слов сожаления и извинений, которые прозвучали в письме, нам, конечно, потребуются и дела, которые бы подтверждали изменения турецких подходов", - добавил Косачев. ▬ Константин Косачев считает, что письмо Эрдогана "действительно содержит два ключевых тезиса, на которых настаивала Россия". ▬ Косачев подчеркнул, что "хотя письмо и не озвучено публично, а направлено адресно" Владимиру Путину, это "важный шаг в сторону России, который подтверждает ключевое": линия поведения, избранная российской стороной, "была на 100% корректной и правильной". ▬ По мнению Косачева, "экономический удар оказался самым эффективным - Эрдоган явно не ожидал ни такой решимости от России, ни масштаба последствий ее действий". "Пляжи без россиян в Турции и стройки без турок в России впечатлили гораздо сильнее любых военных или политических угроз", - написал сенатор.

Об отмене эмбарго

▬ Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев пока ничего не слышал о возможности отмены продовольственного эмбарго в отношении Турции в связи извинениями президента этой страны за сбитый турецкими ВВС в ноябре прошлого года российский бомбардировщик Су-24. "Ничего пока об этом не слышал", - сказал он. ▬ Как подчеркнули в пресс-службе Минсельхоза, этот вопрос находится в компетенции правительства. РФ.

Об авиасообщении РФ с Турцией

▬ Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, глава подкомитета по туризму Михаил Емельянов считает, что авиасообщение РФ с Турцией может быть восстановлено очень быстро после извинений турецкого президента. ▬ "Турция нам нужна как партнер, но Турция, которая не играет в двойные игры и не всаживает нож в спину, - отметил политик. - Поэтому если турки действительно пересмотрели свою позицию, извинились и готовы к компенсации, думаю, восстанавливать отношения можно в полном объеме, в том числе и в области туризма. Этот вопрос (о туризме) можно решить очень быстро, технически восстановить полеты можно очень быстро". ▬ Парламентарий не исключил восстановление российско-турецких отношений в полном объеме.

Об "открытии" Турции для россиян

▬ Извинения Эрдогана будут способствовать решению российских властей по восстановлению турпотока между странами, рассчитывают в Российском союзе туриндустрии (РСТ). ▬ "Мы аж взвизгнули все от радости, потому что объективно Турции очень не хватает на российском рынке... Все туристы и агентства очень страдают от отсутствия в ассортименте предложений Турции. По соотношению цена-качество, уровню сервиса никакие другие направления Турцию не заменят. Рассчитываем, что теперь будет принято какое-то решение в сторону открытия Турции", - сказала пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина. ▬ Тюрина подчеркнула, что полноценные чартерные программы в Турцию возможно восстановить за месяц, "а первые рейсы можно отправить через неделю-две".

О прогнозе улучшения отношений

▬ Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин не ожидает резкого улучшения отношений России и Турции. ▬ "Я думаю, сразу вдруг красивая жизнь не начнется, но то, что шаг за шагом при достижении понимания по другим вопросам, я думаю, что восстановятся отношения в течение пары лет. Это действительно так", - сказал Шохин. ▬ По его мнению, первым может быть отменено российское продэмбарго в отношении турецких товаров, а затем ограничения для турецкого бизнеса в России. ▬ Возобновлению турпотока в Турцию, по словам главы РСПП, все еще мешает высокий уровень террористической угрозы в Турции. Риски для туристов так же еще сохраняются. ▬ Шохин добавил, что несмотря на извинения турецкой стороны за сбитый самолет, у двух стран еще сохраняются разногласия по ряду вопросов.

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