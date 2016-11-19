Почему русские сумасшедшие?

Автопоиск Гугл, заканчивая фразу: "Почему испанцы/французы/немцы/русские… такие…" назвал русских сумасшедшими. Почему?





Европа отмечает День Победы 8 мая, считая это более правильным, поскольку верхушка Вермахта подписала капитуляцию именно в этот день. Европейцы забывают только об одном обстоятельстве: капитуляция была подписана поздним-поздним вечером, а празднования начинаются с самого утра. То есть, Европа начинает праздновать до фактического наступления мира. Чем чревата такая практика, Европа могла бы уже давно понять, раньше времени порадовавшись распаду СССР или "ассоциации с Украиной", где, кстати, говорят: "Не говори "гоп" пока не перепрыгнешь", но это проблемы исключительно Европы.

Так вот, Европа празднует День Победы 8 мая, но ведь следом наступает 9-е и на всей территории бывшего СССР начинают праздновать День Победы. Европа не может не праздновать, ведь её тоже освобождали, но праздновать не хочется, потому был придуман новый праздник и 9 мая теперь- День Европы — день мира и объединения. В этот день сайт The Local не вспомнил о войне, о русских, пришедших и освободивших. Нет. Европейский сайт решил выяснить, что думает Гугл о европейцах. Поисковику был задан вопрос: "Почему испанцы/итальянцы/немцы… такие…" — оставив остаток фразы для автозаполнения поисковиком.

В результате получилось, что: Испанцы — коррумпированные Португальцы — бедные Французы — несчастные Британцы — атеисты Ирландцы — зелёные (в смысле цвета) Немцы — богатые Норвежцы — счастливые Шведы — блондины Поляки — слабые Литовцы — самоубийцы Итальянцы — расисты Швейцарцы — богатые Болгары — дешёвые Греки — в долгах Словаки — толстые Чехи — недовольные Белорусы — напуганные Украинцы — важные, нужные Русские — сумасшедшие.

Почему мы — русские, являемся сумасшедшими для Гугла и для Европы? Потому, что не верим в украденные Путиным охрениллиарды? Да, не верим, что Путин украл 70 миллиардов, а если кто и соглашается с этим тезисом, то исключительно для того, чтобы сказать: "Крым того стоит". Русские сумасшедшие потому, что не хотят ездить в Европу? А с какой стати ездить туда, где отменили презумпцию невиновности, требуя сдавать отпечатки на входе? Хотя… не зря же Европа называется Еврозоной. Русские — сумасшедшие потому, что не заразились вирусом толерантности?

Да, к здоровому и крепкому организму такая зараза не липнет. Так почему русские сумасшедшие? Потому, что после нападения войск Вермахта Дания продержалась 2 часа, Франция — 43 дня, Норвегия держалась дольше всех в Европе — 62 дня, а русские — 1418 дней? Великая Отечественная Война. Мурманск. В ходе войны немцы, планировавшие захватить Мурманск с его незамерзающим портом, так и не смогли продвинуться дальше Западной Лицы, намертво застряв в тундрах Кольского полуострова.

И, конечно, можно сказать, что виноваты сами немцы, назвавшие эту операцию "Голубой песец", но… Линия фронта на Кольском полуострове в октябре 1944 года. За этот рубеж Вермахт так и не смог прорваться за всё время войны: Почему? Памятник в Долине Славы, которая находится в 40 км на северо-запад от Мурманска у тех самых рубежей. На памятнике увековечены последние письма бойцов Советской Армии: "Погибаем… остался я — Смирнов и Восковский… скажите Маме… сдаваться не будем. 1941 г"

2016 год: А. Прохоренко: — Они здесь. Запрашиваю атаку с воздуха. Пожалуйста. Спешите. Командир: — Ответ отрицательный, возвращайтесь к зелёной линии. А. Прохоренко: — Я не могу. Я окружён. Они здесь.

Русские — сумасшедшие, Гугл? Нет.

Русские не сдаются. Июнь 1999 год. Приштина.

Русские совершают Приштинский бросок и неожиданно появляются там, где их никто не ждал — в аэропорту "Слатина". 200 русских сидят в аэропорту и посылают известным маршрутом британскую танковую колонну во главе с Майклом Джексоном "лунной походкой" по известному маршруту. Туда же отправляют и Уэсли Кларка — командующего силами НАТО.

Август 2008, Цхинвал

Один русский, вооружённый пулемётом, посылает известным сексуально-пешеходным маршрутом грузинскую колонну с вооружёнными военными. "Идите на х…, бл…!" Западные журналисты, сопровождавшие колонну, получили тот же ответ на просьбу пропустить их. И все пошли, куда было сказано, хотя могли замесить этого наглого русского, имея численный перевес. Но не замесили. Не стали связываться, и пошли, куда послали, вместе с журналюгами, которые позже написали, что не надо трёхсот русских, достаточно одного. Русские — не сумасшедшие, Гугл. Русские стоят насмерть, когда борются за правое дело, но этого ни тебе, Гугл, ни европейцам — не понять.

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