The Telegraph UK: Почему нужно приветствовать возрождение России

Сейчас перед Россией стоят две основные проблемы — экономические санкции и низкие цены на нефть. Однако именно эти два фактора одновременно подталкивают страну к реформам, которые должны серьезно усилить ее экономику. Возможно, это звучит парадоксально, однако дешевая нефть в сочетании с вызванной санкциями необходимостью снижать внешний долг дали реформам мощный импульс.

Сам факт того, что Россия уже сейчас приспосабливается к радикально изменившемуся ландшафту, предвещает успехи, которые ждут страну, если она воспользуется открывшимися возможностями. В 2015 году российский валовой внутренний продукт (ВВП) предположительно сократился на 3,7%, однако вполне можно себе представить, что при определенных условиях он может перейти к росту в этом году примерно на 0,4%, а в следующем — на 1,9%.





Реакция российских властей на кризис, который в ином случае мог бы стать очень тяжелым, продемонстрировала, что Россия, по-видимому, выучила уроки прошлого. Возможно, важнейшим из решений властей стал переход к плавающему курсу рубля в ноябре 2014 года. В результате валюта послужила щитом, который прикрыл экономику от большей части реакции рынка на кризис.

Курс рубля, составлявший в 2013 году в среднем 31,9 рубля за доллар, снизился в 2015 году до в среднем 61 рубля за доллар. Это должно укрепить сальдо внешнеторгового баланса России. В 2015 году оно составляло 143,9 миллиарда долларов, в 2016 году, по прогнозам, должно составить 148 миллиардов долларов, а в 2017 году — 173,1 миллиарда долларов. Разумеется, у этого решения была своя оборотная сторона. Оно усилило рост цен и привело к заметному снижению стандартов жизни.

Инфляция, составлявшая в 2014 году 11,4%, достигла в 2015 году 12,9%. Однако в этом году прогнозируется ее снижение до 7%, а в следующем — до 6,1%. При этом официальные планы по ее снижению еще амбициознее. К российской политической модели можно относиться по-разному, но она уже доказала, что она устойчивее, чем, например, бразильская.

Для инвесторов стабильность и предсказуемость, которые она обеспечивает, имеют как недостатки, так и определенные преимущества. Отчасти именно на ее счет можно отнести низкую (и продолжающую снижаться) безработицу. По данным Федеральной службы государственной статистики, общее число безработных в стране сильно сократилось. В 2010 году их было 5,5 миллиона, в 2013 году — 4,1 миллиона, а в 2014 году — 3,9 миллиона. Хотя переход к плавающему курсу рубля, бесспорно, был ключевым элементом российской реформы, решения, связанные с рынком капиталов, были не менее важны.

Под эгидой Центрального банка России была укреплена Московская биржа, что обеспечило российскую финансовую систему собственным инструментарием мирового уровня. Плоды этой реформы заметны по чистой прибыли финансового сектора, в 2014 году опустившейся на 1,6% ниже своего уровня за 2008 год, зато в 2015 году резко отскочившей вверх — по предварительным оценкам, на 660,6%. Однако сделанным нельзя ограничиваться.

Ключевым приоритетом должен стать контроль над инфляцией. На январь 2016 года она достигала 9,8% в годовом исчислении. ЦБР намерен снизить ее в 2017 году до 4%. Если она, напротив, будет расти и достигнет 20% или более, это нанесет огромный ущерб банковскому сектору. Помимо инфляции необходимо заняться реформами социального обеспечения — и в частности пенсионной реформой. Представители некоторых профессий — от школьных учителей до полицейских — выходят на пенсию на 10-15 лет раньше официального пенсионного возраста. Эта реформа будет непопулярной и, возможно, ее придется отложить на период после назначенных на сентябрь парламентских выборов.

Наконец, важную роль должна сыграть приватизация монополий из государственного сектора. Первая ее волна, как ожидается, дойдет до рынка уже в этом году. Мы также рассчитываем, что государство продолжит оказывать давление на контролируемые им компании, требуя направлять на выплату дивидендов больший процент от прибыли. До сих пор правительство было вынуждено проводить реформы. Но при этом оно не соблазнялось популистскими решениями и вело себя ответственно.

Мы полагаем, что российские власти продолжат ответственную политику, и Кремль по-прежнему будет отвергать требования поддерживать рост посредством агрессивного размещения нового долга, расходования резервов или перехода Центрального банка России к излишне экспансивной кредитно-денежной политике. Единственная реальная альтернатива подобным мерам, позволяющая создать в России устойчивый рост, — это полноценные рыночно-ориентированные реформы.

До сих пор Кремль лишь реагировал на вызовы, теперь ему пора взять инициативу в свои руки. Не стоит забывать, что еще в то время, когда нефть стоила 100 долларов за баррель, российский экономический рост начал замедляться. Президент Путин говорил тогда, что экономика должна стать более сбалансированной и что активность в ее частном секторе должна увеличиться.

В итоге к реформам страну подтолкнули упавшие цены на нефть. Положительные макроэкономические и финансовые эффекты были даже у санкций — они привели к сокращению российского внешнего долга на 30% за последние полтора года: в середине 2014 года он составлял 733 миллиарда долларов, а в начале 2016 года — 515 миллиардов долларов. Кроме того они привели к расчистке российского банковского сектора и к ужесточению банковского регулирования.

В последние месяцы нефтяные цены уверенно поднимаются из-за устойчивого роста спроса и ряда перебоев с предложением. Мы ожидаем, что нефтяной рынок продолжит восстанавливать равновесие и к концу года выйдет на уровень 60 долларов за баррель. Инвесторы уже выразили удовлетворение ходом реформ. Отток капитала заметно уменьшился, российский фондовый рынок занимает одно из первых мест по своим показателям среди развивающихся рынков, а уровень кредитных дефолтных свопов показывает, что риск в России серьезно снизился. Первая волна российских реформ была вызвана внешними факторами. Следующая волна будет порождена волей самих россиян. Йосси Даян — директор по рынкам BCS Global Markets.

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