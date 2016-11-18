Курсы валют: USD 18/11 64.9154 0.3691 EUR 18/11 69.4984 0.2596 Фондовые индексы: РТС 11:17 986.37 -0.96% ММВБ 11:18 2042.12 -0.03%
rss новости   rss статьи   rss все

Невменяемый Порошенко оскорбил парламент Франции 

Мир | 18.11.2016


Невменяемый Порошенко оскорбил парламент Франции 
Господин Порошенко посетил Францию с рабочим визитом. Украинский президент на удивление задорно начал свой парижский вояж и даже поначалу забыл в багаже свои просительные нотки и скорбные речи. Гарант проданной Конституции, как обычно, поехал просить милостыню и умолять о безвизовом режиме.

Но, по всей видимости, в заложенной программе украинского попрошайки произошёл серьёзный сбой, и первую же встречу Порошенко начал с оскорблений и ультиматумов. Такого от преданного и послушного клоуна французы явно не ожидали и пришли в бешенство от наглости и откровенного хамства традиционно жалкого партнёра. Зарапортовался гарант во время первой же встречи с французскими парламентариями.


Первому сдерживать безумный натиск не совсем адекватного олигарха пришлось председателю Национального собрания Франции Клоду Бартолону. Украинский гость начал визит с открытых обвинений и грубых оскорблений. По словам многочисленных свидетелей, последний был явно не в себе. Порошенко выразил своё негодование по поводу отмены антироссийских санкций, за которую не так давно проголосовал французский сенат.

Также он обвинил парламентариев в нарушении основополагающих устоев Европейского союза и практически назвал Бартолона предателем. Такого взрыва украинского бешенства не ожидал никто, и Порошенко чуть ли не вытолкали взашей за грубейшее нарушение этикета. В конце концов, президента вечно просящей страны удалось успокоить и накормить хоть и гневными, но традиционными печеньками.

Беседа закончилась обсуждением невыполненных Киевом обязательств и обычными неосуществимыми обещаниями. Порошенко никогда ещё так «удачно» не просил о помощи. Даже преисполненные раболепием лизоблюды в команде президента были шокированы поведением шефа и сходятся во мнении, что Украина потеряла ещё одного важного партнёра.

Шоколадный олигарх вырыл патриотам могилу и по-своему ускорил отмену антироссийских санкций от Франции. Париж в полной мере успел насладиться украинским цирком, а главный клоун только начал. Впереди ещё переговоры с представителями МВФ.

С таким развитием событий Порошенко вышвырнут из страны и запретят ему въезд. Взяв быка за рога в самом начале переговоров, Пётр Алексеевич рухнул как дипломат (если вообще им когда-нибудь был) и опозорил всю страну. Ему, конечно, не впервой, но долго ли Европа сможет терпеть откровенного психопата? 

Источник: источник

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Мир
все новости
Визит делегации Ингушетии в Саудовскую Аравию увенчался успехом
Делегация Ингушетии плодотворно поработала в Саудовской Аравии.
Мне 41 год, я видел как хоронят Брежнева, Андропова, Черненко
О советских микропроцессорах или кто изобрел Pentium
Скучный СССР
Степан Бандера: 10 малоизвестных фактов из жизни....
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Министерством Печати как средство массовой информации "Лента "в Центре", регистрационный номер ЭЛ № 77-6583 от 22 октября 2002 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru