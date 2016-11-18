Оставьте Россию в покое: США первые начали

В разгаре бурные дебаты о датской политике сотрудничества с НАТО. Уместно ли посылать датских солдат к российским границам? «Расформируйте НАТО и оставьте Россию в покое. США первые начали».

Деньги могли бы пойти детям и старикам





Так написал Holger J в одном из почти 500 комментариев к новости в аккаунте nationen! и Ekstra Bladet в Facebook. Новость гласила, что датские солдаты направляются к российской границе. Высказывание Хольгера набрало больше всего лайков — 54 — и стало самым популярным в треде. На втором месте Elisabeth Ms с 48 лайками: «А ведь все эти страны могли использовать свои миллиарды, чтобы помочь нуждающимся. Только те 40 миллиардов, что дает Дания, могли бы восстановить немалую часть Сирии… И пригодились бы учреждениям ухода и детским учреждениям».

Политикам нужны только истребители и война

«Но наши политики хотят только истребители и войну», — пишет Elisabeth Ms. Среди участников опроса о том, надо ли посылать датских военных к границам России, многие, а именно 40%, заявили, что идея плохая. 10% затруднились с ответом, а 50% поддержали эту инициативу. «Западный мир должен действовать сообща… поймите это…», — пишет Дон Йоргенсен (Don Jørgensen) на странице nationen! Бендт К (Bendt C) считает, что Путин глупец.

Я немного волнуюсь

«Он знает, что если начнет атаку на страну НАТО, то получит множество ответных ударов. Уффе Эллеман (Uffe Elleman) сказал, что Путин — это не шутка. Его надо принимать всерьез. По-моему, это пугает. Он знает, у него все еще есть контакты в России. Да. Я немного волнуюсь», — пишет пользователь. ►А что думаете вы? Правильно ли посылать датских солдат к российской границе? «нет» — 50,39% «да» — 43,23% «не знаю» — 6,39% (результаты голосования на 12:27 02.06.2016)

Комментарии читателей:

Mace 22:17 01.06.2016 «Да, давайте скорее отправим 150 солдат на границу с Россией, они ведь смогут сдержать всех этих злых русских (которые прямо сейчас планируют захватить по крайней мере Вирум и Спьеллеруп и, конечно же, Трюггевэльде). И вообще, это совершенно не ухудшит отношений между Россией и НАТО, и русские не сочтут это провокацией, требующей ответа. В будущем это вовсе не приведет к наращиванию вооружений, что очень жаль, потому что это ведь лучший способ потратить деньги. Какая отличная идея, не может быть, чтобы она пришла в голову тому, кто просто валяется в постели, и как нам повезло иметь таких умных и талантливых политиков, мы можем ими гордиться… Пора снова принимать лекарство, ваше здоровье!»

Peteralb 13:49 01.06.2016 «Датчане не должны быть такими агрессивными. Постройте оборону для обороны, но без агрессии. Никаких F35 и всего такого».

Rapmundio 11:53 01.06.2016 «Но ведь это Россия оккупировала пол-Европы после Второй мировой войны, НЕ США. Россия депортировала население, в том числе из прибалтийских государств, и заменила его пьяными русскими, с которыми эти страны все еще возятся. Почему я должен быть за Россию?»

Flemming K 19:59 30.05.2016 «США со своей могущественной военной промышленностью требуют новых войн, чтобы колесики крутились и акционеры становились богаче. Посмотрите на разбитый Ближний Восток и на миграционный кризис в Европе».

Sekretstian K 15:02 30.05.2016 «После вранья про Ирак даже самым наивным должно стать ясно, что на США никогда нельзя полагаться».

robert f 13:51 30.05.2016 «Русский менталитет и русская культура гораздо ближе к европейским, чем американский ковбойский менталитет и отсутствие культуры. ООН надо слать в США культурную гуманитарную помощь, а то у них там на уме только деньги и власть (война)».

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