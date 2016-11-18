В России вступил в силу закон о "дальневосточном гектаре"

Федеральный закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня, первыми получить бесплатный участок земли смогут жители ДФО. В апреле Госдума приняла закон, согласно которому россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли на Дальнем Востоке: в Якутии, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, а также в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте.

Выбрать участок онлайн





По словам представителя департамента земельных и имущественных отношений Приморья, на сайте надальнийвосток.рф все желающие могут в онлайн-режиме выбрать себе гектар земли. Необходимо зарегистрироваться на портале и зайти в "Личный кабинет", где с помощью картографического сервиса выбрать себе участок. "Система связана в интерактивном режиме с Публичной кадастровой картой. Заявитель рисует на карте приглянувшуюся ему территорию. В случае если участок превышает по площади гектар или пересекается с уже занятым участком, система сигнализирует об этом", – отметил специалист.

После этого пользователь переходит к заполнению специальной формы и отправляет заявление в уполномоченный орган, который система выбирает самостоятельно. Так, если это земли муниципалитета, бумагу получит администрация поселения, если запрашиваемый "гектар" находится в лесу – департамент лесного хозяйства. После нажатия кнопки "Ок" гражданин имеет возможность отследить этапы прохождения заявки. При необходимости специалист, к которому поступило заявление, скорректирует границы запрашиваемого участка. Рассмотрев заявление, уполномоченный орган принимает одно из трех решений: "отклонить", "приостановить" или "согласовать".

В случае согласования, участку присваивается кадастровый номер. После этого становится доступной кнопка "перевести в договор". Ее нажатие приводит к автоматической генерации договора, который отправляется заявителю. По данным Минвостокразвития, договор нужно будет подписать в течение 30 дней. Таким образом, первые гектары могут быть выделены уже в конце июля 2016 года. Направить свое заявление также можно почтовым отправлением, либо обратиться в территориальный отдел Росреестра.

Освоить или вернуть

По истечении трех лет пользователь земельного участка обязан отчитаться об использовании земельного участка путем подачи декларации. Если участок не используется по целевому назначению, гражданин обязан вернуть его. При надлежащем использовании земли, по истечении пяти лет она может быть предоставлена в собственность или аренду.

Земли лесного фонда предоставляются только в аренду, собственность возможна после десяти лет аренды. По данным Минвостокразвития, в помощь всем, кто планирует начать свое дело на Дальнем Востоке, на сайте Агентства и на сайте надальнийвосток.рф размещены типовые решения по использованию гектаров. Сейчас, в частности, предлагаются для ознакомления бизнес-планы по созданию питомников по выращиванию растений, организации ферм по выращиванию коз или крупного рогатого скота и другие. В скором времени появятся бизнес-планы по организации охотхозяйств и другим направлениям деятельности. Закон позволяет получить гектары на всех членов семьи. В нем также прописана возможность подачи коллективных заявок для организации крупного бизнеса.

Пилотные районы для самых смелых

Выделяться "дальневосточные гектары" будут постепенно. С 1 июня 2016 года начинается первый этап предоставления "дальневосточных гектаров". Их будут выдавать в пределах отдельных муниципальных образований, которые выбраны властями субъектов ДФО. С 1 октября участки начнут выдавать на территории всего округа. При этом до 1 февраля 2017 года участки смогут получить только россияне, зарегистрированные на территории соответствующего субъекта, а после этой даты — все граждане.

Пилотными муниципальными образованиями стали: Ханкайский район (Приморский край), Амурский район (Хабаровский край), Октябрьский район (Еврейская автономная область), Архаринский район (Амурская область), Нерюнгринский район (Якутия), Ольский район (Магаданская область), Усть-Большерецкий район (Камчатский край), Тымовский район (Сахалинская область), Анадырский район (Чукотский автономный округ). В пилотном районе Приморья планируется выделить около 13 тысяч гектаров, общая площадь, предоставляемая в рамках закона, — около 650 тысяч гектаров.

Для выдачи первых участков земли по программе в Амурской области выделено 500 тысяч гектаров в зоне лесных насаждений, а также 50 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения в Архаринском районе. В Хабаровском крае в Амурском районе предусмотрено для раздачи 11 тысяч гектаров. В правительство региона уже поступило около 100 обращений от потенциальных владельцев "дальневосточного гектара".

Свободные земельные участки на территории Ольского городского округа Колымы составляют 163 тысячи гектаров. Из них земли сельскохозяйственного назначения — 114 тысяч гектаров. Также на территории пилотного городского округа земли могут быть использованы для туристической деятельности. Всего Колыма в рамках закона готова предоставить 260 гектаров сельскохозяйственных земель. По данным Минвотсокразвития на 30 мая, 9% россиян предметно изучают возможности "дальневосточного гектара" и готовы переехать на восток страны.

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