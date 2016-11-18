Повышение болевого порога

Высокий болевой порог – мечта каждого рукопашника, ибо, как известно, невозможно научиться драться, не получая сдачи. А чем выше будет ваш болевой порог, тем менее болезненной будет для вас эта «сдача». Вашему вниманию предлагается 7 упражнений для повышения болевого порога. Они также позволят вам лучше контролировать болевые ощущения. Все предложенные упражнения выполняются с напарником.

1. Воинский массаж





Напарник создает вам дозированные болевые ощущения путем зажимания и сдавливания болевых зон трапециевидной мышцы, мышц передней поверхности шеи, болевых точек в зоне ребер. Упражнение выполняется до терпимой боли в течении 10 минут.

Запомните: выполнение упражнения в течении менее чем трех минут не приведет к нулевым результатам! Во время выполнения нельзя напрягаться, зажиматься, а также задерживать дыхание. Стоять или сидеть следует спокойно и расслаблено. При усилении болевых ощущений дышите глубже и увеличьте время выдоха и вдоха. Кстати, эти рекомендации являются универсальными и работают также для остальных предложенных здесь упражнений. Воинский массаж помогает привыкнуть к боли и сбить интенсивность.

2. Пощечины

Напарники, стоя друг напротив друга, наносят друг другу по очереди пощечины расслабленными ладонями. Не забывайте: УДАР ЛАДОНЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ КРАЙНЕ МОЩНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ! Поэтому выполнять это упражнение следует осторожно.

Пощечины наносятся только по щекам, недопустимы удары по ушам, челюсть, глаза, нос и губы. Силу ударов наращивайте постепенно, и постоянно контролируйте свое психическое состояние. Для нормализации эмоций после каждой полученной пощечины делайте медленный выдох и расслабляйтесь. Боль может достигать уровня критической или даже выше. Да, и еще: пощечина должна быть звонкой! Приглушенный звук – следствие глубочайшей ошибки, которое указывает на то, что вы бьете пяткой ладони. А это то место, которым наносятся сильные удары, а мастера ломают пяткой ладони черепицу, доски и прочие твердые предметы. Так что от правильных пощечин должен стоят характерный звон. Работайте таким образом хотя бы минуту, и упражнение принесет много пользы.

3. Игра на одной струне

Напарник должен взять тебя за плечо и поместить свои пальцы с внутренней стороны над локтевым сгибом. Крепко взявшись пальцами между бицепсом и трицепсом до кости, напарник проводит по ней с усилием к себе, чувствует тонкую напряженную «струну». Вы почувствуете резкую и сильную боль от локтя до мизинца. Время упражнения – как минимум три минуты, и все это время вы должны переносить перекатывания по «струне». Эффект: адаптация к воздействиям прямо на нервный ствол.

4. Бульдожья хватка

Вы удерживаете захват или болевой прием, а ваш противник наносит быстрые удары по болевым точкам. Вырабатывается крайне важный навык бульдожьей хватки, то есть удержания захвата, несмотря на активное противодействие противника. Кроме того, вырабатывается навык работы по болевым точкам. Начинайте воздействие на точку кисти между большим и указательным пальцем, ближе к пястной кости указательного пальца. Затем перейдите на внутреннюю сторону запястья; косточки тыльной стороны ладони, точку на внутренней части лучевой кости, на пару пальцев выше локтевого сгиба.

После нескольких ударов вы почувствуете, что боль нарастает, и вместе с тем ваша хватка слабнет. Нужно силой воли заставить себя крепко держать захват. Напрягитесь, стисните зубы, а дыхание оставьте глубоким и равномерным – это поможет вам сконцентрироваться.

5. Крик

Эмоциональная разрядка поможет вам увеличить ваш потенциал до максимума. Кричите с напарником друг на друга.

6. Избиение

Основа упражнения – удары дозированной силы почти по всему телу. Нельзя бить по голове, шею и паху, а также горлу. По позвоночнику, левой части груди. Основная задача избиваемого – стоять, сохраняя равномерное дыхание и не сбиваясь. Практически каждый может принять удар в туловище на выдохе, но мало кто может выдержать удар на вдохе. Для этого следует на вдохе напрягать мышцы торса, образуя так называемую кольчугу. Лучше всего, если избиваемый прикроет глаза – это исключит спонтанную подготовку к ударам, которая при выполнении не нужна. Кроме туловища, пробивайте руки, бедра и голени. Время выполнения: около 3х минут.

7. Помехи

Бойцы находятся в кругу товарищей и проводят парный спарринг. Круг же всячески старается помешать им, не ввязываясь непосредственно в схватку: щипает, толкает, наносят тычки и удары расслабленной ладонью. Упражнение помогает привыкнуть к боли и контролировать боль в боевых условиях.

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