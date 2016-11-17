Госдума приняла закон об уголовной ответственности за наказание детей

Государственная Дума, прямо нарушив указание Президента, втихаря приняла во втором чтении по-настоящему страшный законопроект, предусматривающий до двух лет лишения свободы за шлепок по попе ребенка.

Лоббисты разрушения семьи в лице экс-министра юстиции Павла Крашенникова цинично ввели в заблуждение коллег и, пока родительская общественность боролась с законопроектом «О семейно—бытовом насилии», внесли изменения в статью 116 УК «побои», распространив действие этой статьи на детско-родительские и внутрисемейные отношения.





Суть изменений, принятых ГосДумой 8 июня во втором чтении (это чтение является основным—третье чтение во многом формальное и существует для внесения технической правки), состоит в том, что в описательную часть ст. 116 УК «побои» добавлена фраза «в отношении близких лиц» и примечание, разъясняющее, что близкими лицами являются супруги, дети и родственники (см текст статьи, изменения выделены жирным шрифтом).

Статья 116. Побои Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, в отношении близких лиц, а равно из хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы - наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Под близкими лицами в настоящей статье понимаются близкие родственники (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки), опекуны, попечители, а также лица, состоящие в свойстве с лицом, совершившим деяние, предусмотренное настоящей статьей, или лица, ведущие с ним общее хозяйство."

Кроме того, ГД одновременно внесла изменения в Уголовно—процессуальный кодекс, переведя побои из категории дел частного обвинения в категорию частно-публичного обвинения. Таким образом, в случае подписания этого закона Президентом и вступления его в силу, любое наказание ребенка, в том числе не повлекшее никаких последствий (т.е. обычный шлепок по попе) может стоит родителю двух лет тюрьмы. Надо сказать, что и сейчас в России то и дело появляются уголовные дела по ст.116 в отношении родителей—но до сих пор это были все-таки исключения из правил (большинство сотрудников полиции-здравые люди, и такие дела просто не возбуждаются. А если возбуждаются, то обычно прекращаются за примирением сторон.

В случае вступления в силу свежепринятых Думой поправок такой возможности, по факту, не будет—а судьбу родителей будут решать следственные органы. Такое положение дел, в случае внедрения его в правоприменительную практику, ставит крест на нормальном воспитании, которое невозможно без наказания — это знает любой родитель. Автором поправок в ст. 116 УК является некто Павел #Крашенинников, занимающий кресло председателя комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

Этот персонаж, в конце 1990-х годов бывший министром юстиции, а затем переквалифицировавшийся в депутаты (сначала от «Союза правых сил», а с 2005 года—от «Единой России») — типичный пример приспособленца, который использует статус представителя власти для лоббирования чьих-то интересов (в 2010 году гр-н Крашенинников занял седьмое место в рейтинге депутатов-лоббистов русского издания журнала #Forbes . В данном случае—интересов западных фондов и сообщества извращенцев, которым просто необходимо разрушить нормальную семью, чтобы получить доступ к детям .

Поправки Крашенинникова появились в законопроекте ко 2-му чтению: в первом чтении законопроект не предусматривал каких-либо изменений ст. 116 УК. Именно поэтому никто из экспертов родительских организаций вовремя не заметил подвоха, и до сих пор не поднял крик: обычно именно активность родительских организаций и следующие за ней звонки из Администрации Президента заставляет народных избранников включать мозг и начинать анализировать предлагаемые им всякими лоббистами законопроекты.

Мало того, Крашенинников и иже с ним прямо нарушили указание Президента Владимира Путина, который дал рекомендации Верховному суду либерализовать ряд преступлений небольшой тяжести. Данное поручение Президента исполнил Верховный суд, который 14.12.15 внес в Госдуму законопроект о декриминализации (т.е. отмене уголовной ответственности) некоторых преступлений небольшой тяжести. К ним, в частности, были отнесены побои, совершенные впервые.

Их предлагалось включить в Кодекс об административных правонарушениях. За повторные побои по законопроекту предусматривалось уголовное наказание. Как сказано в пояснительной записке Верховного суда РФ: «Нередко деяния, квалифицируемые сегодня как преступления небольшой тяжести, либо лица, их совершившие, не обладают достаточной степенью общественной опасности. Негативные последствия от судимости в таких случаях (причем не только для самого осужденного, но и для его близких родственников) не вполне адекватны характеру этих деяний или личности осужденного.

Выходом из сложившейся ситуации могли бы стать декриминализация некоторых деяний, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, а также либерализация уголовного закона». Предложенный подход позволил бы улучшить ложную практику последних лет, по которой правоохранители иногда возбуждали уголовные дела за физические наказания детей родителями (напр., ремнем), подводя их под статью Уголовного кодекса о побоях.

Однако благое начинание Верховного суда РФ было полностью извращено в процессе лоббирования антисемейных поправок в Госдуме РФ. Как уже рассказывала «Катюша», родительские организации России и, в частности, Петербурга, уже несколько лет борются против внедрения законопроекта «О семейно—бытовом насилии» - принятие которого активно лоббирует в Думе прозападное лобби в Минздравсоцразвития. За этот законопроект активно выступают всевозможные извращенцы и западные агенты .

Теперь, после принятия законопроекта Крашенинникова, судьба российских семей зависит от того, успеем ли мы донести информацию о готовящейся провокации до Президента. На сайте Общественного Уполномоченного по защите семьи размещено открытое письмо против законопроекта № 953369-6 (которое можно использовать как образец для собственных обращений) с требованием отклонить в третьем чтении поправки к ст. 116 УК, нарушающие право родителей на воспитание.

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