Как Илья Муромец помог казакам от Идолища Майданного избавиться

В мае на украинском телевидении вышло продолжение легендарного мультфильма про казаков. Герои отправились в тур по Европе (куда ж ещё-то?), где по полной приобщаются к европейским ценностям и демонстрируют иностранцам свое мастерское владение футбольным мячом, используя его не только в качестве спортивного атрибута, но как ёмкость для хранения турецкого джина или как затычку для вулкана Эйяфьятлайокудля.

15 новых серий значительно уступают своему праотцовскому «Как казаки в футбол играли» по остроумию и по времени (2 мин.), хотя в их создании участвовал автор образов запорожцев замечательный художник-карикатурист Эдуард Ильич КИРИЧ. Но времена не те... Да и режиссер-сценарист мультфильмов про казаков Владимир Дахно давно уже почил. А вместе с ним ушла и магия. Ушло волшебство...





По словам солиста группы Kozak System (думаю, его авторитетное мнение решили узнать из-за слова Kozak в названии группы. Улавливаете: kozak, казаки?..): «Нужно формировать образ успешного мужчины-казака, которому море по колено, который может спасти, защитить, прийти на помощь, и в то же время посмеяться над собой...» В нью-казаках как-то этого не обнаружил. Хотя пытался...

Оторвали в Брюсселе писающего мальчика и потушили с помощью его «фонтанчика» горящий футбольный стадион. Предотвратили падение хрустальной люстры на голову английской королеве, за что та пожаловала им рыцарский титул. Положили в швейцарский банк 3 мяча под проценты — каждый час получали по новому мячу. Обогатились! И к вечеру их крутой «Кабриолет Ламборджини» (обмененный на мячи, так понимаю) волы потащили на буксире, как авто батьки Махно, до дому, до хаты.

Ну и везде казаки, естественно, западают на дивчин, и не важно: француженка ты из группы поддержки или бронзовая русалка из Копенгагена... Да, был один правдивый момент! В Ирландии дело произошло. Спросил Лепрекон монетку у казаков для своего волшебного горшочка, и те честно-пречестно признались: «Грошей нема...» В общем, ожиданий новый мульт не оправдал.

Гордости за казаков не добавил, безвизовый режим не приблизил... Зато подвигнул на создание комикса о русско-украинской дружбе и взаимопомощи братских народов. Так будет справедливо! Негоже глумиться над добрыми героями моего детства. И не надо сравнивать образ запорожских казаков со свидомитами. Казаки Дахно — это добрые, честные и смелые друзья, готовые в любой момент прийти на помощь и оказать поддержку.

Они не только хорошие спортсмены, но и отличные воины, борцы с несправедливостью, воровством и хамством. Хочу представить вам свое видение, как бы выглядело сегодня продолжение сюжета об увлекательных путешествиях казаков. И пусть простит меня Эдуард Ильич Кирич за использование образов полюбившихся героев (письмо на его имя я отправил), но считаю, что казаки − как символ свободолюбивой Украины − могли бы стать таким вот мостиком дружбы между русским и украинским народами. В своем комиксе попытался объединить усилия русских богатырей и запорожских казаков для борьбы со злом, несправедливостью, ненавистью и агрессией.

Понимаю, что это сложно сделать в настоящее время в реальном мире. Но хочу представить это в рисованном мире комикса. Братья рано или поздно все равно помирятся. В этом, собственно, и смысл братства. И пусть эта рисованная история станет пророческой!

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