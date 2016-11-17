Письмо Савченко с призывами к госперевороту попало в сеть

Обнаружилось тайное письмо Савченко, предназначенное командирам всех добровольческих батальонов Украины. В письме Савченко обращается ко всем командирам добрабатов и призывает их к объединению. Себя, бывшая заключенная, представляет в качестве единого центра и политической силы. Исходя из содержания письма, можно с уверенностью сказать, что Надежда Савченко объявляет войну Петру Порошенко, опираясь на добровольные вооруженные формирования, которые не согласны с политикой гаранта.

По факту все военизированные формирования, к которым обращалась Савченко, находятся в проигрышном состоянии по отношению к официальному Киеву: финансирования нет, СМИ очерняет действия добробатов, а власти потихоньку шьют на командиров дела.





Предложение Савченко в этот момент как нельзя заманчиво. Да и финансовая составляющая, скорее всего, имеется, так как, делая такое предложение, нужно понимать, что без денег ничего не выйдет. Перевод : Хочу обратиться ко всем патриотам Украины, к добровольческим батальонам (Азов, Правый сектор, Айдар, Днепр, УНСО и другие), а также ко всем неравнодушным, к тем, кто обеспокоен судьбой нашей Родины.

Вы единственные кто способен идти до конца, вы настоящие патриоты, защитники нашей святой земли. Сейчас, в то время когда враг не прекращает посягать на нашу Родину, наша власть заключает с агрессором мирные соглашения. Минские договоренности, лживые миссии ОБСЕ и желание переписать конституцию (наше святое писание), все это является подтверждением моих выводов.

Я призываю всех патриотов объединиться и мобилизовать наши силы. С этой преступной властью необходимо бороться, потому что она загубит нашу страну. Сейчас я понимаю, что нынешние чиновники, ни чем не отличаются от тех, кого мы свергли во время Революции Достоинства.

Мы обязаны преодолеть внутреннего врага, чтобы противостоять внешнему агрессору, поэтому я иду в Верховную Раду. Самостоятельно я не справлюсь, но вместе мы большая народная сила. Я надеюсь, что вы с уважением отнесетесь к моей просьбе и откликнетесь. Объединяемся братья, потому что в единстве сила!»

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