10 цитат Владимира Путина, которые вошли в историю

1. «Мы будем преследовать террористов везде, в туалете поймаем — мы и в сортире их замочим, в конце концов». 2001 год.

Вторая чеченская кампания





Комментируя бомбардировки российской авиацией Грозного, Владимир Путин использовал выражение, которое прочно вошло в лексикон россиян. Именно в это время началась наиболее активная фаза второй чеченской кампании, в результате которой в 2003 году была принята новая Конституция Чечни, включившая республику в состав РФ.

2. «Как я отношусь к Обаме после разоблачения Сноудена? Я ему завидую. Завидую, потому что он может это сделать и ему за это ничего не будет. Но особенно радоваться, конечно, нечему. С другой стороны, и расстраиваться нет большого повода. Во-первых, это всегда было. Шпионаж — одна из древнейших профессий наряду с некоторыми другими. Не будем их перечислять, их не так много». 2013 год.

Разоблачения Эдварда Сноудена

Так Владимир Путин ответил на вопрос о своём отношении к слежке за гражданами по всему миру, развёрнутой правительством США. Напомним, что бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, который обнародовал информацию о глобальной прослушке, проводимой АНБ, около месяца жил в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, так как власти США аннулировали его паспорт и потребовали от Москвы немедленной выдачи экс-агента. Однако вместо этого разоблачитель получил вид на жительство в России, где находится до сих пор.

3. «После тяжёлого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки — в Россию!». 2014 год.

Крым вошёл в состав России

Выступая на Красной площади на митинге-концерте в поддержку принятия новых субъектов в состав РФ, Владимир Путин сравнил Крым и Севастополь с кораблями, которые после долгого плавания вернулись в порт постоянной приписки. Как отметил глава государства, такое решение было принято на основе волеизъявления населения Крыма, которое на протяжении многих веков было неразрывно связано с Россией.

4. 2000 год. Трагедия подлодки «Курск»

Ларри Кинг: «Что случилось с подводной лодкой «Курск»?» Владимир Путин: «Она утонула».

Подводная лодка «Курск» затонула в Баренцевом море, на глубине 108 метров, в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года, когда в боевом отсеке разорвался один из снарядов. Россия развернула широкомасштабную спасательную операцию, продолжавшуюся до 22 августа, однако, несмотря на это, все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. Спасателям тогда помешали сильные подводные течения, низкая прозрачность воды, волнение моря и большой крен «Курска» — примерно 60 градусов. Владимир Путин, прервав свой отпуск, лично руководил операцией. Позднее в интервью известному американскому телеведущему Ларри Кингу, отвечая на вопрос журналиста о причинах катастрофы, президент РФ лаконично ответил: «Она утонула».

5. 2002 год. Процесс создания Союзного государства России и Белоруссии

«Не должно быть юридической шелухи и каши, с которыми мы потом не сможем разобраться. Нужно, чтобы наши партнёры поняли для себя, определились, чего они хотят. И нужно понять, чего мы хотим, чего хотят наши партнёры. Котлеты отдельно, мухи отдельно должны быть». Выступая перед сотрудниками Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени академика А.Н. Бакулева, президент РФ подверг резкой критике процесс интеграции России и Белоруссии. Путин, в частности, заявил, что недоволен подходом белорусской стороны к юридическому оформлению Союзного государства.

6. 2006 год. Пресс-конференция по итогам переговоров с Джорджем Бушем

Джордж Буш: «Я говорил о своём желании способствовать развитию институтов в разных частях мира — скажем, как в Ираке, где есть свобода религии и прессы. Я знаю, что многие люди в мире говорили о том, что и в России хотелось бы того же самого». Владимир Путин: «Нам бы, конечно, не хотелось, чтобы у нас была такая же демократия, как в Ираке, скажу честно».

В 2003 году под предлогом наличия у Ирака биологического оружия США и их союзники в очередной раз вторглись в ближневосточное государство. Военная операция, погрузившая страну в тяжелейший кризис, продолжалась вплоть до 2011 года, когда был повешен иракский экс-президент Саддам Хусейн. Многие эксперты связывают с этой военной кампанией зарождение террористической группировки «Исламское государство»: некоторые её последователи воевали тогда против Соединённых Штатов.

7. 2007 год. Россия выигрывает право проведения зимней Олимпиады — 2014

«Вам, наверно, известно, что мы в России умеем превращать спортивные состязания в великолепные зрелища и знаем, как это сделать». Владимир Путин принимал активное участие в продвижении заявки России на проведение первых в истории страны зимних Олимпийских игр. В ходе выборов глава государства лично встретился с большинством ведущих чиновников Международного олимпийского комитета, подчеркнув тем самым значимость этого спортивного проекта для РФ.

Российский лидер был единственным среди первых лиц государств-кандидатов, кто посетил финальное голосование в Гватемале. Там Путин выступил с речью на английском и французском языках. Многие эксперты до сих пор уверены, что только личное участие президента РФ с момента подачи заявки позволило Сочи принять Олимпийские игры, которые, по оценкам большинства специалистов и президента МОК Томаса Баха, стали одними из лучших в истории с точки зрения организации. Кроме того, российская сборная у себя дома смогла впервые за долгое время с большим отрывом занять первое место в медальном зачёте.

8. 2011 год. Бомбёжки Ливии

«А кто позволил это сделать (убить Муаммара Каддафи. — RT)? Что, разве был суд? Кто взял на себя это право — казнить человека, какой бы он ни был? И все молчат», — заявил российский президент во время официального визита в Данию в 2011 году. В 2011 году Россия выступила с резкой критикой вторжения объединённых войск НАТО в Ливию. Бомбардировки сил, поддерживавших на тот момент ливийского лидера Муаммара Каддафи, продолжались более года.

20 октября 2011 года в городе Сирт Каддафи был отдан на растерзание толпе и публично убит на центральной площади. С тех пор в Ливии так и не установилось легитимное правительство. На сегодняшний день больше половины её территории находится под контролем незаконных вооружённых формирований, многие из которых присоединились к террористической организации «Исламское государство»*.

9. 2012 год. Третья победа на выборах

«Мы будем работать честно и напряжённо. Мы добьёмся успехов. И мы призываем всех объединиться вокруг интересов нашего народа и вокруг нашей Родины. Я обещал вам, что мы победим, — и мы победили!» 4 марта 2012 года Владимир Путин в третий раз за свою карьеру занял высший руководящий пост в государстве. Вновь избранный президент выступил с эмоциональной речью перед десятками тысяч россиян, собравшихся на Манежной площади. Выборам предшествовали масштабные акции протеста, организованные оппозицией, однако это не помешало Путину одержать уверенную победу, набрав 63,6% голосов.

10. 2014 год. Итоговая пресс-конференция

«Я приводил на так называемом Валдайском клубе пример и вспомнил наш наиболее узнаваемый символ — медведя, который охраняет свою тайгу. Вы знаете, в чём дело? Если продолжить такие аналогии, мне самому иногда приходит в голову мысль: может быть, мишке нашему надо посидеть спокойненько, не гонять поросят и подсвинков по тайге, а питаться ягодками, медком. Может быть, его в покое оставят? Не оставят, потому что будут всегда стремиться к тому, чтобы посадить его на цепь. А как только удастся посадить на цепь, вырвут и зубы, и когти. В сегодняшнем понимании это силы ядерного сдерживания. Как только, не дай бог, это произойдёт, и мишка не нужен, так тайгу будут сразу прибирать». В ходе ежегодной итоговой пресс-конференции Владимир Путин сравнил Россию с медведем, из которого другие страны хотят сделать чучело. Так глава государства ответил на вопрос журналистов о внешней политике РФ и связанных с ней санкциях Запада. ИГИЛ* — террористическое исламское государство, деятельность организации запрещена во многих странах, в том числе в России.

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