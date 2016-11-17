Контролируемые олигархами СМИ нашли предлог чтобы «мочить» Астахова

Новость про не самую удачную фразу Уполномоченного по правам ребенка при Президенте Павла Астахова в разговоре с девочками, пострадавшими в трагедии на Сямозере в Карелии, растиражирована сотнями СМИ, заняв одну из первых строчек в новостном рейтинге «Яндекса».

При этом в сотни раз более важное заявление того же Астахова о необходимости возврата на доработку «закона Крашенинникова», вводящего уголовную ответственность родителей за наказание детей, осталось практически без внимания СМИ. Для незаинтересованного наблюдателя очевидно что речь идеи о спланированной компании по травле госслужащего ставшего в одночасье неугодным некоему могущественному лобби.





21 июня, во вторник, #ГосДума приняла в третьем чтении антисемейный и антипрезидентский законопроект № 953369-6, вводящий уголовную ответственность до 2 лет колонии для родителей, давших подзатыльник своему ребенку. Законопроект был внесен обманным путем, в нарушение прямого указания Президента, бывшим министром юстиции, свердловским единороссом Павлом Крашенинниковым, известным своими лоббистскими делами и дружбой с сообществом половых извращенцев.

Из-за понявшейся в том числе после публикации «Катюши» волны критики законопроекта, который касается буквально всех, т.к. дает возможность уничтожить любую семью, практически все депутаты, кроме «Единой России», отказались голосовать за этот законопроект – или проголосовали против. Зато «ЕдРо» выступило единым фронтом в поддержку педерастического лобби: отказались голосовать только 5 депутатов «партии власти» из 238 присутствовавших в зале.

Против законопроекта, который касается ВСЕХ, не выступил ни один из записных патриотов облеченных мандатами (в ближайшее время мы опубликуем списки кто как голосовал—страна должна знать своих героев). Против выступил только народ—в 35 городах, в том числе в Петербурге , прошли акции протеста, были в кратчайшие сроки собраны сотни тысяч подписей против закона Крашенинникова. Абсолютное большинство СМИ просто «не заметили» этого закона—а некоторые даже специально запустили заведомо ложную информацию о том, что Дума отказалась принимать поправки Крашенинникова и «декриминализировала» ст. 116 УК «Побои».

Единственным госслужащим высокого ранга, который осмелился сказать правду, стал Павел Алексеевич #Астахов. Утром 22 июня он разместил на своем сайте жесткое заявление о том, что лоббисты в Думе произвели подмену понятий, прямым текстом потребовав вернуть данный закон на доработку . «Принятые законодательные изменения носят дискриминационный характер по отношению к членам семьи и противоречат основным задачам государственной семейной политики, направленной на поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы российского общества, сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества и авторитета родительства.

Эти задачи закреплены в Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р), которая требует «создания условий для повышения авторитета родителей в семье и обществе и поддержания социальной устойчивости каждой семьи». Новая редакция ст. 116 УК и ст. 20 УПК грубо нарушает и Стратегию национальной безопасности, согласно п.п. 76, 78 которой защита семьи и сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей отнесены к «стратегическим целям обеспечения национальной безопасности». «Катюша» была среди первых СМИ, опубликовавших это заявление.

Кроме нас, его поставило государственное агенство РИА Новости и еще 5 СМИ (не считая десятков небольших сайтов и групп в контакте, которые не индексируются Яндексом). И все! Потом как будто кто-то выключил рубильник—после 16.00 СМИ просто перестали замечать заявление Астахова, переключившись на совершено другие темы. Акцентируем внимание: речь идет о программном заявлении полпреда президента, отвечающего за детскую политику в отношении документа, который касается ВСЕХ российских семей! При том, что от того, удастся ли сейчас родительской общественности, в том числе через СМИ, донести информацию до Президента, сейчас реально зависит жизнь каждой семьи, государственная безопасность и в конечном итоге судьба России! Прошло два дня.

Павел Астахов, в ходе одной из тысяч своих рабочих поездок, в частной беседе с ребенком, пытаясь «раскрыть» его, сняв психологический барьер, произносит одну некорректную фразу (вернее, именно эту фразу вырывают из контекста журналисты компании Рен ТВ, принадлежащего медиамагнату и банкиру Юрию Ковальчуку). Журналисты из этой фразы делают сюжет, который на 11 утра сегодняшнего дня показали уже более 120 федеральных и местных СМИ, обеспечив ему одно из первых мест в новостном рейтинге «Яндекса». Вам не кажется странным такая избирательность в новостной политике СМИ? Нам — нет.

Для тех, кто еще не понял: у нас в стране существует либеральная цензура - в повестку дня крупных (в том числе «государственных») СМИ, контролируемых олигархами, входит только то, что отвечает целям и задачам либерального прозападного проекта. Все что выбивается из этого проекта или угрожает ему, немедленно блокируется или, если замолчать невозможно, искажается и маргинализируется.

Это справедливо и в отношении событий, и в отношении мнений, и в отношении носителей патриотического мышления. В том числе и во власти. Пример Павла Астахова — лишнее тому подтверждение. Читайте «Катюшу», у нас нет либеральной цензуры. И давайте все-таки попробуем достучаться до Президента чтобы не допустить принятия «закона о запрете воспитания».

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