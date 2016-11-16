Новогоднее представление "Снежная королева" - в Большом зале Московской консерватории

Атмосферу праздника, новогоднего обновления, чистоты и безмятежности в предстоящие зимние каникулы подарят вам замечательные музыкальные представления в торжественно-прекрасном Большом зале Московской консерватории.





В течении шести дней на главной академической сцене столицы для детей и взрослых будут проходить невероятные сказочные театрально-музыкальные представления. На них прозвучит гениальная музыка из всемирно известных балетов Петра Ильича Чайковского - «Щелкунчика», «Лебединого озера» и «Спящей красавицы», олицетворяющих само понятие красоты и доброты в искусстве.

Знаменитый актер театра и кино Дмитрий Дюжев прочтет любимую многими поколениями сказку «Снежная королева» Ханса Кристиана Андерсена, а музыка из перечисленных шедевров, близкая по духу и образам любимой, знакомой с детства сказке будет следовать за повествованием, ведь как говорил сам Чайковский: «Там где слова бессильны, является во всеоружии своём более красноречивый язык, музыка».

Необычайная популярность великого искусства Чайковского связана прежде всего с его уникальным мелодическим даром. Каждая тема, каждый мотив в его произведениях обладает какой-то афористичной ясностью и одновременно при этом свежестью и ярчайшей стилевой принадлежностью. Но его музыка при этом богата оттенками и наполнена целой вселенной образов - и воодушевлённо-лирических, светлых и пасторальных, и углублённо-драматических, мрачных и трагических. И в этом жизненность, непреходящая актуальность вершинных образцов творчества великого русского мастера.

«Жизнь имеет только тогда прелесть, когда состоит из чередования радостей и горя, из борьбы добра со злом, из света и тени, словом - из разнообразия в единстве.»

«Снежная королева» - это не просто рождественская сказка, это история о любви и верности, борьбе со злом мира, без которой не было бы обретено огромного счастья. Дмитрий Дюжев и замечательный симфонический коллектив радио «Орфей» под управлением Дениса Карпанева расскажут вам глубокую и жизнеутверждающую новогоднюю сказку, отражающую нашу жизнь.

Новогоднее представление будет сопровождаться увлекательным лазерным шоу, в котором юные зрители увидят героев волшебных сказок.

А за тридцать минут до начала представления в историческом фойе Консерватории гостей встретят Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Дети смогут отгадать занимательные загадки и сфотографироваться с любимыми героями, поведут большой хоровод вокруг ёлки и обязательно споют знакомые песни о лесной красавице.

Московская Государственная консерватория им. Чайковского

Большой зал

3-8 января 2017, 15:00

В программе: сказка «Снежная королева» Х. К. Андерсена, музыка из балетов П. И. Чайковского.

Сказку читает Дмитрий Дюжев

Симфонический оркестр радио Орфей

Художественный руководитель и главный дирижёр - Сергей Кондрашев

Дирижер - Денис Кирпанев

Цена билетов на Ёлку в консерватории - от 350 до 3500 руб. Юные зрители могут посетить представление только в сопровождении взрослых. Дети до трех лет проходят по одному билету со взрослым.

В стоимость билета может быть включен подарок: конфеты от лучших российских производителей в красочной упаковке. Те, кто приобрел билеты без подарка, смогут при желании оплатить его непосредственно на мероприятии.

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