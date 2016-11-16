Стратегию до 2025 года представила корпорация "УВЗ"

Корпорация УВЗ разработала стратегию развития до 2025 года. Стратегия представлена на новом сайте корпорации uvz.ru, который теперь отделен от сайта головного предприятия и символизирует окончание этапа строительства интегрированной структуры, вобравшей в себя десятки заводов, конструкторских бюро и научных учреждений в области разработки, производства и сервисного обслуживания широкой линейки колёсной и гусеничной бронетехники.





По словам генерального директора Олега Сиенко: «Мы можем говорить о полном выполнении Указа Президента России от 2007 года. Пройден сложнейший этап формирования корпорации из разрозненных активов. Сегодня это единый организм с высоким уровнем внутренней кооперации, в котором синхронизированы производственные процессы, финансово-экономическая политика, кадровая политика, инвестиции, снабжение и сбыт. На этом пути возникали трудности, были отдельные ошибки, но, несмотря на ухудшение конъюнктуры рынка гражданской продукции, резкое падение спроса на грузовые вагоны и внесение корпорации в санкционные списки, - задача по построению бронетанкового государственного холдинга была успешно выполнена. Разработаны и ставятся в серийное производство образцы новейшей военной техники».

Стратегия до 2025 года представляет собой реализацию следующего этапа развития корпорации - как диверсифицированного интегрированного холдинга. Она основывается на нескольких ключевых направлениях: совершенствование системы управления; рост объемов продаж; лидерство по инновациям в отраслях военного и транспортного машиностроения с долей инновационной продукции в выручке не менее 75%; организация партнерства в НИОКР, производстве, сбыте по действующим и новым бизнес-направлениям; повышение операционной эффективности; рост производительности труда до уровня лучших российских практик. Все это позволит достичь к 2025 году выручки в размере 300 млрд. руб., при рентабельности по EBITDA в 19,7% и чистой прибыли в 24,5 млрд. руб.

Как подчеркивает Олег Сиенко, «реализация следующего этапа развития выведет корпорацию на новый технологический уровень. Мы будем развивать продуктовый и технологический инжиниринг, создавать центры компетенций, наращивая кооперацию между предприятиями. Наша цель - увеличение выработки на одного сотрудника, повышение производительности труда и постановка на производство новой продуктовой линейки гражданской техники».

Для безусловной реализации стратегии, утверждение которой вынесено на Совет директоров 22 ноября, предусмотрено создание в первой половине 2017 года Управляющей компании, наделенной правом единоличного исполнительного органа. Управляющая компания должна отвечать за стратегическое развитие Корпорации, разработку правил ее работы, централизованное финансирование, развитие и реализацию других функций управления.

Кроме того, для реализации Стратегии развития Корпорации планируется в качестве структурных подразделений управляющей компании выделить девять бизнес-единиц по существующим и новым бизнес направлениям, на которые возлагается полная ответственность за финансовый результат по соответствующим направлениям деятельности Корпорации (выручка, рентабельность, инвестиции). За организациями Корпорации планируется закрепить функции выполнения производственного заказа, поступающего от бизнес-единиц, в согласованные сроки с оптимальной себестоимостью. После 2020 года предлагается передать организации Корпорации в прямое управление бизнес-единицам.

«Корпорация в числе первых игроков оборонно-промышленного комплекса отреагировала на радикально изменившуюся внешнюю среду и разработала Стратегию развития до 2025 года, предусматривающую автономное развитие и диверсификацию продукции с увеличением доли гражданского сегмента до 50% к 2025 году», - отметил директор по стратегическому развитию УВЗ Дмитрий Школьный.

Неотъемлемой частью стратегии является «дорожная карта» ее реализации, в которой четко прописаны задачи, мероприятия и ответственность. Она содержит около 600 мероприятий, большую часть из которых необходимо реализовать до 2020 года. Реализация будет осуществляться в три этапа: первый- 2017-2018 гг, второй - 2019 - 2021 гг, третий - 2022-2025 гг.