Пересмотр кадров: зачем Владимир Путин сменил губернаторов и полпредов

Президент РФ Владимир Путин сменил руководство пяти федеральных округов, четырех регионов, Федеральной таможенной службы, а также посла России на Украине. Формальным поводом для цепной реакции перестановок стала отставка главы ФТС Андрея Бельянинова: назначение на его место Владимира Булавина освободило пост полпреда президента в СЗФО, его в свою очередь занял калининградский губернатор Николай Цуканов, а всего в этой цепочке оказалось десять высокопоставленных чиновников.

Отставка Бельянинова связана с расследованием громкого уголовного дела о контрабанде, к которой могут быть причастны некоторые руководители ФТС. Эксперты называют усиление борьбы с коррупцией одной из главных мотиваций большинства кадровых перестановок, осуществленных Путиным.





Приход силовиков и антикоррупционный тренд

"Применительно ко всем этим назначениям можно говорить, что кадровая политика президента носит системный характер. Она призвана укрепить губернаторский корпус. Это сигнал о внимании к регионам, которые получат дополнительные каналы связи с федеральным центром", - сказал член экспертного совета ИСЭПИ Алексей Зудин.

Он подчеркнул, что посты губернаторов заняли не просто силовики, а "высокопоставленные федеральные чиновники". "Что же касается того, что (они) силовики, то это говорит о том, что сохраняется общий тренд антикоррупционной направленности", - полагает эксперт.

Показательным в этом плане можно считать назначение бывшего главы управления ФСБ Калининградской области Евгения Зиничева врио губернатора региона. "Это эксклав, и требует очень серьезного профессионального обеспечения безопасности в самых разных сферах. Перемещение представителя местной госбезопасности на первые позиции вполне логично. Область очень часто попадала, особенно в последнее время, в политические и коррупционные скандалы, и уж кому, как не чекисту, исправлять эту ситуацию", - полагает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

При этом Мухин не видит ничего нового в том, что представители силовых органов возглавили некоторые государственные посты. "Эта тенденция сложилась очень давно, и, пожалуй, ей полтора десятка лет. В этой связи я не вижу нового", - подчеркнул он.

Вице-президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов отметил, что до последнего времени должность губернатора Калининградской области считалась "расстрельной". "Сейчас там все очень сложно. Евгений Зиничев считается достаточно сильным игроком, регион является стратегическим, и туда поставили проверенного человека с позиций ФСБ. Он знает все силовые структуры, он сможет обрубить теневые составляющие, у него есть большой объем информации и он жесткий хозяйственник - это все то, чего Калининградской области очень не хватало", - заявил Абзалов.

Системная настройка вертикали: часть регионалов не справляются с задачами

Алексей Мухин считает, что применительно к сегодняшним кадровым перестановкам речь можно вести о системной настройке властной вертикали, взаимном "перетекании" "федералов" на региональный уровень, а "регионалов" - на федеральный.

"Это происходит с целью оптимизации деятельности этих уровней власти. Часть регионалов, к сожалению, не очень справлялась со своими обязанностями, и, судя по всему, это оценили в федеральном центре. Но речь идет сейчас о том, чтобы максимально оптимизировать и создать условия для максимально эффективного исполнения обязанностей в очень непростом экономическом периоде", - заявил эксперт.

Перестановки, на его взгляд, не носят какой-либо радикальный характер и являются продуманными и крайне взвешенными. "Представители федеральных структур идут работать в регионы. Это сигнал элите о важности работы в территориях, на местах. Необходимости накопить опыт реальной работы в территориях, "на земле" для управленческих кадров", - отметил в свою очередь руководитель Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский.

По словам Бадовского, "для регионов приход новых руководителей, имеющих опыт работы в федеральных структурах, - это позитивная тенденция. Новые управленцы понимают принципы работы федеральных органов власти и управления, имеют соответствующий аппаратный опыт, отраслевые компетенции, связи".

Все это, полагает он, позволяет повысить эффективность работы региональных администраций, "обеспечить максимально четкую сшивку работы на федеральном и региональном уровне". "Также такая системная кадровая политика позволяет усилить проектные и командные принципы работы за счет лучшего взаимопонимания федеральных и региональных руководителей, а также за счет большего взаимодействия региональных руководителей между собой", - добавил глава ИСЭПИ.

Адекватные перестановки

Эксперты отмечают и адекватность кадровых перестановок в нынешних условиях, иллюстрируя это конкретными примерами. Так, по словам Абзалова, ставший полпредом президента в СЗФО Николай Цуканов "как сильный игрок может раскрыть себя именно с позиции хозяйственника".

"Ему необходимо будет координировать действия при очень сильных главах субъектов. Это несколько другой вид деятельности. Как полпреду ему будет комфортнее и проще, чем как губернатору в реально сложном регионе", - указал Абзалов. Назначение его предшественника Владимира Булавина главой Федеральной таможенной службы Абзалов также назвал "логичным решением".

"Бывшего полпреда в СЗФО, который хорошо ориентируется по основным таможенным направлениям и основным потокам, которые идут через СЗФО, ставят на должность главы ФТС. Решение вполне логичное", - заключил Абзалов. В Севастополе, по мнению Мухина, к власти пришел человек, который имеет возможность договориться с местной элитой и обладает необходимыми навыками по выстраиванию инфраструктуры.

"Проблемы Крыма и Севастополя заключаются в том, что региональные власти не могут освоить те средства, которые федеральный центр очень щедро выделяет им для выправления инфраструктуры", - считает он. В этой связи, полагает Мухин, в регионе ожидаются дальнейшие отставки, поскольку местные власти не проявили себя с лучшей стороны за истекшие годы.

Кадровые перестановки: кто кого сменил

Помимо вышеупомянутых перестановок, Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ярославской области Сергея Ястребова. Как отмечается в указе, он освобожден от должности досрочно по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Дмитрий Миронов, который ранее занимал пост замглавы МВД РФ. Также был отправлен в отставку в связи с утратой доверия губернатор Кировской области Никита Белых, который находится под следствием. Врио главы региона назначен возглавлявший до этого Росреестр Игорь Васильев.

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