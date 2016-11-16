Хакеры пообещали уничтожить Pokemon Go

Хакеры из группировки Poodlecorp пообещали уничтожить популярную игру Pokemon GO с помощью массовых DDoS-атак, сообщает The Next Web.

"Мы положим их сервера, и никто нас не остановит. Мы сделаем это, потому что можем и нам нравится нести хаос", — отметил один из участников группировки. Дата атаки - начало августа. Хакер сообщил, что атака на Pokemon Go станет самой серьезной в истории группировки и ставит своей целью "уничтожить" игру минимум на 20 часов.





Для вывода из строя серверов компании-разработчика Niantic будет использован ботнет из 600 тыс. устройств. Poodlecorp известны своими атаками на известные онлайн-игры и интернет-звезд. Они неоднократно взламывали сервера MMORPG League of Legends и нескольких блогеров-миллионников на YouTube. Стоит отметить, что многие аналитики очень опасаются подобного сценария.

Как и большинство приложений, у которых есть доступ к данным GPS, Pokémon Go может собирать разного рода геолокационные данные: куда пользователь отправился, как он туда добрался, как долго находился, кто еще находился рядом. И, как и большинство разработчиков, Niantic эту информацию хранит. Согласно политике конфиденциальности в Pokémon Go компания может идентифицировать и хранить адреса электронной почты, IP-адреса, историю веб-поиска, геоположение.

Разумно предположить, что, в случае если серверы Niantic будут взломаны, хакеры получат очень много ценной информации о пользователях. В России тем временем с нетерпением ждут релиза игры. За прошедшую неделю пользователи сделали 600 тыс. запросов к "Яндексу", которые связаны непосредственно с покемонами.

"Яндекс" сообщил о том, что за прошлую неделю поисковые фразы, связанные с Pokemon Go, набрали максимальное число баллов (84 из 100) и заняли первое место среди поисковых интересов пользователей "Яндекса" в России. При этом с каждым днем количество запросов на эту тему возрастает. Чаще всего в запросах фигурируют вопросы, связанные с установкой игры, а также с датой ее появления в РФ. Мошенники пользуются нетерпением российских мобильных геймеров и выпускают игры, зараженные вирусами.

Так, Роскомнадзор предупреждает россиян о вредоносных версиях игры Pokemon Go. "Поскольку официально игра еще недоступна пользователям во всем мире, многие геймеры хотят получить доступ к ней раньше официального релиза в их регионе путем скачивания APK из сторонних источников. Эти источники используются мошенниками, которые распространяют через них вирус DroidJack.

Он позволяет перехватить контроль над устройством жертвы, похитить ее личные данные и следить за передвижениями", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в "Фейсбуке". Кроме того стал известен и другой способ мошенничества с помощью популярной игры.

Суть Pokemon Go в том, что игроки должны перемещаться по городу в реальности в поисках покемонов, используя геолокацию. "Преступники увидели в этом потенциальную возможность для грабежей: они размещали в разных местах так называемые Lure Modules, которые повышают шанс появления покемона в данной локации в ближайшие полчаса, и устраивали засады на игроков", - отмечается в сообщении.

Роскомнадзор призывает игроков "быть бдительнее, иногда отрываться от экрана своих гаджетов и информировать родных и близких о своем местонахождении". Ошеломительный успех мобильной игры Pokemon Go, разработанной студией Niantic Labs и Nintendo, удвоил рыночную капитализацию японской корпорации. За 10 дней с момента выхода Pokemon Go стоимость Nintendo выросла с $20 млрд до $40 млрд.

Таким образом, Nintendo обогнала по стоимости таких гигантов, как Sony и Activision Blizzard, и всё благодаря новой мобильной игре про ловлю карманных монстров. Если говорить о конкретных цифрах, то Pokemon Go подняли стоимость Nintendo уже на $23 млрд.

Сейчас компанию оценивают в более чем $40 млрд, тогда как Sony - в $38 млрд, а Activision Blizzard "всего" в $31 млрд. Согласно данным некоторых компаний Pokemon Go уже стала самой популярной мобильной игрой в мире за всю историю этой индустрии. В среднем игроки в день проводят в ней больше времени, чем в самых популярных мобильных приложениях - Google Maps и SnapChat.

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