Почему бензин дорожает, если нефть дешевеет

Нефть, точнее, цена нефти, не является доминирующим вкладом в структуре цены литра.И в европейских странах, и в России львиная доля в цене литра отстёгивается в бюджет государства. Так, например, в литре российского высокооктанового бензина марки Аи95 доля налогов в виде акциза и НДС (налога на добавленную стоимость) составляет 36%, но к ней следует добавить ещё НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) и тогда доля государства достигает 55%.

То есть, из 38 рублей за каждый литр, оплаченный водителем на АЗС, 21 рубль отчисляется государству. Понятно, что дешевле 21 р/литр, бензин на АЗС даже теоретически быть не может. В Германии налоги ещё выше, чем в России. По данным Deutsche Welle, доля налогов в структуре литра 95-го достигает 70%. И здесь такая же, как и в России, структура – налог на энергию – эквивалент наших акцизов и НДС – 19%.





Что же касается вклада нефти в цену литра бензина или дизеля, то, по признанию Deutsche Welle, он неощутим. Немецкие бензоколонки ориентируются не на нефтяные котировки, а на цены НПЗ в Роттердаме. А те, в свою очередь, опять-таки реагируют не на цену барреля, а на текущую конъюнктуру спроса и предложения и приводят пример: «Прошлым летом нефть дешевела, но бензин, тем не менее, в какой-то момент даже подорожал, поскольку вдруг подскочил спрос на него из США».

Такая же, почти один в один, логика ценообразования утвердилась и на российском рынке. Цены на АЗС реагируют на конъюнктуру, а не на нефть. Но, несмотря на совпадение общих подходов к ценообразованию, российские цены на топливо подвержены специфике финансовой и налоговой системы страны. Первое – это акцизы. В Германии налоги на энергию (аналог акциза), а это 65,4 евроцента в литре бензина и 47 евроцентов в литре дизеля, не повышались 13 лет, с 2003 года.

В России ставки акцизов за такой же период увеличены на бензин почти в пять раз, с 1,6 до 7,6 р/литр, на дизель – в восемь, с 0,5 до 4,4 р/литр. Германия может себе позволить не повышать налог на топливо, в России же поступления от нефтегазовых компаний являются хребтом бюджета, а потому, чем ниже мировые цены на нефть, тем круче Минфин повышает внутренние налоги и акцизы, а соответственно и цены.

То есть, реально зависимость цен от нефтяных котировок в стране существует, но это обратная зависимость. А вопрошающим, почему цены на АЗС не падают вслед за сырьём, следует адресовать внимание к параметрам российского бюджета, хотя бы к его доходной части. Второе – это жесткая, почти линейная связь между курсом доллара и мировыми ценами на нефть.

Чем дешевле нефть, тем слабее рубль. То есть, цены на нефть для внутренней переработки в рублёвом эквиваленте практически не снизились. Так, при стодолларовой цене барреля, его цена в рублевой зоне оценивалась на уровне 3700 р/тн. Баррель подешевел вдвое — со $100 до $50, а в рублях лишь на 13%, до 3200 р/тн. Третье – это яркая сезонность в сегменте бензина.

Несмотря на то что российские НПЗ в целом по году выпускают достаточное количество автомобильного бензина для удовлетворения внутреннего спроса, в сезон летних отпусков спрос на бензин опережает мощности отечественных НПЗ. В итоге на рынке формируется дефицит, из-за которого оптовые цены на бензин взлетают почти 20%.

Типичное поведение биржевых цен на бензин марки Аи92 в 2015 году представлено на диаграмме, где сплошная красная кривая – это статистика биржевых (оптовых) цен на протяжение года. Первый всплеск, пришедшийся на февраль, отображает рост налоговой нагрузки на отрасль в 2015 году, а вторая фаза роста на 20% по времени совпадает с летним периодом, после которого цены к концу года возвращаются к уровням начала года.

Если бы розничные цены следовали точно в соответствие с оптовыми, как это принято на западных рынках, то и они (на диаграмме пунктирная красная линия) дали бы летний прирост порядка 20%. Реакцию водительского сообщества на такое поведение цен, полагаю, нетрудно представить. Однако, российские регуляторы рынка в лице Федеральной антимонопольной службы (ФАС) таких колебаний не допускают.

В мягкой форме, в виде прогноза руководители службы публично высказывают мнение от том, что цены на АЗС, конечно же, могут вырасти и вырастут, но темпы роста при этом будут оставаться в русле годовой инфляции, а, возможно, и не превысят её. И прогнозы ФАС сбываются на 100%.

Так, в 2014 году годовая инфляция зарегистрирована на уровне 11,4%, а бензин подорожал лишь на (7-8)%, дизельное топливо – на 3%. В 2015 году инфляция составила 12,9%, а цены на топливо — вдвое ниже: бензин – плюс 6%, дизель – плюс 3%.

Характер поведения розничных цен представлен на диаграмме сплошной синей линией. Цены на АЗС в начале года стартовали на значениях 34,80 р/литр, в высокий сезон спроса перестроились к уровню 34,80 р/литр и на этом значении завершили год, несмотря на то, что оптовые цены во второй половине года резко снижались. Средняя цена по году составила 33,70 р/литр.

А если бы ФАС не вмешивалась в ценовую политику нефтяных компаний на розничном рынке, то цены на АЗС гуляли бы в таких же пределах, что и оптовые (прерывистая красная линия на диаграмме), а средняя цена по году составила бы, внимание! — 33,80 р/литр, практически неотличимых от регулированных антимонопольщиками. И в этом — позитив для рынка. Иначе на пустом месте получили бы «марши пустых канистр», недовольство огромной армии автовладельцев, пожары в гаражах и на балконах запасливых автомобилистов.

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