Диомидовский рыбный порт арендовал причалы у "Нацрыбресурса"

16 ноября 2016 года Диомидовский рыбный порт арендовал причалы у "Нацрыбресурса". Согласно принятым на себя обязательствам, арендатор берется обеспечивать обслуживание судов рыбопромыслового флота и создание холодильных мощностей для хранения уловов и рыбопродукции.





11 ноября "Нацрыбресурс" провел аукцион на право заключения договора аренды на федеральное имущество: причалы № 1 и № 2 (с открылками) общей протяженностью более 290 п. м., которые расположены в морском порту Владивосток.

По сообщению ФГУП, победителем признано ООО "Диомидовский рыбный порт", предложившее наиболее высокую цену годовой арендной платы в размере 16 238 425 рублей. Руководство порта подтвердило Fishnews эту информацию.

Согласно принятым на себя обязательствам, арендатор должен будет обеспечивать поддержание причалов в надлежащем техническом состоянии, в том числе за счет их капитальных ремонтов; обслуживание судов рыбопромыслового флота и перевалку уловов с судна на берег. Кроме того, порт обязуется построить на своей территории холодильные мощности вместимостью не менее 5 000 тонн для хранения рыбы и рыбопродукции.

Напомним также, что руководство Диомидовского рыбного порта озвучило планы по строительству во Владивостоке высокотехнологичного производственно-логистического рыбоперерабатывающего комплекса.

Проект возник в ответ на решение государства стимулировать квотами строительство стратегически важных береговых объектов рыбопереработки. В настоящее время в компании ожидают принятие нормативной базы к закону.

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