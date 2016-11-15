Правила поведения в условиях информационной войны

1. Помните, что любой крупный политический и военный конфликт не возникает на пустом месте. Он зреет годами, десятилетиями и даже веками. Истинные причины его лежат в истории, военно-политических и экономических отношениях. Хотите действительно разобраться что к чему, изучайте историю, экономику и политику.

2. В крупных конфликтах нет одного виновника. Всегда виновны несколько сторон, всегда есть несколько ключевых «игроков». И отношения между ними невероятно сложны и запутаны. Вы не знаете и 1% всей правды. Поэтому не поддавайтесь на вопли всевозможных «истеричек» в соцсетях и прессе, кричащих о том, кто виноват. Думайте своей головой. Опирайтесь на то, что действительно знаете. А если не знаете, то и не делайте поспешных выводов. Ситуация может оказаться диаметрально противоположной.





3. Более менее ясной информацией о событиях владеют только военные, дипломаты, спецслужбы, некоторые политики, некоторые крупные бизнесмены, некоторые журналисты, непосредственные участники этих событий и руководители государств. И они, как правило, часто не заинтересованы в распространении этой информации по разным причинам. Скорее наоборот. Вопрос «кому верить?» решайте только на основе того, что сами видели или совершенно точно знаете.

4. Не распространяйте непроверенную информацию, особенно националистического и конфликтного характера. Пишите только о том, что лично видели. Не участвуйте в распространении лжи и слухов. Помните, что власти разных стран имеют неограниченные финансовые и человеческие ресурсы, позволяющие просто завалить Интернет и прессу ложью и удобными им фактами.

5. Если хотите высказать своё мнение и отношение к происходящему или к чужому мнению, сделайте это. Но не стоит оскорблять других людей, которых, скорее всего, Вы даже не знаете. Высказывайтесь об их мнении, а не о них самих. Войны начинаются и заканчиваются, а слово не воробей…

6. Будьте строги, внимательны и трезво смотрите на то, что видите вокруг и в Сети. Будьте Гражданином. Будьте активны. Делайте то, что можете, чтобы свести конфликт на нет. Решительно баньте «крикунов» и «истеричек» в соцсетях, явно распространяющих конфликт между людьми и странами. Не путайте их вопли со свободой слова. Свобода – это, прежде всего, ответственность. Трезво оценивайте «новости» в прессе, на TV и в Интернете.

7. Помните, большинство кровавых конфликтов раздулось до огромных размеров из-за банального невежества, предрассудков и крайней бедности. Всячески боритесь с этими проблемами в своей жизни и помогайте преодолеть их другим людям. Не распространяйте невежество и предрассудки в Интернете.

8. Всё когда-нибудь кончается. Закончится и это. Подумайте, каким человеком Вы предстанете перед своими друзьями, близкими, детьми и внуками, когда всё закончится? Какой будет Ваша история?

9. Не участвуйте в скандалах и перепалках, возникающих в соцсетях, на форумах и т.д. Этим Вы лишь увеличиваете всеобщий негатив. Здесь любой, даже самый убедительный довод, всегда будет использован против Вас.

10. Не позволяйте втянуть себя во всю эту конфликтную истерию со стороны СМИ, телевидения, соцсетей. Помните о своих любимых людях и занятиях. Помните, кто Вы есть. Помогайте другим, думайте о своём росте, образовании и развитии. Концентрируйтесь на том, на что Вы действительно можете повлиять. Других людей не изменить. Делайте всё, что от Вас зависит, чтобы количество добра в мире увеличивалось. Старайтесь быть счастливыми несмотря ни на что.

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