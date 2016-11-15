Франция хочет видеть Асада президентом Сирии для борьбы с ИГ

В Брюсселе 18 июля состоялось заседание Совета ЕС по иностранным делам с участием генерального секретаря США Джона Керри. В ходе встречи был обсужден документ по глобальной стратегии внешней политики и политики безопасности ЕС, представленный в конце июня Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

В частности, в нем говорится о необходимости продолжать диалог и переговоры «для решения региональных конфликтов в Сирии». Однако после произошедшего 14 июля в Ницце теракта во Франции считают необходимым усилить борьбу против ИГИЛ (признано террористической организацией и запрещено в РФ) путем усиления взаимодействия с Россией и временной поддержки Башара Асада на посту президента Сирии.





Об этом сообщил сенатор, член комитета по международным делам, обороне и вооруженным силам Ив Поццо ди Борго.

— Главное противоречие между ЕС и Россией в Сирии заключается в позиции по Башару Асаду. Однако после произошедшего в Ницце многие в сенате выступают за его временную поддержку для объединения коалиции с Россией в борьбе против ИГИЛ. Пора перестать говорить, что проблема заключается в Асаде, нам необходимо развивать связи с Россией в Сирии и в целом во всех международных операциях против терроризма, — заявил Поццо ди Борго. — Также необходимо, чтобы координация между Европой, США и Россией была более тесной, ведь сейчас уже ясно, что феномен ИГИЛ — это международная проблема. И нам нужна солидарность и компетентность в борьбе против радикально настроенных боевиков.

По словам сенатора, Париж в скором времени может начать координировать свои действия с силами пешмерга и сирийскими правительственными войсками.

— Внутри коалиции (Франция входит в коалицию стран под руководством США) нет однозначного мнения о необходимости проведения наземной операции. Тем не менее мы готовы взаимодействовать с иракскими курдскими войсками пешмерга и сирийскими войсками. Но надо понимать, что мы не найдем решения проблемы ИГИЛ после исчезновения боевиков из Сирии и Ирака, это более глобальный вопрос, который требует размышления, — сказал Поццо ди Борго.

После трагических событий в Ницце во время празднования Дня взятия Бастилии 14 июля, в результате которых погибли 84 человек, включая десять детей, Франция расширит военную операцию в борьбе против ИГИЛ. Такое заявление сделал президент страны Франсуа Олланд. Это не первое подобное заявление главы французского государства.

После терактов в Париже в ноябре 2015 года Пятая республика расширила военную операцию против боевиков, подключив воздушно-морскую группировку. В ее состав вошли авианосец «Шарль де Голль», фрегат противовоздушной обороны Chevalier Paul, противолодочный фрегат La Motte Piquet, а также малозаметный фрегат Courbet.

Сейчас общее число французских военнослужащих, задействованных в операции, составляет 3,5 тыс. человек. О том, что именно Франция намерена предпринять после теракта в Ницце, пока неизвестно. Бывший советник министерства обороны и МВД Франции полковник Алан Корвез также считает, что Париж должен начать взаимодействие с сирийскими войсками для более эффективной борьбы с боевиками.

— Внешняя политика страны должна измениться, дипломатия больше не работает, поскольку Франция уже не в первый раз сталкивается с реальными угрозами. Лидеры стран ЕС должны объективно реагировать на происходящее. А реальность такова, что без координации действий с Россией и сирийской армией мы не победим террористов.

Необходимо более тесно сотрудничать как с российской армией в Сирии, так и с сирийскими правительственными войсками, обмениваться актуальной информацией. Ведь секретные службы Сирии на самом деле осведомлены лучше всех о том, что происходит на поле боя и за его пределами, обладают информацией, кто и из каких стран присоединяется к террористам.

Франция должна поменять свою политику, потому что мы действительно столкнулись с сильнейшей угрозой терроризма. Россия прикладывает большие усилия для борьбы с радикалами, у нее есть опыт борьбы с терроризмом. Если мы объединим наши силы, то сможем подавить боевиков, — сказал «Известиям» Корвез.

Вместе с тем он подчеркнул, что уничтожение ИГИЛ в Сирии и Ираке не означает уничтожение самого явления. Напротив, считает полковник, существует угроза проведения терактов по всему миру. Впрочем, об этом уже говорил министр внутренних дел Бернар Казнев, комментируя произошедшее 14 июля. Фактически он признал, что действующая система борьбы с терроризмом не эффективна.

Глава МВДа отметил, что совершенный в Ницце теракт — пример «терроризма нового типа», доказывающего «крайнюю сложность антитеррористической борьбы». Он заявил, что теракты такого типа предотвратить будет очень сложно, поскольку «некоторые личности, восприимчивые к призывам ИГ, совершают крайне жестокие насильственные действия, не требующие ни предварительного участия в боях, ни даже тренировки». Контроль лиц с неустойчивой психикой составляет неотъемлемую часть стратегии ИГ. Террористы ставят своей целью расколоть общество по вопросу самоидентификации, в частности, сделать так, чтобы мусульмане почувствовали себя изгоями и жертвами преследования.

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