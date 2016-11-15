По следам этрусков

Прошло уже более 2000 лет с тех пор, как Этрурия стала частью Римской империи, но до сих пор присутствие этрусков чувствуется во многих местах, где были их города.





ЧЕРВЕТЕРИ



Черветери когда-то был одним из самых влиятельных, богатых и мощных полисов Этрурии, а сейчас сюда приезжают посмотреть знаменитый некрополь Бандитаччи. Тихие улочки этого города мертвых утопают в зелени, а весной здесь расцветают розовые асфоделии, которые в античные времена считались цветками умерших.



Но самое необыкновенное и загадочное в Черветери — бесчисленные холмы-курганы, круглые в основании и достигающие 18 м в высоту. "Гробницы, вырезанные в камне под землей, кажутся умиротворенными и уютными. Спускаясь в них, не чувствуешь себя подавленнымѕ Тут есть простота в соединении с естественностью и спонтанностью в свободно выраженных формах и в движении стен и подземных пространств, которые сразу успокаивают дух", — записал, побывав в Бандитаччи, известный путешественник Дэвид Герберт Лоуренс.





"Гробница рельефов" — одна из самых красивых в некрополе — называется так по расписанным рельефным изображениям военных аксессуаров, предметов домашнего обихода и символов загробного мира, которыми она украшена. Аккуратно сложенное белье, пара подушек, сандалии на скамеечке у ложи — все эти предметы, кажется, до сих пор ждут своего владельца.



РИМ

Вилла Джулиа



Мы уже давно привыкли считать Рим городом, бережно хранящим дух античной столицы, городом, ставшим жемчужинойВозрождения. И вряд ли помним, что основать его Ромулу помогли этрусские жрецы, владевшие тайной священного градостроительства.



Сегодня в Риме есть музей, где собрана одна из самых важных коллекций этрусского искусства. Это Вилла Джулиа, бывшая резиденция папы Юлия (Джулио) III, построенная в 15513–1555 годах при участии знаменитого Джорджио Вазари. Музеем она стала в 1889 году, и сейчас в прекрасных залах и галереях Виллы, в ее двориках с фонтанами можно увидеть терракотовые статуи, бронзовые статуэтки, мраморные саркофаги, золотые украшения, древнегреческие вазы и многое другое.



В одном из двориков Виллы Джулиа установлена реконструкция храма из Алатри.



Украшениями коллекции музея, безусловно, являются статуя Аполлона из Вейо и "Саркофаг супругов" из Черветери. Для ученых саркофаг является косвенным подтверждением равноправия женщины и мужчины, существовавшего в обществе этрусков.



ТАРКВИНИИ



Тарквинии — самый древний центр Этрурии. Здесь находится некрополь Монтероцци — величайший музей античного искусства фресковой живописи. Из 5000 его захоронений 200 украшены фресками, только в 80 из них есть изображения человеческих фигур, и лишь 15 открыты для посещения. Над входами в гробницы в наши дни построили маленькие домики, чтобы благодаря постоянному микроклимату античные росписи лучше сохранялись. Фрески Тарквинии — своеобразная книга истории этрусков: с них на нас смотрят жрецы, правители, музыканты, танцоры и простые жители Этрурии, чьих имен мы никогда не узнаем.





Властитель подземного мира Аид на одном из рисунков Микеланджело необычайно похож на царя мира мертвых, изображенного на фреске в "Гробнице орко". Возможно, художник бывал в некрополе Монтероцци, ведь о его существовании знали еще в средние века.



ВОЛЬТЕРРА



Этот городок образовался на месте важнейшего полиса этрусков. Его название имеет римские корни: "Вола терра" означает "летающая земля". И сегодня окруженный древними стенами город продолжает парить над землей. Время здесь словно остановилось, и на средневековых улочках забываешь, что живешь в XXI веке.



Сегодня, как и 2500 лет назад, в Вольтерру можно войти через древние этрусские ворота из туфа с тремя загадочными каменными головами над аркой. Возможно, эти таинственные божества охраняли город от врагов и злых сил.



Тысячи самых разных экспонатов составляют коллекцию музея Гуарначчи — первого музея этрусских древностей в Италии. Здесь находится удивительный по своему исполнению "Саркофаг супругов".



КОРТОНА



Как и многие другие этрусские города, Кортона расположена на высоком холме, и до сих пор ее окружает городская стена, которую построили еще этруски. В 1727 году в Кортоне была основана Этрусская академия, самая древняя академия Италии, где изучалось наследие древнего народа.



Гробницей Пифагора назвал Джорджио Вазари это таинственное место, затерянное среди оливковых рощ и кипарисовых аллей. Слова Кортона и Кротон — так назывался город на юге Италии, где знаменитый мудрец основал свою философскую школу, — похожи, этим и объясняется ошибка знаменитого биографа эпохи Возрождения. Но название сохранилось и продолжает привлекать любителей этрусской старины.



Кортона славилась своими изделиями из бронзы. Улыбающийся двуликий Кульсанс напоминает знаменитого римского Януса — хранителя новых путей и порогов. На его ноге видна надпись на этрусском языке.



ФЛОРЕНЦИЯ



Флоренция, как и многие города Тосканы, также была когда-то этрусским поселением. Позднее римляне дали городу имя Флорентия, то есть "цветущая". Сегодня здесь, кроме всем известных ренессансных палаццо, галерей и соборов, находится Национальный археологический музей, где собрана богатейшая коллекция этрусских произведений искусства. Это целая сокровищница! Особое место в ней занимает собрание бронзовых этрусских и римских статуэток. Украшение коллекции — бронзовая химера, найденная в Ареццо и некогда хранившаяся в семье Медичи.





Есть предположение, что этот алебастровый саркофаг принадлежал семейству Буонарротти. Сюжет, изображенный на его стенке, мог подсказать Микеланджело один из образов его знаменитой "Пьеты" — святого Никодима, поддерживающего тело Христа. Считают, кстати, что Микеланджело изобразил Никодима похожим на себя самого.



ФЬЕЗОЛЕ



Городок Фьезоле находится на вершине холма, с которого открывается великолепный вид на Флоренцию. Во Фьезоле прекрасно сохранился римский театр и руины этрусского храма, посвященного Минерве. Перед храмом установлены два алтаря: алтарь этрусков (на заднем плане) и более поздний, большой, — римский.



ПРИРОДА ТОСКАНЫ



Природа Этрурии, ныне Тосканы, изумительна по своей красоте. Недаром во все времена она привлекала художников, поэтов, писателей и путешественников, воспевавших, каждый в своем искусстве, ее великолепие. В ХХ веке к ним присоединились кинорежиссеры, которые любят снимать свои картины на просторах Тосканы. Особенно хороши ее бескрайние поля маков. Говорят, маки выросли там, где пролилась кровь погибших в боях этрусков.





Дороги в туфе — характерная особенность горного района Тосканы. По этой священной дороге могли проходить процессии, возглавляемые этрусскими жрецами. В некоторых местах встречаются вырезанные в туфе символические изображения, например свастика — символ вечного движения Солнца.



А однажды на дороге мы увидели очень милую, но необыкновенно грустную лисичку. "С ней что-то не так! Ей плохо! Она больна?…" — продолжая сокрушаться, мы принялись искать, что бы могло помочь бедняжке. Все наши бутерброды оказались у ее ног, и — о, чудо! — она выздоровела! Когда же мы стали уезжать, то из окна нашей машины увидели, что лисичка опять улеглась на дорогу и всем своим видом снова будто говорила: "Помогите!…" Рядом с ней уже останавливалась другая машина.



Остров ЭЛЬБА



Этот райский уголок Тосканы в нашем представлении прочно связан с Наполеоном, хотя тот провел на Эльбе всего 11 месяцев. Но мало кто знает, что это место было стратегически важным для древних этрусков — и днем и ночью над Эльбой клубился дым: здесь в печах плавили железо. Эталия ("дымный, огненный") — так называли этруски этот остров.



На Эльбе, в городе Портоферрайо, живет замечательный человек — Джино Брамбилла. В прошлом борец, стеклодув, автор книги о традиционной кухне на Эльбе, шеф Службы древностей, контролирующей искателей сокровищ у берегов острова, археолог, ныне — самый крупный специалист на Эльбе по этрускам. Знаменит он еще и тем, что пробовал из древней амфоры, которую сам достал со дна моря, вино 2000-летней выдержки. Но самое главное — Джино разгадал секрет этрусских металлургов. Он нашел достаточное количество гематита — минерала, богатого железом, соорудил плавильную печь (и не одну!), подобную печам этрусков, и получил железо. А из железа изготовил тонкий, как лезвие, нож. Это самая большая гордость Брамбиллы. На открытие его небольшого плавильного комплекса съехались многие ученые Италии, ведь впервые было показано, как древние мастера делали предметы из железа. "Меня зовут Ларт Петрус", — говорит Джино. И действительно, глядя на него, начинаешь верить, что потомки этрусков и сегодня живут в Италии!

Татьяна Красильникова, Максим Ладыгин

Источник: http://www.newacropolis.ru