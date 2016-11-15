Путин: для России важно не терять талантливых детей в условиях борьбы за ресурсы

Для России важно не потерять ни одного талантливого ребенка в условиях борьбы за интеллектуальные ресурсы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с попечительским советом образовательного фонда "Талант и успех".

"Сейчас в мире, как вы знаете, идет напряженная борьба за интеллектуальный ресурс, и для нас очень важно не потерять ни одного талантливого ребенка", - сказал глава государства. Президент отметил, что работа по выявлению талантов и их сопровождению, особенно в части получения образования и профессиональных навыков, должна быть приоритетной.





"Это одна из ключевых задач фонда, он поддерживает связь с воспитанниками, следит за их дальнейшими успехами и за их продвижением, - добавил российский лидер. - Рассчитываем, что и в будущем фонд станет методическим центром федерального уровня для российских регионов, будет вести специальную информационную базу, позволяющую проследить траекторию развития каждого способного ребенка".

Путин напомнил, что с этого года фонд начал выплачивать президентские гранты ребятам, обучающимся в вузах России. Таким образом, в его орбите оказываются не только выпускники "Сириуса", но также школьники и студенты, проявившие свои способности.

Путин напомнил, что еще в прошлом году подписал указ о выделении соответствующих грантов по 20 тыс. руб. ежемесячно для каждого такого студента. "Заключено уже 450 договоров на выплату этих грантов, - сообщил он. - Все получатели грантов приняли обязательства по последующему трудоустройству в РФ.

Об образовательной программе центра "Сириус"

По словам Путина, тематические направления по литературе и информатике вскоре дополнят образовательную программу детского центра "Сириус".

"Интерес к деятельности "Сириуса" приведет к увеличению предложений о расширении направлений его работы, - сказал он. - В ближайших планах введение программ по литературному творчеству, по информатике".

Он напомнил, что изначально в "Сириусе" продвигались направления, где Россия традиционно занимает лидирующие позиции (физика, математика, музыка, балет, фигурное катание, хоккей). При этом за истекший год появились новые направления - живопись, химия, биология.

По оценкам Путина, за первый год работы центр "Сириус" получил признание среди педагогов, родителей и детей, в центре прошли переподготовку более 300 преподавателей. Однако президент обратил внимание на необходимость постоянного обновления инфраструктуры фонда.

По его словам, в распоряжении воспитанников "Сириуса" появляются новые современные лаборатории, инженерные мастерские, экспериментальные площадки. Также центр постоянно приглашает ведущих специалистов в профильных областях и организовывает серьезную, профессиональную работу с их участием. "Нам удалось создать уникальную площадку для обучения и творчества талантливых ребят, и теперь главное - не снижать эту планку, двигаться дальше", - заключил президент.

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