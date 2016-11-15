Чиновникам, учителям и врачам отобьют охоту брать взятки "борзыми щенками"

Как стало известно, в Верховном суде РФ сейчас проходит экспертизу законопроект, направленный на введение новой статьи в УК РФ "Незаконное вознаграждение". Она будет регламентировать наказание для работников сферы медицинских и образовательных услуг.

Недавно в Москве оперативники задержали заместителей руководителей двух управ ЮЗАО, которые покровительствовали нелегальному алкогольному бизнесу. Чтобы закрыть глаза чиновникам на противозаконный бизнес, коммерсанты не давали деньги, чиновников было достаточно сытно накормить. Следователи подозревают чиновников в получении взятки.





Вопрос лишь в доказательствах — по сути, взятку они съели. "Борзые щенки" — снова в моде. Еда, машины, дорогие подарки — с кризисом чиновники, медики, учителя берут всё, что предложат. Так, в Саратовской области 73-летний хирург ЦРБ Ртищевского района 29 апреля в своём кабинете получил от 61-летнего жителя райцентра взятку в виде семи упаковок тушек бройлерных цыплят, выдав взамен больничный.

— Доктора будут судить за "служебный подлог и получение взятки в виде иного имущества", рассказали в СКРФ по Саратовской области. А в ноябре 2014 года коллега хирурга из Ртищева, доктор Порецкой ЦРБ, расположенной в Чувашской Республике, получил за выдачу больничного бутылку водки и кусок сыра.

Врач был признан судом виновным в получении взятки и служебном подлоге и на четыре года лишён права занимать руководящие должности в системе здравоохранения, а также обязан заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

В Хабаровском крае вынесен приговор бывшему руководителю управления Росприроднадзора по Еврейской автономной области Юрию Недорезову за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки. Согласно следствию, в сентябре — ноябре 2011 года одно из предприятий города Биробиджана незаконно добыло более 6500 кубических метров гравия, причинив реке Хинган ущерб более чем на 70 млн руб. Недорезов занизил размер нанесённого организацией вреда.

В результате штраф составил лишь 25 000 руб. За свою услугу Недорезов в 2012 году, находясь в Хабаровске, получил от представителя компании взятку в виде прав на принадлежащий предприятию автомобиль, переданный в аренду управлению Росприроднадзора по ЕАО, и возможности заправки топливом используемых им машин за счёт фирмы.

Суд приговорил чиновника к 7,5 года колонии строгого режима и штрафу в 13 млн рублей. — Сейчас, особенно в разгар экономического кризиса в России, увеличилось количество коррупционных схем, особенно в медицинской и образовательной сферах, которые склоняют граждан к даче незаконного вознаграждения за выполнение своих служебных обязанностей, — говорит член Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Илья Костунов.

Сейчас в Верховном суде РФ проходит экспертизу законопроект, подготовленный самим Костуновым, направленный на введение новой статьи в УК РФ "Незаконное вознаграждение". Она ужесточит наказание для работников сферы медицинских и образовательных услуг, вымогающих взятки.

— По нынешнему законодательству, к примеру, врач не является лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции, он является лицом, выполняющем лишь профессиональные функции, и уголовной ответственности не понесёт. А по нормам новых статей, он такое наказание нести будет, — утверждает депутат.

Подготовленный законопроект, по мнению Костунова, должен обеспечить превентивные функции уголовного закона в части противодействия бытовой коррупции.

— Дело в том, что подобные поборы сегодня не подпадают под действие статей УК РФ за вымогательство и коррупцию и требуют отдельной статьи. Побочная практика укоренилась в учебных и медицинских заведениях, когда работники за выполнение своих служебных обязанностей, которые они должны предоставлять бесплатно, требуют определённое вознаграждение, что ведёт к снижению качества услуг, и делают поборы обыденностью, чего государство не должно допустить, — заявил парламентарий.

В начале 2016 года портал career.ru провёл опрос среди более 4,5 тысячи учащихся РФ, предметом исследования которого явилась коррупция в вузах. 23% опрошенных студентов хотя бы раз передавали преподавателю незаконное вознаграждение — за сдачу зачёта или экзамена, за пропуски занятий или для поступления в вуз. При этом, по утверждению респондентов, чаще всего их вынуждали к неправомерным действиям. В подготовленных поправках Костунов предлагает дополнить главу 25 УК РФ отдельной статьёй УК РФ 235 (2) "Незаконное вознаграждение" и статьёй УК РФ 235 (3) "Предоставление незаконного вознаграждения".

— Наказывать предлагаем кратными штрафами и запретом занимать определённые должности. В случае отказа выплачивать штраф — заменять на реальный срок лишения свободы, — сказал Костунов.

За требование передачи незаконного вознаграждения предлагается, согласно документу, наказывать штрафом до 50-кратного размера незаконного вознаграждения с лишением права занимать определённую должность до трёх лет, либо принудительными работами, либо лишением свободы сроком до четырёх лет. За требование передачи незаконного вознаграждения в значительном размере депутат предлагает наказать штрафом в размере до 70-кратной суммы незаконного вознаграждения с трёхлетним отлучением от профессии либо лишением свободы на срок до пяти лет.

— К примеру, действия врачей, которые говорят пациенту, что могут качественно выполнить свои обязанности только за небольшой материальный "комплимент", сегодня не подпадают под статьи за вымогательство и коррупцию и не позволяют наказывать работников за "выбивание" незаконного вознаграждения, — рассказывает Костунов.

По его словам, под действия новых статей УК РФ 2352 и 2353 будут попадать лишь случаи принуждения к даче вознаграждения, что никак не затронет добровольные желания самих клиентов материально отблагодарить врача или преподавателя.

— Фактическое вымогательство вознаграждения широко распространено во многих сферах — образование, медицина, но сегодня отсутствуют действенные механизмы предотвращения и привлечения виновных к ответственности, — утверждает парламентарий. — Конечно, если человек сам хочет сделать подарок своему врачу, педагогу ребёнка, то за это никто наказывать не предлагает.

Данные статьи УК РФ будут распространяется лишь на тех, кто требует незаконное вознаграждение за действие или бездействие, значимые для потерпевшего, кто в случае неполучения денег или иной выгоды отказался бы от предоставления услуги, — заявил Костунов.

К понятию обезличенной взятки Верховный суд РФ относит не только деньги, ценные бумаги, иное имущество, имущественные права, а также услуги имущественного характера, оставляя последнее понятие дискуссионным. Либо это просто "предоставление лицу любых имущественных выгод, в том числе освобождение его от имущественных обязательств", "прощение долга", "предоставление кредита по заниженной процентной ставке", "бесплатного ремонта квартиры" или подарок в виде коробки шоколадных конфет и букета цветов.

На одном из пленумов Верховного суда РФ юристы дискутировали по вопросу, что считать предметом взятки. — Взяточничество — корыстное преступление. Поэтому в предметы преступления не могут попасть выгоды неимущественного характера, такие как написание диссертаций или услуги проституток, — считает профессор уголовного права Кубанского государственного аграрного университета Александр Грошев.

Адвокат Александр Островский рассказал, что так называемые подарки сейчас встречаются во всех сферах деятельности, где присутствует сфера услуг. Юрист Роман Вернега считает, что законодательная инициатива Ильи Костунова давно назрела.

— Необходимо в УК РФ закрепить определение ответственности работников за специфические способы получения денег от клиентов. По словам Ильи Костунова, он уже направил законопроект в Верховный суд для официальных отзывов, после получения которых документ будет представлен на рассмотрение уже нового депутатского корпуса Государственной думы VII созыва.

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