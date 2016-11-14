20 малоизвестных фактов об автомате Калашникова

1. За изобретение автомата в 1947 году Михаил Калашников получил Сталинскую премию первой степени и орден Красной Звезды. Премия составляла 150 тыс. руб. На эти деньги можно было купить почти десять "Побед" (тогда этот автомобиль стоил 16 тыс. руб.)

2. Автомат был принят на вооружение в 1949 году. Его официальное название - "7,62-мм автомат Калашникова образца 1947 года" (АК-47). Также его часто называют просто "Калаш". По словам самого конструктора, главными качествами его оружия являются "простота и надежность". "Я создавал автомат, будучи сержантом, и постоянно помнил, что солдат академий не заканчивал", - говорил сам Калашников.





3. В советское время умение собирать и разбирать автомат Калашникова входило в минимум знаний, получаемых на уроках начальной военной подготовки.

4. Автомат Калашникова не очень дорого стоит из-за простоты в производстве. В некоторых странах он стоит дешевле, чем курица.

5. По оценкам журнала Foreign Policy, стоимость одного автомата на "черном рынке" колеблется от 10 долларов в Афганистане до 4 тыс. долларов в Индии. В США автомат Калашникова можно приобрести за 70-350 долларов.

6. Автомат Калашникова входит в "Книгу рекордов Гиннесса" как самое распространенное оружие в мире. В настоящее время в мире насчитывается около 100 млн АК. Это значит, что на 60 взрослых жителей нашей планеты приходится по 1 автомату.

7. Автомат Калашникова состоит на вооружении армий и спецподразделений 106 стран мира. На вооружении "родной" армии оружие Калашникова состоит 60 лет.

8. Автомат Калашникова изображен на гербах некоторых государств. В настоящее время он присутствует в гербе африканской страны Зимбабве (с 1980 года), на гербе и флаге Мозамбика (с 1975 года), гербе азиатского государства Восточный Тимор. С 1984 по 1997 год АК был изображен на гербе африканского государства Буркина-Фасо. Кроме того, существовал проект включения автомата в герб Конго. АК изображен на эмблеме ливанской группировки "Хезболла".

9. В некоторых африканских странах новорожденным дают имя Калаш - в честь автомата Калашникова.

10. Российский баскетболист Андрей Кириленко, уроженец города Ижевска, где производят знаменитые автоматы Калашникова, получил прозвище АК-47 в США, выступая в NBA за "Юту Джаз" под номером 47.

11. В Египте, на берегу Синайского полуострова, установлен памятник автомату Калашникова. В Ираке есть мечеть, минареты которой построены в форме магазинов АК.

12. У бывшего президента Ирака Саддама Хусейна был позолоченный АК измененной конструкции.

13. Многие видеообращения "террориста номер один" Усамы бен Ладена сделаны "на фоне" АК.

14. В 2008 году Центробанк РФ выпустил монеты с изображением автомата Калашникова в честь 450-летнего юбилея вхождения Удмуртии в состав России.

15. К 60-летию оружия в Новой Зеландии отчеканили монеты с гравировкой АК достоинством в два новозеландских доллара.

16. В конце XX века французский журнал "Либерасьон" признал автомат Калашникова изобретением века. Знаменитому оружию удалось обойти атомную бомбу и космические технологии.

17. В 2004 году журнал "Плейбой" назвал автомат Калашникова одним из "50 изделий, изменивших мир", определив его место после компьютера Apple Macintosh, противозачаточных таблеток и видеомагнитофона Sony Betamax.

18. Автомат Калашникова той или иной модели является самым популярным оружием в компьютерных играх - он есть практически во всех 3D-"стрелялках".

19. Считается, что из автомата Калашникова было убито больше людей, чем в результате артиллерийского огня, авиабомбардировок и ракетных обстрелов. Ежегодно от пуль АК погибает четверть миллиона человек.

20. Легендарный российский оружейник Михаил Калашников говорит, что всю жизнь изобретал оружие для защиты, а не для убийства: "Я спокойно сплю, потому что всегда создавал оружие для защиты. Это политики не могут договориться и используют его для убийства".

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