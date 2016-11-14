Как воюют в Новороссии. Экипировка и снаряжение ополченца

Навороченная экипировка быстро проникла из страйкбольных сообществ в силовые структуры. Это действительно удобно и практично, это действительно повышает эффективность действий каждого бойца и всего подразделения. Да и, в конце концов, это просто круто.

Чем суровее у мужчины профессия, тем нежнее он в душе. Активно распространяемое в социальных сетях мнение, что «экипировка, как жизнь, не имеет цены», мягко говоря, надуманно. Хотя встретить такого рода репост можно и во вполне серьезных сообществах.





Тактическое снаряжение — это всегда дорого, но далеко не всегда необходимо. Моллевская схема, в свое время искренне восхитившая всех причастных, сегодня уже не вызывает приступов радостной истерики. Удобно, конечно, когда можно разместить подсумки соответственно выполняемой задаче, вот только задачи эти не меняются так часто, что нужно все время подсумки перестегивать. Или наоборот — меняются так часто или так внезапно, что просто не успеваешь этим заниматься.

Если ты лег спать стрелком, это еще не значит, что не проснешься гранатометчиком. Или сидишь ты на завалинке в компании банки компота, а тут всех поднимают в ружье, потому что на соседний блок укры пошли в атаку. Командир тебе кричит: «Ваня, возьми пулемет!» И что, ты тут же сядешь подсумки перестегивать, потому что у тебя, видите ли, разгрузка неверно укомплектована? Специализированные разгрузки или разгрузки со схемой Молле хороши для подразделений, выполняющих узкоспециальные задачи.

Снайперов, саперов, групп антитеррора. А пехотинцу нужна разгрузка массовая и подходящая для решения любых задач, которые могут свалиться на его голову — и в поле, и в городе, и в атаке, и в карауле. В ходе последних локальных конфликтов устаканилось наиболее востребованное расположение первого эшелона — 8−12 магазинов в двойных подсумках, четыре гранаты, ИПП, карман для документов, блокнота или карты. Обладатели подствольника довешивают десяток ВОГ-25.

При всем богатстве выбора специализированных разгрузок мало кто ими пользуется в реальности. Потому что в сдвоенный подсумок для магазина можно положить и бинокль, и ИПП, и дымы, и рацию. А вот в специализированный подсумок под рацию магазин уже никак не затолкаешь.

Кроме того, любое снаряжение хорошо, когда ты им можешь воспользоваться. В самой популярной РПС «Смерш» предусмотрены штатные крепления для сигнальных ракет. Однако даже командирам подразделений Новороссии сигналить ракетами бывает попросту некому.

Портативные рации «Аргут» снискали себе славу надежных станций, а китайский «Баофенг» неудовлетворителен ни по качеству связи, ни по дальности приема. Однако в существующих условиях их уравнивает отсутствие батареек и невозможность регулярно заряжать аккумуляторы.

Самый надежный вид связи в ополчении — «быстрая рация» — пеший посыльный. Сорок первый год, говорите? Какое там, тысяча восемьсот двенадцатый. И напоследок: даже наличие устойчивой связи с возобновляемыми элементами питания может оказаться бессмысленным, если помогать некому или нечем. Или у соседнего подразделения попросту нет желания вам помочь.

В СМИ был озвучен инцидент, имевший место в донецком аэропорту еще зимой. Заблудившиеся «пидорги» были блокированы ВСН, а в ответ на призыв о помощи получили приказ продержаться до утра. Утром сдались в плен. И хотя в тот раз неудача постигла укровойнов, у нас ситуация не лучше. Броники Пренебрежительное отношение к бронежилету — либо свойство неопытности, либо патология. Броник должен быть. Любой броник лучше, чем никакого. Броник спасает в двух ситуациях — прямой стрелковый бой и обстрел из малых калибров.

В укреплениях, регулярно подвергающихся атакам пехоты, бронежилеты 5−6 классов висят или лежат вместе с касками на огневых позициях каждого стрелка. Носить их целый день весьма затруднительно, к вечеру от его веса начинают неметь руки, ну и, естественно, ломит спину, страдают коленки. Отношение к кевлару как к «толстому свитеру» — тоже следствие неумения его правильно использовать. На моих глазах между двумя бойцами упал и разорвался ВОГ.

Боец, что был экипирован кевларомым жилетом, просто повыдергивал из него осколки, а тот, что был без жилета, поехал в госпиталь с проникающими ранениями брюшной полости. Не претендуя на абсолютную истинность, я бы предпочел сегодня иметь два жилета.

Первый — толстый кевларовый, в 60−80 слоев (стандартный баллистический пакет, используемый как амортизатор под бронепластину имеет 17−20 слоев). А второй жилет — с карманами под бронеплиты и подсумками. Кевлар и разгрузка носятся постоянно, а плиты вставляются и вынимаются по необходимости.

Такая комплектация, конечно, будет удобна либо тем, кто стоит в обороне, либо специалистам — операторам тяжелого вооружения — ПТУРа, «Утеса», АГСа, которых не перебрасывают ежеминутно из неизвестности в непонятность. В российских магазинах военного снаряжения приходилось встречать добровольцев, старающихся купить самое дорогое и красивое обмундирование, обосновывая это тем, что на войне им нужно все самое лучшее.

Заморачиваться с униформой не имеет особого смысла хотя бы потому, что через неделю в Спартаке она все равно превратится в тряпку, независимо от страны-производителя. Отличного качества должна быть обувь, тут не поспоришь, и те элементы экипировки, которые вы постоянно носите на себе, т. е. разгрузка, ружейный ремень, наколенники, штурмовой ранец.

Если вы что-то выпускаете из рук, будьте готовы потерять это. Прежде всего это касается «бивачного снаряжения» — рейдового рюкзака, теплых вещей и посуды. Рекомендуем: Все, что нас не убивает - делает нас сильнее!

Осенью 2014 года бывалые альпинисты вступили в тогда еще батальон «Восток» укомплектованные 100-литровыми рюкзаками Pinguin, пуховыми спальниками Fjord Nansen и газовыми горелками Kovea, а весной возвратились домой, увязав последнюю тельняшку в наволочку.

Как показывает практика, когда в ваш дом придет война, из тактического снаряжения под рукой не окажется ничего. Постоянное и хорошее снабжение в условиях военных действий могут позволить себе только страны, ведущие умышленно созданные конфликты на территории других стран.

Думаю, не нужно объяснять, кого я имею в виду. А нам в любом случае придется жить на подножном корму. Нашел моток стропы, вот и экипировался. Штаны подпоясал — тактический пояс, через плечи перекинул — РПС, обмотал кисти, как боксер бинтами, — готовы тактические перчатки…

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