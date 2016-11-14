Суд приговорил коллектора, который поджег дом в Ульяновске, к восьми годам колонии

Суд приговорил коллектора Дмитрия Ермилова, совершившего поджог дома в Ульяновске, к восьми годам колонии общего режима. Об этом сообщил старший помощник областного прокурора Василий Зима.

"Ермилов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.163 УК РФ ("Вымогательство с применением насилия"), ч.3 ст.30 ч.2 ст.167 УК РФ ("Покушение на умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога").





Суд приговорил коллектора лишь к 8 годам колонии общего режима", - сказал собеседник агентства. Как сообщили в СК РФ, "собранные следственными органами СК РФ по Ульяновской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю Дмитрию Ермилову.

Расследование уголовного дела находилось на личном контроле председателя Следственного комитета Российской Федерации". Прокуратура Ульяновской области настаивала на признании указанного лица виновным еще и в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, сопряженным с вымогательством (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Ведомство требовало назначить ему наказание в виде 17 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей. Зима уточнил, что прокуратура не согласна с чрезмерно мягким приговором, на данный момент решается вопрос об апелляции. Установлено, что ранее судимый за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и кражу при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 158) Ермилов занимался незаконной коллекторской деятельностью.

Узнав о долге в размере 4 тыс. рублей, возникшем у жителя Ульяновска перед микрофинансовой организаций, Ермилов незаконно потребовал от мужчины передачи ему суммы, в 12 раз превышавшей указанную.

С ноября 2014 по октябрь 2015 года коллектор отправлял на телефон потерпевшему сообщения с угрозами, а в ночь на 27 января Ермилов бросил в окно дома заемщика стеклянную бутылку, наполненную легковоспламеняющейся жидкостью, с зажженным фитилем.

Бутылка пробила стеклопакет, упала на кровать, где спал хозяин дома с двухлетним внуком, и загорелась. Владелец дома получил ожоги поверхности тела, мальчик с многочисленными ожогами лица и тела был госпитализирован.

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