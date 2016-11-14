Президент САР Аль-Асад дал интервью американскому телеканалу NBC

Президент САР Башшар Аль-Асад в ходе интервью американскому телеканалу NBC подтвердил, что только сирийский народ определяет, кто должен стать президентом, когда и на какой срок.

Он также подчеркнул, что проблема с американскими политиками заключается в том, что они говорят одно, а намерения у них совсем другие и действуют они противоположно своим высказываниям, выразив уверенность в том, что у американцев нет благих намерений в отношении Сирии.





Президент подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят управлять террористическими группировками с целью свержения сирийского правительства, указав на то, что организация ДАИШ была создана в Ираке 2006 году в то время, когда там находились американцы. Глава сирийского государства также отметил, что политика России не основывается на договорных сделках, поэтому между США и Россией нет никаких совместных достижений из-за их различных принципов.

Политика Соединенных Штатов, основана на заключении сделок, они не считаются с ценностями и принципами, констатировал президент Сирии. Он также указал, что Сирийская армия за последний период добилась значительного прогресса и это является целью любой армии, любого правительства (в условиях войны).

По словам президента Аль-Асада, «если мы нанесем поражение ДАИШ – мы спасем весь мир, поскольку эти террористы, прибывшие в Сирию из более чем ста стран, станут угрозой своим странам, отметил президент Сирийской Арабской Республики.

На вопрос журналиста по поводу выступления президента Сирии в Народном совете относительно восстановления контроля над каждой пядью сирийской территории и о том, что госдепартамент США охарактеризовал это высказывание, как «иллюзия», и что Сирия еще далека от победы в этой войне, президент отметил, что Сирийская армия добилась значительного прогресса в последнее время, и это является целью любой армии, любого правительства (в условиях войны).

Коснувшись высказывания госдепартамента США, он подчеркнул, что данное заявление госдепартамента США не отражает уважения к международному праву и Уставу ООН, так как американцы не считаются с суверенитетом страны, ее правом восстановить свой контроль над всей своей территорией. Отвечая на вопрос о сроках для окончательной победы в этой войне, Аль-Асад сказал, что это связано с несколькими факторами, важнейшим из которых – это как долго сторонники этих террористов будут продолжать их поддерживать, в частности Турция, Катар и Саудовская Аравия при одобрении западных стран, в том числе Соединенных Штатов.

Если же эта поддержка будет прекращена, то это не займет больше нескольких месяцев, добавил он. Журналист, перебив президента, спросил: «Я слышал, что многие должные лица в Сирии заявляли, чтобы освободить провинцию Хомс потребуется месяц, для других территорий — 6 месяцев. Это всегда занимало больше времени, и если реально – это займет годы, не правда ли?»

Президент подчеркнул, что «это зависит от степени поддержки, которая будет оказываться террористам; подбором новобранцев, чем занимается Турция, финансированием, которым занимается Саудовская Аравия, чтобы в Сирию ввести больше новых террористов, и другие действия. Цель состоит в том, чтобы продлить войну, и если эти страны хотят ее продлить, то они смогут это сделать и до сих пор это им удавалось.

Но, если вы говорите, о том, сколько времени потребуется, чтобы одержать окончательную победу, рассматривая конфликт как изолированный, то это не займет более нескольких месяцев. На самом деле конфликт никогда не был изолированным, как это происходит сегодня при вмешательстве многих региональных и международных сил и сторон, именно поэтому это займет много времени. Ни у кого нет ответа на поставленный вопрос. Никто не знает, как война будет развиваться».

Журналист отметил, что ранее президент САР говорил о том, что Сирии не хватает бойцов и Сирийской армии пришлось неохотно оставить некоторые районы, подчеркнув, что сейчас ситуация изменилась. Он задался вопросом: «Является ли поддержка России решающей причиной изменения ситуации?» На что глава Сирии ответил: «Безусловно, поддержка Россией Сирийской армии переломила ход войны против терроризма», добавив, что «с тех пор как Россия легитимно вмешалась в ход событий в Сирии, Турция и Саудовская Аравия увеличили свою поддержку терроризма и отправляли еще больше боевиков, но, несмотря на это поддержка России стала действительно решающим фактором».

На вопрос благодарен ли он президенту России, глава Сирии ответил: «Мы благодарны всем, кто нас поддерживает — России, Ирану, Китаю. Каждый по-своему — политически, в военном отношении или экономически. Речь не может идти только о военной силе. Все эти страны поддержали Сирию, также есть и другие страны, которые оказывают нам поддержку».

Президент Аль-Асад также подчеркнул, что глава российского государства взамен у него ничего не просил. «Во-первых, потому, что российская политика основывается на ценностях, и это имеет решающее значение. Вторая причина – это наши общие интересы, потому что здесь Россия воюет с теми же террористами, с которыми она борется на своей территории.

Мы вместе боремся с террористами, которые представляют потенциальную угрозу для Европы, Соединенных Штатов, и в других стран. Различие президента Путина от западных политиков в том, что он четко увидел то, что другие официальные лица в Европе или на Западе в целом не могли разглядеть эту угрозу. Поэтому вмешательство России основывается на ценностях и отвечает интересам российского народа.

Аль-Асад отметил, что он проводит беседы с президентом Путиным, которые отличаются искренностью, честностью и основаны на взаимном уважении, еще раз подчеркнув, что взамен российский президент ничего не просил. На вопрос журналиста о существовании вероятности того, что Россия может работать в координации с Соединенными Штатами, что не отвечает интересам Сирии, в частности того, что президент Путин намерен провести встречу в Москве с госсекретарем США Керри, Аль-Асад подчеркнул, что такие утверждения иногда появляются с целью создания впечатления, что они определяют судьбу Сирии.

«Российские политики неоднократно подчеркивали, что сирийская проблематика касается только сирийского народа. Накануне глава МИД РФ это подчеркнул», добавил президент Аль-Асад. По его словам, роль России и Соединенных Штатов является в создании международного климата для защиты сирийцев от любого вмешательства. «Проблема заключается в том, что русские честно подходят к этому вопросу, но американцы до сих пор ничего в этой области не предоставили».

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