Немецкий журналист: Путин управляет тайными спецподразделениями в Европе

Немецкое издание Bild опубликовало выдержки из книги "Тайная война Путина" немецкого журналиста, специализирующегося на России, Бориса Райтшустера (Boris Reitschuster). После выхода материала автор в понедельник, 11 апреля, сообщил о хакерском взломе своей электронной почты.

В публикации Bild идет речь об элитных боевых спецподразделениях Кремля, якобы размещенных на Западе и в любой момент готовых выполнять распоряжения Москвы. Как утверждает Райтшустер, эти подразделения формируются на базе школ боевых искусств, в которых преподается так называемое русское боевое искусство "Система", применяемое российским спецназом.





"Систему" преподают спортсмены, однако руководят ее распространением сотрудники ГРУ и ВДВ, пишет Bild со ссылкой на Райтшустера. По его данным, президент РФ Владимир Путин создал подпольные группировки бойцов как в Германии, так и в других странах Европы. "Эта боевая группа во вражеских странах - главная опора Путина в тайной войне против Запада", - утверждает журналист.

300 бойцов в Германии Западные спецслужбы в 2015 году поименно идентифицировали в Германии около 300 мужчин, которые входят в тайные структуры "Системы", среди них - солдаты, полицейские, сотрудники судов, бойцы элитных подразделений спецназа Федеральной полиции ФРГ и бундесвера, сообщает Bild.

Бойцы "Системы" проводят учения в швейцарских Альпах и Чехии, поддерживают связи с объединениями казаков и "Ночными волками". Многих "системовцев" регулярно отправляют в Россию "для повышения квалификации". "Обучение проводится с применением оружия и взрывчатки с целью проведения диверсий и саботажа", - пишет Райтшустер.

Анализ западными спецслужбами кампании по распространению "Системы" показал, что ее цели - внушение беспокойства и неуверенности в "целевых зонах", вербовка "будущей элиты", искажение политических и общественных процессов в "целевых странах", распространение "недемократических идей".

По информации Bild, сторонники "Системы" активно действуют в рядах правоэкстремистских сект, праворадикального движения "Европейцы-патриоты против исламизации Запада" (Pegida) и в рамках целенаправленных кампаний по дезинформации среди немцев-выходцев из России.

Источник: источник