Курсы валют: USD 12/11 65.2167 1.8006 EUR 12/11 71.1253 1.7861 Фондовые индексы: РТС 18:50 970.15 -2.38% ММВБ 18:50 2031.92 -0.59%
rss новости   rss статьи   rss все

Немецкий журналист: Путин управляет тайными спецподразделениями в Европе

Мир | 13.11.2016


Немецкий журналист: Путин управляет тайными спецподразделениями в Европе
Немецкое издание Bild опубликовало выдержки из книги "Тайная война Путина" немецкого журналиста, специализирующегося на России, Бориса Райтшустера (Boris Reitschuster). После выхода материала автор в понедельник, 11 апреля, сообщил о хакерском взломе своей электронной почты.

В публикации Bild идет речь об элитных боевых спецподразделениях Кремля, якобы размещенных на Западе и в любой момент готовых выполнять распоряжения Москвы. Как утверждает Райтшустер, эти подразделения формируются на базе школ боевых искусств, в которых преподается так называемое русское боевое искусство "Система", применяемое российским спецназом.


"Систему" преподают спортсмены, однако руководят ее распространением сотрудники ГРУ и ВДВ, пишет Bild со ссылкой на Райтшустера. По его данным, президент РФ Владимир Путин создал подпольные группировки бойцов как в Германии, так и в других странах Европы. "Эта боевая группа во вражеских странах - главная опора Путина в тайной войне против Запада", - утверждает журналист.

300 бойцов в Германии Западные спецслужбы в 2015 году поименно идентифицировали в Германии около 300 мужчин, которые входят в тайные структуры "Системы", среди них - солдаты, полицейские, сотрудники судов, бойцы элитных подразделений спецназа Федеральной полиции ФРГ и бундесвера, сообщает Bild.

Бойцы "Системы" проводят учения в швейцарских Альпах и Чехии, поддерживают связи с объединениями казаков и "Ночными волками". Многих "системовцев" регулярно отправляют в Россию "для повышения квалификации". "Обучение проводится с применением оружия и взрывчатки с целью проведения диверсий и саботажа", - пишет Райтшустер.

Анализ западными спецслужбами кампании по распространению "Системы" показал, что ее цели - внушение беспокойства и неуверенности в "целевых зонах", вербовка "будущей элиты", искажение политических и общественных процессов в "целевых странах", распространение "недемократических идей".

По информации Bild, сторонники "Системы" активно действуют в рядах правоэкстремистских сект, праворадикального движения "Европейцы-патриоты против исламизации Запада" (Pegida) и в рамках целенаправленных кампаний по дезинформации среди немцев-выходцев из России. 

Источник: источник

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Мир
все новости
Визит делегации Ингушетии в Саудовскую Аравию увенчался успехом
Делегация Ингушетии плодотворно поработала в Саудовской Аравии.
Мне 41 год, я видел как хоронят Брежнева, Андропова, Черненко
О советских микропроцессорах или кто изобрел Pentium
Скучный СССР
Степан Бандера: 10 малоизвестных фактов из жизни....
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Министерством Печати как средство массовой информации "Лента "в Центре", регистрационный номер ЭЛ № 77-6583 от 22 октября 2002 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru