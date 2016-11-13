А знаете ли Вы, что в СССР…

Милицейские патрули ходили по улицам без дубинок, без наручников, кобура на боку если и была, то, как правило, без пистолета.

Об ОМОНЕ до капитализации вообще никто не слыхал. Так же, как и о ЧОПах. Не было особой охраны ни в магазинах, ни в школах, ни в поликлиниках – в крайнем случае вахтёрша при входе. Не было на дверях подъездах домофонов и кодовых замков.





Особо хочется сказать, что для прохода, например, в Моссовет никогда за всё время существования СССР не требовался пропуск. Вход был свободным для всех граждан. Охраны требует крупная собственность и её собственники, дети владельцев крупной собственности (которых могут похитить и потребовать выкуп), в случаях «эпидемии» наркомании, которая часто сопутствует капитализации, – место хранения наркотиков (медучреждения) и т.п. Теперь полиция ходит по улицам в бронежилетах, с дубинками, наручниками и… с автоматами!

Школы превращены в подобие не то тюрем, не то крепостей. В торговых центрах охранников больше, чем покупателей. Но и это не гарантирует безопасности. В начале февраля сего года свихнувшийся, по-видимому, десятиклассник явился в класс с двумя ружьями, убил учителя географии и стрелял на поражение в прибежавших на вызов полицейских, из которых один был убит, а второй тяжело ранен.

Когда преступниками становятся подростки, даже дети (а они часто действуют с особой жестокостью) – это страшно, это говорит о том, что общество не просто больно – смертельно больно! Многие в разгуле преступности винят – и справедливо – современную кино- и телеиндустрию: чудовищные сцены насилия и жестокости в фильмах, трупы со страшными ранами, потоки крови и т.д. – всё это ранит детскую – и не только – психику, а главное, вызывает привыкание к жестокости, ощущение, что в убийствах, насилии, садизме нет ничего чрезвычайного.

К слову, в советское время даже в детективах и фильмах о войне старались избегать натурализма, там внимание сосредотачивалось на героизме солдата или интриге следствия, а не на показе трупов в прозекторской, оторванных конечностей или человеческой печени в стеклянной посуде…

Но главная причина разгула преступности всё же не в воздействии средств массовой информации на психику (хотя его роль велика). Главная причина – в отношениях собственности. Если оставить в стороне пьяные драки, хулиганство и ревность (хотя убивающий счастливого соперника в надежде завладеть любимой женщиной тоже руководствуется чувством собственника) – в подавляющем большинстве серьёзных преступлений, почти в 100%, мотивом является стремление к обладанию собственностью.

При социализме, где даже городская квартира не была частной собственностью проживающих в ней людей (её нельзя было продать), не говоря уж о земле, заводах, банках и т.д., этот мотив был сведён к минимуму. Теперь, когда собственность стала частной, когда был провозглашён принцип: «пусть каждый ест из своего кулька», началась война всех против всех – за бизнес, за наследство и т.д. Оттого и преступность. Оттого и полиция на городских улицах в мирное время с автоматами.

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