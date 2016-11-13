Зарплата «упала» на карточки работникам «Уралавтоприцепа» сразу после жалобы Путину

Многодетный отец из Челябинска Дмитрий Дудкин — герой дня для всего родного завода. 14 апреля он пожаловался Владимиру Путину, что на предприятии «Уралавтоприцеп» уже три месяца задерживают жалованье. Его видеообращение прозвучало одним из первых на прямой линии с президентом.

Реакция властей, силовиков и руководства завода последовала мгновенно. — Зарплату не выплачивают полностью, выдают кусками. А у меня — четверо детей! — заявил Дмитрий Дудкин. — «Уралавтоприцеп» — предприятие автомобильной отрасли.





Она является одной из самых пострадавших в кризис, — ответил Владимир Путин. — Объемы продаж значительно сократились, доходы уменьшились. Я вижу, что многие предприятия стараются не увольнять работников. Но, конечно, не выплачивать зарплату при этом — не дело.

И тут завертелось! Часа не прошло, а губернатор Челябинской области Борис Дубровский уже взял под козырек. Директора «Уралавтоприцепа» вызвали в правительство региона на разговор. Еще через час официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин объявил о проверке предприятия.

Героя дня Дмитрия Дудкина вызвали к следователю для дачи показаний. Ситуацию взяли на контроль руководитель Следственного управления СКР по Челябинской области Денис Чернятьев и прокурор региона Александр Кондратьев. А уже к вечеру работникам «Уралавтоприцепа» массово пришли заветные SMS — уведомление о перечислении зарплаты на карточку.

— У завода был долг по зарплате за февраль — свыше 5 миллионов рублей, — рассказали в прокуратуре Челябинской области. — Руководство предприятия предоставило нам банковские платежные поручения о перечислении заработной платы за февраль в полном объеме.

В руководстве завода объяснили, что дата прямой линии с президентом попросту совпала с платежным днем. Днем в СМИ прошла информация, что Дудкина вызвали в службу безопасности предприятия. Так сказать, поговорить начистоту.

Даже пошли слухи, что после случившегося Дмитрия уволят за болтливость. Сам герой дня объяснил это так: — Да, вызвали, но никто мне не угрожал и ничего об увольнении не говорил. Просто повезли меня к следователям. В региональном правительстве уточнили, что к 25 апреля сотрудникам «Уралавтоприцепа» выплатят жалованье за март.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

— В кризис мы не сокращали штат, старались максимально сохранить людей, — прокомментировал генеральный директор завода Валерий Филатов. — Впереди много заказов, над которыми мы работаем. Потому нам нужны свои специалисты. Думаю, уже с мая будем загружены почти на 100% на производстве.

КСТАТИ После прямой линии с Путиным для продукции «Уралавтоприцепа» отменят утилизационный сбор Отвечая на вопрос Дмитрия Дудкина о задержке зарплаты, президент обратил внимание на другую проблему предприятия: — Некоторое время назад мы с целью поддержки наших производителей ввели так называемый утилизационный сбор. Он удорожал конечную продукцию. Но эти инструменты поддержки не должны были влиять в худшую сторону. А должны были помочь в конкурентной борьбе с иностранными производителями.

На автоприцепы, которые производит челябинский завод, тоже распространяется этот утилизационный сбор. Ввели его совсем недавно, и я не уверен, что это решение было до конца продумано. Считаю, что в данном конкретном случае и для данного вида продукции этот сбор должен быть отменен. И мы обязательно с правительством об этом поговорим. Это должно привести к улучшению финансового состояния предприятия. Я обещаю, что мы посмотрим повнимательнее, что там происходит.

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