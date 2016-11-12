Два года санкций: Наших товаров больше, но цены выше

«Дорблю», «пармезан» - два года назад эти слова из гастрономической категории перешли в виртуальную. На санкции Запада Россия ответила продуктовым эмбарго на товары почти из 40 стран. В угоду политике власти подставили под удар кошельки россиян. Но при этом дали возможность развиться отечественным фермерам. Кто проиграл, а кто выиграл за эти два года? Разбираемся вместе с экспертами.

Обойдемся без козлобородника В списке санкционных товаров (а он был утвержден специальным постановлением правительства) было не только много экзотических наименований. Например, маниок, маранта, пахта, салеп, батат, сердцевина саговой пальмы и даже козлобородник.





Тогда в запретном списке оказались и привычные нашему уху и желудку орехи, яблоки, мясо, рыба, молоко, сыры, колбасы. Под российские продовольственные антисанкции попали товары из стран ЕС, Америки и Канады. Потом Турция. По информации таможни, объем поставок продуктов за прошлый год упал на 34%. Брешь образовалась, но свято место пусто не бывает.

Рынок тут же стали занимать российские фермеры и их коллеги из дружественных нам стран. - В 2013 году мы ввозили продовольствия на $43 млрд. Это примерно 14% нашего импорта. Большие суммы, которые можно было направить на подъем нашего производства. В 2015 году мы импортировали продуктов уже на $26,5 млрд. В этом году ожидается еще меньше, - говорит научный сотрудник Института экономики РАН Борис Фрумкин.

Кому война…

Как это ни пафосно звучит, но антисанкции дали толчок развитию нашего сельского хозяйства. Особенно повезло животноводам. Даже разведение индейки и страусов теперь налаживается. - У нас выросли компании мирового класса.

Некоторые даже начали продавать мраморную говядину в другие страны. И это притом что у нас долгое время (и при советской власти, и сейчас) мясное производство было побочным продуктом молочного, - рассказывает Борис Фрумкин. А вот буренки наши ударницами так и не стали, хотя и старались.

Дефицит молока в России составляет 8 - 9 млн. тонн в год. При этом, по данным «Союзмолока», 20% рынка в результате антисанкций освободилось. Занимай - не хочу. А нечем. Здесь на арену вышла Беларусь со своей молочкой.

Если в 2013 году белорусские молокопродукты занимали 42% от всех импортируемых, то в 2015-м - уже 85%. Оттуда же пришел к нам и несколько забытый сыр с плесенью. Хуже всех смотрится рыбная отрасль. Там, несмотря на антисанкции, даже падение. Но оно объясняется просто. Рыба - продукт дорогой.

В условиях кризиса россияне стали ее меньше покупать. - Некоторые продукты мы не можем сразу компенсировать, а некоторые вообще никогда не сможем. Например, экзотические фрукты. У нас просто нет климатических условий для этого, - замечает Борис Фрумкин.

А западные страны не смогут быстро компенсировать убытки от наших антисанкций. Россия была хорошим рынком сбыта. Потери ЕС оцениваются в сумму от $10 до $50 млрд. В США, для сравнения, гораздо меньше, у них зависимость была не такой серьезной.

Пищевая инфляция

За эти два года многие россияне перешли на более дешевую еду. Доходы-то упали, а продукты подорожали. По данным Минэкономразвития, на 32%. Тем не менее, как выяснили социологи из Левада-Центра, подавляющее большинство россиян (75%) все равно считают, что антисанкции нужно продлевать. Кого, кстати, винить в ценовой вакханалии? Не только девальвацию рубля, на которую привыкли все сваливать. Или, во всяком случае, не ее в первую очередь.

- Наши компании смогли увеличить цены на свою продукцию, не инвестируя значительные средства ни в маркетинг, ни в производство. По данным Росстата, доля убыточных компаний среди сельхозпроизводителей составляет 17%. Это в два раза меньше, чем в среднем по экономике, - сообщает финансовый аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин.

Тем не менее дальнейшего роста цен из-за наших торговых ограничений пока не предвидится. В Минэкономразвития считают, что влияние продэмбарго исчерпалось. Впрочем, сильно подняться цены и так бы не смогли: люди просто перестали бы покупать товары - не на что.

Может, пора отменить?

Некоторые горячие головы сейчас предлагают отменить контрсанкции. Мол, тогда цены пойдут вниз. А фермеров мы уже вроде как поддержали. Не будут же они уже открытые фермы закрывать?! - Во-первых, это может быть только ответом на отмену санкций теми странами, которые ввели их раньше нас. Но с той стороны пока не видно подвижек, - считает Борис Фрумкин.

- Во-вторых, нашим фермерам сейчас нужен рынок, а не конкуренты. Запущены долгосрочные программы, которые трудно остановить. И если по мясу наши компании уже почти невозможно потеснить, то, например, по сырам и фруктам место для импорта еще есть.

И отмена антисанкций сейчас только повредит масштабным инвестпланам. В-третьих, без импорта можно обойтись. Иностранные компании могут приходить внутрь страны и без проблем размещать здесь свои производства. По этому пути уже пошли финская Valio и французский Danone. В Минсельхозе России тоже заявили, что считают целесообразным продлить срок действия продуктовых антисанкций. По крайней мере еще на 2 - 3 года.

ОФИЦИАЛЬНО

Импорт сократился на треть Минсельхоз России проводит целенаправленную политику. Ее основные цели - импортозамещение и продовольственная безопасность страны. А для этого нужно наращивать производство отечественной продукции и сокращать импорт. Все это удается.

К примеру, последний в 2015 году снизился на 33,8%. А во многих отраслях произошел рост. Этому способствует профильная госпрограмма. За последние два года на различные мероприятия федеральный бюджет выделил 439 млрд. рублей.

Они пошли на ускоренное увеличение производства - мяса скота и птицы, молока, фруктов и ягод, овощей, винограда и картофеля. По многим показателям мы уже в зоне продовольственной безопасности. За эти два года наши производители приобрели конкурентные преимущества и условия для привлечения средств.

Инвесторы заинтересовались тепличным овощеводством, закладкой садов и виноградников, животноводством. За этот период Минсельхоз отобрал и субсидировал около 850 инвестпроектов почти на 450 млрд. рублей кредитных средств.

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