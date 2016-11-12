Путин и Моди открыли самую большую АЭС в Индии

Президент РФ Владимир Путин надеется, что соглашение на строительство третьей очереди АЭС "Куданкулам" в Индии будет подписано до конца года. "Рассчитываем, что до конца текущего года будет подписано генеральное рамочное соглашение и кредитный протокол на сооружение третьей очереди электростанции", - сказал он в ходе церемонии передачи первого энергоблока АЭС индийскому народу.

Российский лидер напомнил, что проект осуществляется на средства, предоставленные Россией, - государственный кредит составляет 85% от общей суммы. Путин поблагодарил всех участвующих в реализации проекта.





"Уверен, что наша совместная работа по этому и по другим направлениям в сфере экономического сотрудничества, в сфере высоких технологий будет приносить заметные, ощутимые результаты, будет способствовать быстрому, эффективному развитию наших экономик", - подчеркнул он.

По мнению президента, вывод на номинальную мощность первого и второго блока повысит экономическую мощь Индии. "Вывод на номинальную мощность первого, а в недалеком будущем и второго энергоблока заметно повысит энергообеспеченность Индии, усилит ее экономические позиции", - сказал российский лидер, подчеркнув, что для такой мощной страны как Индия невозможно решать социально-экономические задачи, оставаясь вне рамок мирного атома.

Путин отметил, что начало работы первого энергоблока АЭС является большим событием для индийских партнеров и для российских исполнителей проекта. Президент подчеркнул, что станция построена на самых передовых и самых современных российских технологиях, а строительство вели специалисты обеих стран.

"Хочу подчеркнуть, что сотрудничество в области атомной энергетики - это важная составляющая привилегированного стратегического партнерства России и Индии", - заявил он.

Путин также отметил, что взаимодействие в области мирного атома имеет огромное значение для развития России и Индии. По словам президента, запуск первого энергоблока - это полномасштабная работа по созданию в Индии новой высокотехнологичной атомной отрасли, которая подразумевает передачу компетенций, подготовку кадров.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, в свою очередь, поблагодарил Путина за помощь в сооружении электростанции и напомнил, что планируется всего соорудить пять энергоблоков АЭС мощностью каждой по 1 тыс. МВт. По словам индийского лидера, строительство "Куданкулам" это только начало сотрудничества России и Индии в энергетической сфере.

Путин особо отметил, что, построенные Россией атомные электростанции, являются абсолютно безопасными и надежными. Россия рада делиться с зарубежными коллегами имеющимся опытом в этой высокотехнологичной сфере, сказал он.

В ходе торжественной церемонии, прошедшей в формате видеоконференции, выступил глава группы компаний "Атомстройэкспорт" Валерий Лимаренко, председатель и управляющий директор Индийской корпорации по атомной энергии Сатиш Кумар Шарма, а также главный министр штата Тамилнад Джаяраман Джаялалита. Все они говорили о значимости новой АЭС, ее конструктивных особенностей и потенциальных возможностей, которые откроются для Индии благодаря производимой электростанцией энергией.

О станции

"Куданкулам" является крупнейшим совместным российско-индийским проектом в сфере энергетики. Станция возводится на юге Индии и обеспечивает электроэнергией южноиндийские штаты Тамилнад (562,5 МВт), Керала (133 МВт), Карнатака (221 МВт), Андхра-Прадеш (50 МВт) и союзную территорию Пудучерри (33,5 МВт).

Это единственный в стране "импортный" проект АЭС, который генерирует и поставляет энергию в национальную сеть. АЭС была названа в числе лучших проектов 2014 года по версии старейшего энергетического журнала США Power Engineering в номинации "Атомная энергетика". По мнению издания, этот проект выражает тренд мировой энергетики - новейшие технологии, позволяющие создавать наиболее чистые и эффективные источники энергии.

Перспективы сотрудничества

Всего Россия планирует построить в Индии до 25 атомных реакторов. В рамках подписанной ранее программы по локализации РФ и Индия в ближайшее время подготовят дорожную карту по этому направлению. Финальное решение по глубине локализации и ее срокам - пока предмет договоренностей с индийскими партнерами.

Обсуждается также перспектива в ближайшие 10 лет начать в Индии производство комплектующих для ядерного топлива реакторов российского дизайна. До сих пор Россия является единственной страной, которая реально сотрудничает с Индией в сфере атомной энергетики и АЭС на ее территории.

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