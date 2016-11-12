Общественная палата узнает о проблемах фермеров через соцсети

Во вторую годовщину российского продовольственного эмбарго, введенного 6 августа 2014 года в ответ на западные санкции, Общественная палата РФ запускает акцию — интерактивную форму общения с фермерами через социальные сети.

Таким образом, предполагается узнать о чаяниях отечественных предпринимателей, вставших на путь импортозамещения, и найти наиболее эффективные фермерские практики для тиражирования, рассказали общественники.





Введенные Россией контрсанкции придали новый импульс развитию АПК и привели к появлению дополнительных программ господдержки отрасли, которые в целом себя оправдали, отметили в ОП. — Однако как Общественная палата мы хотели бы получать информацию о дееспособности существующих госпрограмм не от министерств и ведомств, а от самих фермеров, в поддержку которых эти программы и работают, — объяснили общественники.

Член комиссии ОП по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий, зампред совета НКО «Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края» Александр Шипулин пояснил, что необходимость введения дополнительного мониторинга отрасли связана с недостаточной эффективностью господдержки.

— С одной стороны, сейчас мы наблюдаем динамичное развитие многих отраслей сельского хозяйства в нашей стране, которое отчасти обусловлено появлением дополнительных программ господдержки. А с другой, фермеры сталкиваются с очень многими сложностями в получении помощи от государства, — подчеркнул он. — Теперь благодаря акции фермеры сами смогут рассказать обо всех трудностях и успехах.

Александр Шипулин отметил, что сельское хозяйство — одна из немногих отраслей, которая на фоне кризиса показала стабильный рост. По его мнению, одной из проблем, которая затрудняет развитие фермерских хозяйств в России, является чрезмерная сложность процедуры получения субсидий на развитие малых предприятий.

— В прошлом году нам отказали в субсидии из-за того, что в одном из кварталов мы не доплатили 18 копеек налога. Ситуацию удалось уладить только благодаря тому, что у нас в штате есть бухгалтеры, профессионально такими вопросами занимающиеся, — привел он пример из собственного опыта.

— А что делать менее крупным хозяйствам, у которых нет возможности бухгалтеров содержать? Правильно — ничего. Маленькие хозяйства из-за чрезмерной усложненности процедуры получения субсидий вынуждены от них отказываться и развиваться своими силами.

Секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов поддержал инициативу коллег и отметил, что одна из целей акции — узнать о тех проблемах, с которыми сталкиваются отечественные фермеры, и получить их предложения по повышению эффективности госпрограмм поддержки села.

В рамках запускаемого проекта общественники призывают писать свои жалобы и предложения на страницах пользователей в социальных сетях с хештегом #АгроМания и рядом других, среди которых #нашифермеры, #фермерыРоссии и #агрополис. Наиболее проблемные вопросы и интересные предложения по развитию фермерства будут вынесены на общественные слушания в ОП.

Также для обратной связи будет функционировать горячая линия по проблемам фермеров. Российские фермеры инициативу приветствуют. Владелец фермерского хозяйства Истринского района Подмосковья Олег Сирота, в прошлом успешный блогер и владелец IT-компании, на волне санкций в августе 2014 года продал свое дело и написал на личной страничке в интернете о том, что теперь он купит ферму и рискнет «поднять целину».

По его признанию, тогда все крутили пальцем у виска и смеялись над ним. А теперь у него своя сыроварня, много заказов и есть помощь от государства. Олег Сирота пояснил, что основными проблемами для фермеров сейчас являются недоступность беспроцентных кредитов и отсутствие хороших кадров на рынке, так как, по его словам, выпускники сельскохозяйственных академий и техникумов приходят на производство «полными нолями» в отличие от, например, выпускников в Германии, которые способны сразу начать работать по своей специальности. Очень сильно не хватает специалистов-сыроваров.

Олег Сирота, ссылаясь на своих коллег по производству, объяснил, что в случае продления санкций еще на 5–7 лет количество и качество фермерских хозяйств только вырастет. А если государство с таким же успехом будет помогать частникам, то всё остальное они сделают сами. Руководитель направления финансы и экономика Института современного развития, экономист и политолог Никита Масленников считает, что интересы фермеров учитываются властями.

По его мнению, акция ОП РФ соответствует духу времени — социальные сети являются удобным и эффективным коммутатором для решения проблем. — Думаю, интересы фермеров будут учтены. Всё это остается в повестке дня, — сказал он, отметив примечательность того, что коммуникационные технологии начинают развиваться в наиболее консервативной с этой точки зрения отрасли.

В ОП подчеркивают, что итогом акции станут общественные слушания в Общественной палате РФ и выработка на основе собранных предложений рекомендаций для профильных министерств и ведомств. — Мы хотим собрать успешные кейсы для того, чтобы тиражировать их по всей стране в качестве наглядного примера и популяризировать сельское предпринимательство, привлекая туда активную молодежь, — заявили в ОП.

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