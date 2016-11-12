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Путин: попытка диверсии в Крыму говорит о неспособности Киева выполнять "Минск"

Мир | 12.11.2016


Путин: попытка диверсии в Крыму говорит о нежелании, неспособности Киева выполнять
Президент России Владимир Путин считает, что попытка диверсии в Крыму была предпринята Киевом из-за нежелания или неспособности украинской стороны выполнять минские договоренности.

"Ясно зачем это было сделано - потому что (на Украине) не хотят или не могут по каким-то соображениям выполнять минские договоренности, - заявил он на совещании с членами Совета безопасности.


- И не могут объяснить собственному народу существенные промахи в социально-экономической политике". Открывая совещание, на котором кроме членов Совбеза присутствует полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, Путин отметил, что темой беседы станут дополнительные меры безопасности жителей и гостей Крыма.

"Ясно, что собрались мы по известному поводу, после известного инцидента - после пресечения попытки проникновения на территорию диверсионных подразделений украинской армии, - отметил Путин. - Судя по всему, наши партнеры в Киеве приняли решение обострить ситуацию, и ясно зачем они это сделали".

"Способ обострения ситуации всем хорошо известен, применялся со стародавних времен, - заметил Путин. - Иногда и успешно, не всегда".

Об отношениях с Киевом Путин рассчитывает, что у украинских властей возобладает здравый смысл, Москва не собирается сворачивать отношения с Киевом.

"Надеюсь, что это (провокационные действия) не будут окончательным выбором, не станут окончательным выбором наших партнеров, и здравый смысл возобладает", - заявил он.

"Мы не собираемся сворачивать наши отношения, несмотря на нежелание сегодняшних властей в Киеве иметь полноценные дипломатические отношения на уровне послов, мы тем не менее будем создавать возможности для развития контактов, их поддержания", - добавил глава государства.

Он отметил, что для этого принято решение назначить Дмитрия Ливанова спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических, научных и технических связей с Украиной.

"Исхожу из того, что опыт Дмитрия Викторовича и не в последнюю очередь его настойчивость, характер и решение задач, которые перед ним стояли, сыграют положительную роль в осуществлении тех функций, которые на него возлагаются", - сказал президент. 

Источник: источник

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