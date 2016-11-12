Мудрецы Востока: Конфуций

Кун-фу-цзы - благородный учитель Кун, Конфуций. Китайский мудрец, принесший религию, которая стала основой государственного управления, культуры и политики огромной страны. Впрочем, религию ли? Ведь Конфуций почти ни слова не сказал о Боге, о вере, о том, с чем мы привыкли связывать слово «религия»... И все же именно религию в ее изначальном смысле, ведь religio - «восстановление связи». Связи с Богом, с Небом, с другим людьми, с самим собой.





Конфуций говорил о человечности и моральном долге, о знании и любви, о том, что значит быть благородным мужем, который живет высокими помыслами своей души и стремится к общему Благу, и что значит быть маленьким человеком, который стремится лишь к собственной выгоде и комфорту.

Восток - дело тонкое. Чтобы понять Конфуция, надо стать немножко китайцем, и тогда, возможно, нам откроется особый мир. Мир, в котором есть Небо и есть Земля, есть вечное и есть преходящее. Мир, в котором все существа объединены в одно целое. Мир, в котором фокусом всех связей между Небом и Землей выступает Человек, особенно правитель, чей долг - следовать закону Неба, быть справедливым. Тогда и подданные будут справедливыми, ибо правитель - это «исправитель».

В этом мире наше единственное предназначение - быть человечными, а значит, сострадательными и великодушными.

В этом мире есть прошлое и будущее, во время оно, как и ныне, разорванные и разделенные. Почему? Потому что разорван сам человек, мы с вами, призванные соединять. Мы отвергаем свое прошлое и стремимся в будущее, но, ошибаясь в прошлом, впадаем в иллюзию и о будущем. «Я передаю, а не сочиняю. Я верю в древность и люблю ее», - говорил Конфуций. Традиция - корень мира. Если хочешь, чтобы ствол и ветви были крепкими и приносили плоды, вернись к своим подлинным корням, к истокам, поверь и полюби...

Изречения Конфуция:

Встретив достойного человека, стремитесь с ним сравняться; встретив недостойного, вникайте внутрь себя.

Я ежедневно проверяю себя в трех отношениях: преданно ли служу людям, искренен ли в отношениях с друзьями, повторяю ли заповеди учителя?

Не беспокойся о том, что люди тебя не знают, а беспокойся о том, что ты не знаешь людей.

Тот, кто, повторяя старое, узнает новое, может быть наставником.

Цзы-гун спросил о благородном муже. Учитель ответил: «Он прежде осуществляет задуманное, а потом уже говорит об этом».

В пятнадцать лет я обратил свои помыслы к учебе. В тридцать лет я обрел самостоятельность. В сорок лет я освободился от сомнений. В пятьдесят лет я познал волю Неба. В шестьдесят лет научился отличать правду от неправды. В семьдесят лет я стал следовать желаниям моего сердца и не нарушал ритуала.

Добродетель никогда не бывает одинокой.

Илья Барабаш

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