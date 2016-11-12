Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством ВС

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Были обсуждены меры по дальнейшему повышению качества поставляемых в войска вооружения и военной техники, вопросы, связанные с выполнением гособоронзаказа Объединенной судостроительной корпорацией, набором в образовательные организации Минобороны в 2016 году.





Как отметил Министр обороны, продолжается планомерная работа по переоснащению армии и флота. При этом особое внимание уделяется повышению качества и поддержанию исправности поставляемого в соединения и воинские части вооружения и военной техники.

«Для решения этой задачи последовательно реализуется поручение Президента о переходе на эксплуатацию военной техники по контрактам «полного жизненного цикла», — подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу.

В связи с этим организовано взаимодействие с поставщиками и разработчиками военной продукции по выявлению характерных недостатков вооружения, неисправностей, возникающих в ходе эксплуатации, и выработке мер по их недопущению в будущем.

Руководитель военного ведомства напомнил, что «Министерство обороны отказалось от практики заключения государственных контрактов на поставку вооружения, военной и специальной техники, не прошедших соответствующих испытаний».

В результате предпринятых шагов удалось повысить показатели исправности вооружения и военной техники. Так, в Воздушно-кос­мических силах по авиации они составляют 63%, по технике ПВО-ПРО — 96%, в космических войсках — 98%, в Военно-Морском Флоте — 76%.

Итоги внезапных проверок показывают, что в проверенных частях и соединениях доля исправного бронетанкового вооружения и техники достигает 94%. По ракетно-артилле­рийскому вооружению этот показатель составляет 93%. «Сегодня Министерство обороны продолжает принимать меры по дальнейшему повышению качества вооружения и военной техники», — отметил глава военного ведомства.

Так, создаются опы­товые корабли для испытания комплексов вооружения, военной и специальной техники ВМФ. Один из таких кораблей уже поступил на флот. Рассматривается возможность обучения экипажей повседневному обслуживанию и эксплуатации новейших образцов вооружения на предприятиях-изготовителях, в учебных центрах.

Министр обороны предложил в ходе совещания обсудить, «что ещё необходимо сделать для закрепления тенденции к повышению качества поставляемого в войска вооружения, военной и специальной техники и исправности имеющегося вооружения и военной техники».

По этому вопросу были заслушаны начальники Главного автобронетанкового управления и Главного ракетно-артиллерийского управления, структурой которых являются системообразующими главками по большинству видов вооружения и военной техники, а также главнокомандующие ВКС и ВМФ.

Участники совещания также ознакомились с итогами работы Инспекции МТО в войсках Западного военного округа по вопросам, касающимся эксплуатации и обслуживания вооружения и военной техники. Особое внимание было уделено выполнению гособорон­заказа Объединённой судостроительной корпорацией.

Как сообщил Министр обороны, «планируется, что в текущем году Военно-Морской Флот получит 12 боевых кораблей, 8 боевых катеров и 23 судна вспомогательного флота, из них 6 кораблей и 4 судна строятся на предприятиях «ОСК».

В ходе совещания прошло детальное обсуждение необходимых мер по «безусловному выполнению намеченного объема и соблюдению всех производственных графиков». Также на совещании шла речь о наборе в образовательные организации Минис­терства обороны в 2016 году.

«Главный итог — все наши вузы укомплектованы полностью», — сообщил Министр обороны. При этом была учтена дополнительная потребность в специалистах, которая связана с формированием новых соединений и воинских частей, оснащением войск современными системами вооружения и военной техникой.

Сергей Шойгу с удовлетворением отметил, что «в течение последних трёх лет существенно вырос вступительный конкурс в военные вузы». Впервые за несколько десятилетий большой интерес у молодёжи стали вызывать командные вузы Сухопутных войск.

В этом году число желающих учиться в этих учебных заведениях превысило 6 человек на место. По ряду специальностей на одно учебное место претендовало до 10 абитуриентов. «Надеюсь, это позволило отобрать лучших, наиболее мотивированных и подготовленных юношей и девушек.

Считаю, что в целом проделана большая работа. Теперь перед руководителями военно-учебных заведений и органов военного управления, которым они подчинены, стоит задача — подготовить из абитуриентов высококлассных специалистов», — подчеркнул Министр обороны.

Глава военного ведомства также отметил, что в последнее время выросла популярность довузовских образовательных учреждений Минобороны (президентских кадетских, суворовских военных, Нахи­мовского военно-морского училища и кадетских корпусов). Конкурс в этих заведениях достиг 11 человек на место.

Список довузовских организаций в этом году пополнился Тульским суворовским военным училищем. Генерал армии Сергей Шойгу напомнил, что с этого года обучение будет проводиться с использованием электронных учебников. В ходе совещания руководители органов военного управления получили от Министра обороны оперативные задачи по линии своей ответственности.

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