«Служба в армии сделала меня сильнее»

Сборная России по греко-римской борьбе завоевала в Рио-де-Жанейро две золотые медали из шести возможных. 23-летний Давит Чакветадзе выиграл на своих первых Олимпийских играх, а 25-летний Роман Власов завоевал второе подряд олимпийское золото.

После тяжелейшего полуфинала с хорватом Божо Старчевичем, где Власова чуть не задушили, применив запрещенный прием, российский борец уделил журналистам не более пяти минут. Сегодня Власов вернулся в форму, осознал свою историческую победу и побеседовал с корреспондентом Тимуром Ганеевым.





— Вы стали двукратным олимпийском чемпионом, несмотря на то что ваш основной соперник нарушал правила. В чем секрет борца Власова?

▬ Я предан спорту и никогда не изменял ему. В моих стремлениях меня поддерживают тренеры, наставники, родственники, моя семья. Они сделали всё для того, чтобы я стал успешным борцом. Я всегда понимал, что если чуть-чуть отвлечься, перестать дисциплинировано относиться к спорту, обязательно произойдет спад. Уверен, что благодаря такому отношению к делу и правильно выстроенному тренировочному процессу я хорошо подготовился к Играм в Рио. Бог увидел мои старания и вознаградил золотой олимпийской медалью.

— Такую волю к победе вам привил личный тренер Виктор Кузнецов?

▬ Виктор Михайлович и Александр Александрович Карелин. Они вложили в меня очень много труда. Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с правильными людьми, которые всегда были для меня примером, были рядом, вовремя подсказывали ключевые жизненные решения. Благодаря этим людям у меня получилось достичь таких высот. Эта медаль — заслуга многих, в том числе президента нашей федерации Михаила Мамиашвили, а также главного тренера нашей команды Гоги Когуашвили.

— После Игр в Лондоне вы признались, что перед соревновательным днем не спали целую ночь. В этот раз история повторилась?

▬ Честно говоря, спал, на удивление, спокойно. Думаю, это связано с разницей во времени между Москвой и Рио. В шесть вечера по местному времени мы провели тренировку, на которой я сильно устал, дошел до номера и мгновенно уснул. Это положительно повлияло на меня. Сон — очень важный элемент при подготовке к схваткам. Также ко мне пришла психологическая уверенность. Я уже прошел Олимпийские игры, понимал что меня ждет. В этом плане было полегче.

— Однако после финального боя с датчанином Марком Мадсеном вы сказали, что это золото далось вам тяжелее, чем в Лондоне...

▬ Всё верно. На олимпийских чемпионов всегда настраиваются гораздо сильнее, поэтому этот цикл был для меня очень тяжелым. Пришлось пройти через серьезные испытания — и через травмы, и через поражения. Мой путь был не из легких.

— Удивлены золоту Давита Чакветадзе?

▬ Нисколько. Давит выиграл Европейские игры-2015, уверенно выступал на всех стартах в нынешнем году. Я видел, как он тренируется. Могу честно сказать, что он делает это лучше всех в сборной России. Он проделывает такой огромный объем работы, что остается только завидовать. Этот человек достоин золота Олимпийских игр. Я очень рад за него.

— Чакветадзе признался, что именно ваша победа вдохновила его в решающий момент...

▬ Мне приятно такое слышать. Действительно, после финала я долго общался с Давитом и Сергеем Семеновым (бронзовый призер Игр в Рио). Они поздравили меня с золотом, а я, в свою очередь, сказал, что буду болеть за них и выразил уверенность, что они тоже выиграют свои медали. Так и произошло. Это очень большая радость для моей команды.

— Три года назад Чакветадзе сменил грузинское гражданство на российское. Как вы относитесь к натурализации спортсменов?

▬ Я не в курсе всех деталей. Знаю, что он хорошо боролся в Грузии, но, видимо, в России больше спарринг-партнеров, сильнее конкуренция. А как мы знаем, только сильная конкуренция дает результат. Он закалился здесь в тяжелейшей конкуренции с олимпийским чемпионом Алексеем Мишиным. Сначала завоевал путевку на Олимпийские игры, а затем их выиграл. — У команды будет отдых после Олимпийских игр?

▬ У нас будет активный отдых — поедем на восстановительный сбор. Это наша традиция после крупных турниров. Там наберемся сил и поставим новые цели и задачи. — В 25 лет вы стали двукратным олимпийским чемпионом. Нет мыслей о завершении карьеры?

▬ Я не хочу загадывать. Пройдет время, я восстановлю потраченные силы и эмоции, а дальше будет видно. Время покажет, готов я продолжать или нет.

— В 2013 году вы окончили Новосибирский государственный аграрный университет по специальности «юриспруденция». Хотите связать свою жизнь с юридической деятельностью после завершения карьеры?

▬ Вполне. На данный момент я — аспирант юридического факультета своего родного университета. Сейчас у меня появится чуть больше свободного времени на учебу. Мне надо писать кандидатскую диссертацию. Какую тему я выбрал? В ближайшие несколько месяцев я определюсь с этим. Если честно, до этого на диссертацию просто не было времени. Этот олимпийский цикл был очень тяжелым. Я благодарен университету за поддержку, внимание. Я знаю, что там все болеют за меня. Надеюсь, скоро всех увижу и обязательно скажу слова благодарности.

— После победы на Олимпийских играх в Лондоне вы пошли служить в армию. Вспоминаете то время?

▬ Я вспоминаю его с большой теплотой. Благодарен судьбе, что встретился в армии с прекрасными людьми, прошел этот путь до конца. Служба в армии сделала меня сильнее. Я благодарен внутренним войскам, что там мне позволили продолжать тренироваться и не терять свою форму. Я до сих пор представитель внутренних войск. Мое звание — лейтенант. Я продолжаю идти по этому пути.

— Многие видят в вас знаменосца сборной России на закрытии Олимпийских игр...

▬ Для меня это была бы большая честь. Если мне доверят нести флаг, то я обязательно соглашусь. Но достойных кандидатов хватает — у нас очень сильная сборная, которая, несмотря на все проблемы, связанные в первую очередь с недопуском спортсменов, держится в лидерах. Многие наши спортсмены достойны стать знаменосцами.

Источник: источник