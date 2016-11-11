Новый облик чиновника

Президент утвердил основные направления развития государственной гражданской службы на 2016-2018 годы. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Среди названных в документе направлений - совершенствование управления кадровым составом и повышение качества его формирования, совершенствование системы профессионального развития госслужащих, повышение их профессионализма и компетентности, повышение престижа гражданской службы, а также совершенствование антикоррупционных механизмов.

"Дорожную карту" по реализации основных направлений развития госслужбы правительству предстоит утвердить в месячный срок и ежегодно до 1 марта докладывать президенту о ходе выполнения плана мероприятий. Функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере оплаты труда федеральных гражданских госслужащих должны быть переданы министерству труда и социальной защиты.





Правительству предписано обеспечить участие ведущих образовательных и научных организаций в научно-методическом сопровождении выполнения плана мероприятий. А региональным органам власти рекомендовано учесть положения основных направлений госслужбы, прописанные в указе.

До 2018 года следует внедрить дополнительные механизмы, обеспечивающие сохранение кадрового потенциала гражданской службы при проведении организационно-штатных мероприятий в федеральных органах исполнительной власти. Кроме того, необходимо создать единое информационно-коммуникационное пространство в системе гражданской службы.

Для этого до 2019 года перейти к использованию федеральными государственными органами единой информационной системы управления кадровым составом гражданской службы. И до 2018 года внедрить в федеральных госорганах электронный кадровый документооборот и обеспечить автоматизированную проверку сведений, представляемых поступающими на федеральную госслужбу.

Для того чтобы повысить прозрачность процедур конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв, до 2018 года нужно внедрить единую методику проведения конкурсов, а с 2017 года обеспечить кандидатам возможность подавать документы в электронном виде.

До 2018 года необходимо создать механизм мотивации госслужащих к непрерывному профессиональному развитию, а также единый специализированный информационный ресурс. С целью повышения престижа госслужбы до 2019 года нужно завершить мероприятия по совершенствованию системы материального стимулирования служащих, а также структуры их денежного содержания.

Для повышения эффективности антикоррупционных механизмов в деятельность федеральных госорганов по противодействию коррупции предстоит внедрить современные технологии, в том числе до 2018 года методику оценки и систему контроля эффективности деятельности подразделений этих органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Кроме того, поскольку граждане должны иметь доступ к актуальной информации по вопросам противодействия коррупции, со следующего года соответствующие разделы сайтов органов власти будут обновляться ежемесячно.

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