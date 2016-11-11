Курсы валют: USD 12/11 65.2167 1.8006 EUR 12/11 71.1253 1.7861 Фондовые индексы: РТС 18:50 970.15 -2.38% ММВБ 18:50 2031.92 -0.59%
rss новости   rss статьи   rss все

Новый облик чиновника

Страна | 11.11.2016


Новый облик чиновника
Президент утвердил основные направления развития государственной гражданской службы на 2016-2018 годы. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Среди названных в документе направлений - совершенствование управления кадровым составом и повышение качества его формирования, совершенствование системы профессионального развития госслужащих, повышение их профессионализма и компетентности, повышение престижа гражданской службы, а также совершенствование антикоррупционных механизмов.

"Дорожную карту" по реализации основных направлений развития госслужбы правительству предстоит утвердить в месячный срок и ежегодно до 1 марта докладывать президенту о ходе выполнения плана мероприятий. Функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере оплаты труда федеральных гражданских госслужащих должны быть переданы министерству труда и социальной защиты.


Правительству предписано обеспечить участие ведущих образовательных и научных организаций в научно-методическом сопровождении выполнения плана мероприятий. А региональным органам власти рекомендовано учесть положения основных направлений госслужбы, прописанные в указе.

До 2018 года следует внедрить дополнительные механизмы, обеспечивающие сохранение кадрового потенциала гражданской службы при проведении организационно-штатных мероприятий в федеральных органах исполнительной власти. Кроме того, необходимо создать единое информационно-коммуникационное пространство в системе гражданской службы.

Для этого до 2019 года перейти к использованию федеральными государственными органами единой информационной системы управления кадровым составом гражданской службы. И до 2018 года внедрить в федеральных госорганах электронный кадровый документооборот и обеспечить автоматизированную проверку сведений, представляемых поступающими на федеральную госслужбу.

Для того чтобы повысить прозрачность процедур конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв, до 2018 года нужно внедрить единую методику проведения конкурсов, а с 2017 года обеспечить кандидатам возможность подавать документы в электронном виде.

До 2018 года необходимо создать механизм мотивации госслужащих к непрерывному профессиональному развитию, а также единый специализированный информационный ресурс. С целью повышения престижа госслужбы до 2019 года нужно завершить мероприятия по совершенствованию системы материального стимулирования служащих, а также структуры их денежного содержания.

Для повышения эффективности антикоррупционных механизмов в деятельность федеральных госорганов по противодействию коррупции предстоит внедрить современные технологии, в том числе до 2018 года методику оценки и систему контроля эффективности деятельности подразделений этих органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Кроме того, поскольку граждане должны иметь доступ к актуальной информации по вопросам противодействия коррупции, со следующего года соответствующие разделы сайтов органов власти будут обновляться ежемесячно. 

Источник: источник

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Страна
все новости
Визит делегации Ингушетии в Саудовскую Аравию увенчался успехом
Делегация Ингушетии плодотворно поработала в Саудовской Аравии.
Мне 41 год, я видел как хоронят Брежнева, Андропова, Черненко
О советских микропроцессорах или кто изобрел Pentium
Скучный СССР
Степан Бандера: 10 малоизвестных фактов из жизни....
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Министерством Печати как средство массовой информации "Лента "в Центре", регистрационный номер ЭЛ № 77-6583 от 22 октября 2002 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru