Минобороны продаст ватники с аукциона

Сентябрьский форум-выставка «Армия-2016» станет площадкой, где каждый желающий сможет купить рудименты советской эпохи: телогрейки и ватные штаны, долгие годы олицетворявшие образ советского-российского военного в западном кино и компьютерных играх.

Как сообщили в Минобороны, в рамках форума будет организован аукцион, на котором реализуют сотни тысяч раритетных образцов экипировки солдат 1970–1989 годов прошлого столетия: специальные форменные ткани, «ватные» куртки и штаны, пилотки, подсумки для гранат, кирзовые сапоги и ботинки.





На продаже этого имущества военное ведомство намерено заработать более 30 млн рублей и при этом освободить площади под хранение современных всесезонных комплектов базового обмундирования (ВКБО).

— В массе предлагаемые к реализации вещи никогда не использовались и хорошо сохранили свои первоначальные качества, — сообщил Андрей Степаненко, генеральный директор Российского аукционного дома — организации, уполномоченной Минобороны вести торги.

— Кирзовые сапоги — неубиваемая обувь, не знающая себе равных. Если вы на марше 30 км в день, с полной выкладкой по пересеченной местности, никакая другая обувь вам не подойдет. И это касается всего военного обмундирования. Оно не особенно изящно, но в нем и не ходят в театр. Его охотно покупают, например, для работы на стройплощадках и вообще там, где ценятся практичность и износостойкость.

Отечественная военная форма разрабатывалась с учетом уникального опыта Второй мировой войны, опыта пехотной войны. Нигде в мире такого не было и уже не будет. Сегодняшняя война — это война техники, высоких технологий, понятно, что и требования к современной форме иные.

Как отметил Андрей Степаненко, имущество, реализуемое военными, покупается не на сувениры и не из чувства ностальгии по армейскому прошлому. Это сугубо практическое приобретение для определенной категории потребителей. При этом важна и цена — один из лотов предлагает продажу 150 телогреек по цене 29 тыс. рублей. Шаг аукциона всего 100 рублей. Партия штанов к ним, в количестве 50 штук, обойдется всего в 4,5 тыс. рублей. И это вещи, имеющие советский ГОСТ и штамп военной приемки.

— Современный всесезонный комплект базового обмундирования — это комплексное решение, построенное на современных материалах и технологиях, — отметили в Минобороны. — Комплект позволяет обеспечить комфортное существование военнослужащего при температурах от +15 до – 40 градусов.

При его создании много взято из технологий, применяемых в производстве спортивной, в том числе горнолыжной и альпинистской одежды. Главный принцип ВКБО — многоуровневость. Боец может комбинировать элементы восьми слоев формы в зависимости от погоды и самочувствия.

Тут масса вариантов — от специального нательного белья, флисовой куртки и ветровки до высокофункционального жилета и утепленного костюма. Современная армейская куртка практически полностью состоит из софтшелла и полиамидов — легких, устойчивых к истиранию и иному воздействию материалов.

Зимняя куртка весит всего 720 г. А специальная экипировка, как, например, у военнослужащих десантных войск, позволяет им не замерзнуть даже при попадании в полынью во льдах Северного Ледовитого океана. Этот элемент тестирования современного обмундирования был специально показан в репортажах с учений ВДВ в Арктике, когда десантники демонстративно купались в холодной воде в полной экипировке и после этого продолжали многокилометровый марш-бросок по льдинам в сторону Северного полюса.

— Сегодня элементы экипировки ВКБО для разных климатических зон можно видеть по видеокадрам из Сирии, где наши военнослужащие действуют в одной экипировке, и Арктики, где носят совсем другую одежду, — прокомментировал ситуацию главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. — При этом перед нами всё тот же единый для всех комплект формы. Понятно, что в таких условиях хранить запасы ватной одежды для многомиллионной армии сегодня бессмысленно. Современные вооруженные силы решают задачи совсем иным методами и средствами, чем это было 70 лет назад. Наверное, в народном хозяйстве телогрейки и ватные штаны сегодня будут куда более востребованными, чем в армии.

Источник: источник