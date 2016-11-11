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Ученый: астрономы из России "поймали" возможный сигнал инопланетян

Мир | 11.11.2016


Ученый: астрономы из России
Астрофизики из Специальной астрофизической обсерватории РАН в Нижнем Архызе зафиксировали крайне необычный сигнал из звездной системы HD164595 в созвездии Геркулеса, потенциально способный быть признаком активности внеземной цивилизации, заявляет астроном-любитель Пол Гилстер.

Данный сигнал, как пишет блогер, был зафиксирован российским радиотелескопом RATAN-600 более года назад, 15 мая 2015 года на длине волны в 2,7 сантиметра. Сигнал носил единичный характер и он был ярче, чем Луна или типичный пульсар примерно в 8-10 раз.


С тех пор сигнал ни разу не повторился, однако в конце прошлой недели сотрудники САО решили поделиться с научным миром своим открытием, рассылая письма астрономам. Одно из таких писем попало в руки Гилстера, который решил сообщить об открытии сигнала из HD164595 общественности.

Данная звезда представляет собой аналог Солнца, который находится на расстоянии в 95 световых лет от Земли. Год назад рядом с HD164595 астрономы обнаружили крупную экзопланету, "горячий нептун", чья масса в 16 раз превышает земную и который совершает оборот вокруг звезды за 40 дней.

Несмотря на то, что жизнь на этой планете и ее спутниках вряд ли возможна, сразу две команды астрономов из Института поиска внеземных цивилизаций SETI прислушались к призывам российских коллег, говоривших о необходимости ведения постоянных наблюдений HD164595, и начали наблюдения за этой звездой в этот понедельник. Одной из них руководит ведущий астроном SETI Сет Шостак (Seth Shostak), другой – Дуг Вакоч (Dough Vakoch), президент программы METI, направленный на установление связи с пришельцами, а не просто их поиск.

По словам Шостака и Вакоча, за HD164595 будет следить телескоп ATA, основной инструмент SETI, и ряд других приборов, доступных участникам организации. Основные сомнения порождает мощность сигнала – он слишком силен для того, чтобы его могла оставить цивилизация, подобная нашей в том случае, если радиопередатчик излучает волны во все стороны одновременно.

Такой сигнал могла породить только так называемая "кардашевская цивилизация II типа", освоившая энергию солнца (в данном случае — HD164595) для своих нужд. С другой стороны если данная радиовспышка была направлена в сторону Земли намеренно, то тогда такой вариант развития событий возможен.

Открытие этого сигнала, по словам Гилстера, станет одной из главных тем для обсуждения на ежегодном заседании Постоянного совета SETI при Международном астрономическом союзе, который пройдет 27 сентября в мексиканской Гвадалахаре. По словам ученых, суть этого сигнала пока не ясна, однако они почти полностью исключают вероятность того, что он мог быть порожден шумами и помехами.

По всей видимости, HD164595 станет еще одной необычной загадкой космоса, подобной недавно открытой звезде KIC 8462852, вокруг которой может существовать высокотехнологичная "сфера Дайсона", или знаменитому сигналу "Wow!" 1977 года. 

Источник: источник

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